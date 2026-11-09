일터고민의 해결사로 소명 붙들다... 30년 무역 베테랑의 새로운 길

◆ 한국무역협회 경영관리본부장. 국제무역통상연구원장 등(1990~2021) 역임(32년)

◆ WTC 서울(World Trade Center Seoul) 대표이사 역임(2021.3~2024.3)

◆ 현 광운대/숭실대 겸임교수(글로벌통상학과)

◆ 현 일터소명운동본부 본부장(https://blog.naver.com/choiyongmin65)

◆ 현 최용민무역통상연구소 소장(https://blog.naver.com/choiym6505)

◆ 현 일터소명교회 담임목사 2026.09.06. 개척(https://www.workcalling.kr)

◆ 저서: <동료의 승진을 위해 출근하라>(2025), <슬기로운 직장생활>(2024) 등 13권

큰사진보기 ▲인터뷰하는 최용민 교수 ⓒ 김부규 관련사진보기

- WTC Seoul 대표이사 임기를 마치던 때, 어떤 생각이 드셨나요?

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큰사진보기 ▲WTC 서울(World Trade Center Seoul) 대표이사 퇴임식(2024.03월) ⓒ 최용민 관련사진보기

- 지금은 대학 강의와 기업 컨설팅, 중재 활동, 저술 등 여러 일을 하고 계십니다. 퇴임 후 새로운 활동을 시작할 때 가장 먼저 고려한 기준은 무엇이었나요?

- 지금의 활동 기회는 어떻게 얻으셨나요?

- 퇴직 후에도 여러 일을 하려면 체력과 시간, 경제적 보상이 모두 중요할 것 같습니다. 지금의 활동을 선택할 때 이 세 가지를 어떻게 조율하시나요?

큰사진보기 ▲강의하는 최용민 교수 ⓒ 최용민 관련사진보기

- 인생 2막을 위해 '새로운 자격증'을 따는 것이 아니라, 이미 가진 전문성을 다른 형태로 풀어내는 방식인데, 은퇴를 앞둔 분들에게 "내 경력을 퇴직 후에도 활용할 수 있을까"를 고민할 때 무엇을 가장 먼저 해보라고 조언하고 싶은가요?

- 퇴임 후 처음으로 자신의 전문성을 활용해 누군가를 도왔던 순간 등 다양한 경험을 하셨을 겁니다. 퇴직 후 가장 힘들었던 일과 보람 있었던 일 하나씩만 소개해 주십시오.

- 인생 2막에서 '남을 가르치는 일(강의/멘토링)'을 할 때 가장 필요한 자질이나 준비는 무엇이라고 보십니까?

- 교수님의 인생 2막 최종 목적지, 그리고 '이런 사람으로 기억되고 싶다' 하는 소망에 대해 한 말씀 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲일터소명교회 최용민 초대 담임목사 ⓒ 김부규 관련사진보기

- 5060 은퇴자들에게 '이 말은 꼭 하고 싶었다' 하는 말씀이 있다면?

큰사진보기 ▲최용민 교수 경력사항 ⓒ 김부규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그와 브런치에도 실립니다. 현재까지 총 80화의 인터뷰를 진행했습니다. 이전 인터뷰 기사가 궁금하시면 책 <퇴직 후 나는 다른 일을 한다>(https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000202999879)을 참고하시기 바랍니다.

누군가는 은퇴를 끝이라고 말하지만, 최용민 교수(61)에게 은퇴는 이미 가진 전문성을 다른 형태로 풀어내며 새로운 방향으로 나아가는 출발점이었다. 한국무역협회 30년 근무, WTC Seoul 대표이사를 거치며 무역과 통상 현장을 누빈 그는 퇴임 후에도 강의, 컨설팅, 저술, 목회 활동을 이어가며 누구보다 바쁜 인생 2막을 살아가고 있다.특히 "가치 중심의 관계", "적자(赤字)생존", "매력 자본"을 강조하며 자신이 쌓아온 경험을 사회와 나누는 일에 힘쓰고 있다. 그를 지난 10월 중순 서울 동작구 일터소명교회에서 만나 그가 준비한 인생 2막의 비결과 은퇴 후에도 성장하는 삶의 태도에 대해 들어봤다."한국무역협회에서 일할 때 스스로에게 '나는 왜 출근하는가?'라는 질문을 자주 던졌어요. 제 대답은 '대한민국을 행복하게 하기 위해서'였습니다. 무역이 우리나라를 부강하게 하고 일자리를 늘리는 데 기여하잖아요. 비록 작은 힘이지만 기업들의 무역을 지원하는 일이 대한민국의 행복에 보탬이 된다고 생각하니 출근이 즐거웠습니다.신입 직원 경제 논술 시험에도 '무역이 대한민국의 행복인 이유를 쓰시오'라는 문제를 냈어요. 상품과 서비스는 단순히 물건을 파는 것이 아니라 그것을 필요로 하는 사람을 돕는 '섬김'이라고 생각했기 때문입니다.WTC Seoul 대표이사 임기를 마칠 때는 솔직히 서운했어요. 좋은 경영 성과에도 이사회 결정으로 3년 임기가 끝났지만, 감정에 머물러 있지는 않았습니다. 퇴직을 대비해 회사 몰래 박사학위도 취득했고, 적어도 30년간 쌓은 전문성을 바탕으로 대학에서 강의할 수 있는 자격은 갖추고 나가자는 생각으로 준비해 왔거든요. 덕분에 새로운 세계로 나와 또 다른 희망을 좇을 수 있었습니다.""제가 새로운 활동을 시작할 때 가장 중요하게 생각한 기준은 '가치 중심의 관계'입니다. 내가 만나는 사람이 단 한 번의 인연일지라도 그 사람의 인생에 도움이 됐으면 좋겠다는 마음이죠. 나 자신의 성공만 추구하기보다 동료의 성장과 승진을 돕는 것이 중요합니다. 당장 내 이익을 조금 줄이더라도 상대방에게 더 많은 가치를 제공하라는 '적자(赤字)생존(조직에서 생존하려면 손해 봐라)'도 같은 맥락입니다. 은퇴 후 새로운 일을 찾을 때도 '어떤 일자리를 얻을까'라는 고민에 앞서, '새로 만나는 이들에게 어떤 도움을 줄 수 있을까'를 첫 번째 기준으로 삼았습니다. 출근할 때 옆자리 동료에게 '오늘도 잘해 줘야지'라고 마음먹고 먼저 웃어주는 것, 그런 작은 실천이 가치 있는 관계의 시작입니다.""지금의 활동 기회는 퇴직 후에 갑자기 생긴 것이 아니라 직장 생활을 하면서 꾸준히 준비한 결과입니다. 저는 시간을 허투루 보내지 않았습니다. 출근 전 새벽 시간을 자기 계발에 투자했고, 매일경제신문에 1년간 <중국은 지금>이라는 칼럼을 연재해 책으로도 출간하는 등 전문성을 쌓아왔습니다.60대 은퇴자에게는 새로운 출발을 준비할 시간이 그리 많지 않습니다. 그래서 퇴직 이후를 대비해 학위 공부와 저술 활동을 꾸준히 이어갔습니다. 은퇴는 끝이 아니라 방향을 전환하는 과정이라고 생각했기 때문입니다. 회사에서 받은 혜택과 경험을 탈북 청년 정착 등 사회에 돌려주고 싶다는 마음으로 준비했고, 그 과정에서 책도 집필했습니다. 결국 지금의 강의, 컨설팅, 저술 활동은 퇴직 후에 고민만 한 것이 아니라 미리 준비하고 실천해 온 결과입니다.""저는 무엇보다 체력 관리가 최우선이라고 생각합니다. 아무리 좋은 기회가 있어도 건강이 뒷받침되지 않으면 지속할 수 없기 때문입니다. 그래서 하루 1시간 이상 운동을 하며, 약도 먹지 않을 만큼 건강을 유지하고 있습니다. 운동은 주 2~3회 하는 선택적인 활동이 아니라 매일 반드시 지켜야 할 최우선 과제라고 생각해요. 왜냐하면 운동이 일의 준비가 아니라 본업 중의 본업이라고 생각하기 때문이죠.시간 역시 바쁜 일정 속에서 낭비하지 않도록 계획적으로 사용하고 있습니다. 경제적 보상은 크게 중요하지 않다고 생각해요. 결국 자신의 씀씀이에 달린 문제죠. 소비를 줄이고 자녀도 독립시켜 경제적 부담을 덜면 충분히 생활할 수 있습니다. 결국 퇴직 후 활동을 선택할 때는 수입이 많고 적음보다 건강하게 오래 일할 수 있는지, 그리고 그 일이 나와 사회에 의미 있는 가치를 주는지를 더 중요하게 생각합니다. 또한 자녀가 스스로 자립할 수 있도록 미리미리 돕는 것 역시 중요한 노후 준비라고 생각합니다.""은퇴를 앞둔 분들에게 가장 먼저 권하고 싶은 것은 회사라는 울타리 밖의 냉정한 현실을 직시하라는 겁니다. 지금의 거래처나 인맥이 회사가 아닌 '개인인 나'를 찾아줄 이유가 있는지 냉정하게 점검해 봐야 합니다. 저는 학생들에게 '매력 자본'(캐서린 하킴 교수)을 자주 이야기합니다. '매력 자본이란 내가 가진 것을 자랑하는 능력이 아니라, 다른 사람이 나와 함께하고 싶게 만드는 힘'입니다. 결국 인생 2막에는 경력이나 기술만큼 사람을 끌어당기는 태도와 관계의 힘이 중요합니다. 또한 '돈은 통장에 쌓이고 경력은 이력서에 남지만, 매력은 사람들의 마음속에 쌓인다'라는 말을 늘 기억했으면 합니다. 배우려는 자세, 먼저 다가가는 태도, 상대를 편안하게 하는 따뜻함이야말로 퇴직 후에도 새로운 기회와 관계를 만들어 주는 가장 강력한 자산이라고 생각합니다.""퇴직 후 가장 보람 있었던 일은 제 경험과 전문성을 활용해 학생들과 기업들을 도울 수 있었다는 점입니다. 강의를 통해 청년들과 만나며 저 또한 젊은 에너지를 얻었고, 해외 진출을 꿈꾸는 기업에 실질적인 길을 알려줄 수 있었습니다. 특히 '해외 시장 어렵지 않습니다. 정부 지원받아서 해외 전시회 한번 나가 보십시오'라고 조언하며 기업들이 새로운 기회를 찾도록 도울 때 큰 보람을 느꼈습니다.반면 가장 힘들었던 일은 점점 잊혀 간다는 사실이었습니다. 저는 지금도 배우고 성장하며 활발히 활동하고 있지만, 퇴직 후에는 사회적 영향력과 경제적 보상이 예전보다 줄어드는 현실을 마주하게 됩니다. 그럼에도 누군가에게 도움이 될 수 있다는 보람이 있었기에 지금까지 다양한 활동을 이어올 수 있었다고 생각합니다.""인생 2막에서 강의나 멘토링하려면 무엇보다 자신의 경험을 바탕으로 이야기할 수 있어야 합니다. 경험이 없는 조언은 오히려 상대를 잘못된 방향으로 이끌 수 있기 때문입니다. 말 한마디가 누군가의 인생에 큰 영향을 줄 수 있다는 책임감도 필요합니다. 경험에서 우러나온 이야기야말로 진정한 교훈과 날카로운 통찰이 되기 때문입니다. 저는 오랜 기간 인사와 경영 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 다양한 사람들을 만나고 있습니다. 그때마다 던지는 질문이 있습니다. '너! 옆 사람하고 관계 잘 맺고 있니?'결국 남을 가르치는 일의 본질은 단순히 지식을 전달하는 것이 아니라, 삶의 경험을 나누며 더 좋은 관계를 맺고, 그 관계를 확장해 나가도록 돕는 데 있다고 생각합니다.""인생 2막의 최종 목적지는 큰 성과를 남기는 것이 아니라 좋은 씨앗을 뿌리는 데 있다고 생각합니다. 제가 세운 교회도 규모나 숫자보다 일터와 신앙에 대한 의미 있는 이야기를 나누는 공간이 되길 바랍니다. 언젠가 누군가가 일터와 관련된 고민을 할 때 '이 사람 찾아가 봐라'라는 말을 들을 수 있다면 그것 만으로도 큰 영광일 것입니다. 또한 앞으로도 최소한 2년에 한 권씩 꾸준히 책을 쓰며 경험과 지혜를 나누고 싶습니다. 이를 위해 하루하루 배우고 준비하며 살아가고 있습니다.""5060 은퇴자들에게 꼭 드리고 싶은 말은, 여러분이 걸어가는 삶의 길이 누군가에게는 길잡이가 되고 있다는 사실을 잊지 말라는 것입니다. 낭떠러지 같은 길이 아니라 멋진 꽃과 나무가 있는 길을 만들어 가야 합니다. 후배 세대는 여러분의 삶을 지켜보며 배우고 있습니다. 그렇다고 남의 시선을 의식하며 살라는 뜻은 아닙니다. 자신이 믿는 길을 성실하게 걸어가다 단 한 사람에게라도 '당신 덕분에 내 인생의 길도 한결 아름다워졌습니다'라는 말을 들을 수 있다면, 그것 만으로도 충분히 가치 있고, 의미 있는 인생이라고 생각합니다."