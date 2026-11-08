"전 세계 아이들에 아이스크림 주겠다 했는데"... '죽음의 발판'에 멈춘 26세 삶

큰사진보기 ▲지난 5일 새벽, 청주시 율량동의 한 도로에서 청주시 직영 폐기물 수거차량의 불법 개조된 뒷발판에 탑승해 이동하던 26세 청년 노동자가 차량에 치여 사망하는 참사가 발생했다. (사진 : 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

"자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다."

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"3~4년 전쯤 대학생 시절에 같이 공연 스태프로 일한 적이 있었어요. 갑자기 비가 쏟아져서 시스템 장비가 젖게 생긴 상황이었죠. 다들 대학생이고 춥고 흙탕물이 묻으니까 선뜻 안 나서는데, ○○이가 가장 먼저 앞장서서 천막을 치고 비를 맞으며 장비를 지키더라고요.

주변에서 '왜 그렇게까지 하냐'고 물었더니, ○○이가 그랬어요. '이건 우리 일이고, 우리가 마땅히 해야 할 일이잖아.' 자기 일을 자기가 해야 한다는 그 당연한 대답을 당연하게 하던, 정말 그런 친구였습니다." (대학 동기 A씨)

"○○이랑 같이 장사를 해보고 싶어서 작년 12월부터 매일 만나 계획을 짰어요. 올해 3~4월에는 일본으로 건너가 화장품과 한국 식품 시장조사도 했죠. 막상 가보니 부족한 게 보여서 '공부도 더 하고 자격증도 따서 제대로 다시 도전하자'고 약속했습니다. 그렇게 계획이 조금 지연되면서 시간이 떴을 때, ○○이가 이 일(청소노동)을 시작했어요 ." (동업을 준비했던 친구 B씨)

"실패해도 같이 실패하니까, 일어나는 것도 같이 일어날 수 있지 않을까? 걱정 마, 내가 옆에 있잖아."

"○○한테 차에서 내려서 수거하는 거냐고 물어봤더니 '그냥 차에 매달려 있다가 쓰레기 넣고, 다시 매달려 있으면 돼'라고 표현하더라고요. 사람이 차 뒤에 대책 없이 매달려 가는데... 최소한 안전 펜스 같은 보호 장치라도 제대로 설치되어 있었다면 그 친구가 그렇게 허망하게 가지는 않았을 겁니다."

"충격도 크지만 화가 나요. 청주시가 사실상 방관했던 거잖아요. 이런 환경미화원 사고가 처음도 아니고 수차례 있었는데 왜 안 바뀝니까?"

큰사진보기 ▲지난 5일 새벽, 청주시 율량동의 한 도로에서 청주시 직영 폐기물 수거차량의 불법 개조된 뒷발판에 탑승해 이동하던 26세 청년 노동자가 차량에 치여 사망하는 참사가 발생했다. (사진 : 김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

"저는 세계 각지를 돌아다니면서, 아이들에게 아이스크림을 나눠주는 사람이 되고 싶어요."

"대한민국에서 대형 재해가 터질 때마다 늘 똑같잖아요. 사고가 나면 고치겠다고 하다가도 5년, 10년 지나 관심이 식고 예산이 줄어들면 경각심이 사라지죠. 그러다 또 누군가 죽고 나서야 '해야 할 것 같은데'라고 말해요. 제발 이번 만큼은 확실한 안전 대책을 세워주세요. ○○이의 죽음이 헛되지 않게, 우리 사회의 안전 요소를 하나하나 되짚어보는 계기가 되었으면 합니다. ○○도 하늘에서 그걸 바랄 거예요." (친구 C씨)

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

그는 나태주 시인 '풀꽃'의 싯구처럼 자세히 보지 않아도, 아름다운 청년이었다. 뚜렷한 이목구비에 환하게 웃고 있는 26살의 청주시 청소노동자 이아무개군. 지난 7일 장례식장 영정 사진으로 그를 마주했다.갑작스러운 비보를 믿지 못해 서울, 광주, 천안, 평택 등 전국 각지에서 한달음에 달려온 친구들은 빈소 앞 복도에 주저앉아 끝내 어깨를 들썩였다.영정 사진 속 26세 청년 이아무개군은 생전의 모습 그대로 환하게 웃고 있었기에, 남겨진 이들의 슬픔과 분노는 더욱 짙게 배어 나왔다.지난 5일 새벽, 청주시 율량동의 한 도로에서 청주시 직영 폐기물 수거차량의 불법 개조된 뒷발판에 탑승해 이동하던 26세 청년 노동자가 차량에 치여 사망하는 참사가 발생했다.8년 전 정부가 '죽음의 발판'이라며 전면 금지했고, 민간 대행업체 차량은 다 떼어냈다던 그 불법 발판이 청주시가 직접 운영하는 직영 차량에는 고스란히 남아있었다.방치된 안전불감증의 틈새로, 누구보다 삶을 사랑했고 꿈이 많았던 한 청년의 시간이 영원히 멈춰 섰다.친구들이 기억하는 이아무개군은 어려운 일, 힘든 일, 누군가 하기 싫어하는 궂은 일을 도맡아 하던 친구였다.세종시 소재 모 대학에서 영상과 공연예술을 전공한 그는 음악과 밴드 활동을 사랑하고 다재다능한 예술적 감각을 지녔지만, 직업에 귀천을 두지 않았다.에어컨 설치, 정수기 관리, 물류센터와 배달 일까지 자기가 도전해 볼 만한 일이라면 항상 웃으며 뛰어들었다.친구들이 기억하는 이아무개군의 모습은 헌신, 그 자체였다.그는 주변 사람을 챙기는 정이 넘치는 사람이기도 했다.학교에 잘 안 나오는 친구나 멀리 사는 친구가 있으면 자신의 차로 집 앞까지 데리러 가며 "늦잠 자지 마, 나랑 같이 가자. 아깝게 왜 버스 타, 내가 데려다 줄게"라고 주변 사람들을 챙겼다.자신이 가진 사랑을 주변에 아낌없이 퍼주던 청년이었다.그가 매일 새벽 차가운 바람을 맞으며 폐기물 수거 차량에 올라타야 했던 이유는 '포기할 수 없는 꿈' 때문이었다.26살의 청년 이아무개군은 올해 초 친구와 함께 새로운 도전을 시작했다.그는 단순히 돈만 버는 것이 아니라, 새벽 일이 끝나면 남는 시간에 책을 읽고 경제 공부를 하며 미래를 준비할 수 있다는 이유로 이 일을 선택했다.또래들이 쉽게 선택하지 않는 거칠고 험한 현장이었지만, 미래를 향한 디딤돌로 삼았던 것이다.일본 시장조사 당시 겁을 내는 친구에게 이○○군은 입버릇처럼 이렇게 말했다고 한다.하지만 이아무개군이 마주한 노동 현장은 너무나 위태로웠다.친구들은 이아무개군이 이 일을 시작할 때 혹여나 차 사고가 나거나 다치지 않을까 걱정했지만, 그는 늘 의연하게 웃어 넘겼다고 한다.현장 노동자들이 수년째 불법 발판을 없애고 인력을 충원해 달라고 청주시에 요구해 왔지만, 행정의 시계는 더디기만 했다.정해진 수거 시간을 맞추기 위해 노동자들은 위험한 줄 알면서도 불법 발판에 몸을 맡겨야 했고, 청주시는 자신들이 직접 운영하는 차량의 불법 개조를 묵인하며 사실상 이들을 위험으로 내몰았다.빈소를 지키던 친구들은 슬픔을 넘어 깊은 분노를 터뜨렸다.대학 시절 진로 발표 시간, 다른 학생들이 정치가, 안무가, 유명 페스티벌 기획자를 말할 때 이아무개군은 엉뚱하고도 따뜻한 꿈을 말해 강의실을 뭉클하게 만들었다.그가 꿈꿨던 미래는 거창한 명예나 권력이 아니었다.더 많은 사람을 만나 대화하고, 사랑을 나누고, 그 따뜻함을 세상에 퍼뜨리는 삶이었다.그의 다정한 성품은 국경도 넘었다.사고 이후 일본의 지인들로부터 "○○군은 잘 지내냐, 정말 좋은 친구였다"고 안부 연락이 오고 있지만, 친구들은 차마 그의 죽음을 알리지 못한 채 눈물만 훔쳤다.26살, 실패해도 같이 일어나자며 친구의 손을 잡았던 다정한 청년 이아무개군.전 세계 아이들에게 달콤한 행복을 나눠주고 싶다던 꿈 많은 예술가는 끝내 그 꿈을 펼쳐보지 못한 채 차가운 도로 위에서 별이 됐다.'당연한 안전'이 지켜지지 않는 사회에서, 얼마나 더 많은 청년들의 꿈이 꺾여야 대한민국이 안전해 질 수 있을지 청주시와 우리 사회가 이제는 답해야 할 때다.