한국노총 '정부, 입법성과 못내면 정책연대 파기"

큰사진보기 ▲한국노총 전국노동자대한국노총이 7일 오후 2시부터 서울 영등포구 여의대로에서 2026 전국노동자대회’를 열었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국노총 전국노동자대회이날 무대에서 결의를 다지고 있는 한국노총 지도부이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국노총 전국노동자대회한국노총 2026년 전국노동자대회 모습이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

한국노총이 7일 오후 전국노동자대회를 열고 정부를 향해 "연말까지 입법 성과를 내놓지 않으면 정책연대에 연연하지 않을 것"이라고 선언했다.한국노동조합총연맹(한국노총, 위원장 김동명)은 전태일 열사 제56주기(11월 13일)를 맞아 7일 오후 2시부터 서울 영등포구 여의대로에서 조합원 3만여 명이 모인 가운데 '차별 없는 일터-지속가능한 삶-노동이 만드는 새로운 희망, 2026 전국노동자대회'를 열었다.이날 한국노총은 ▲65세 법정 정년연장 조속한 입법 ▲초광역특구 노동특례 철회 ▲공무원·교원의 정치기본권 보장 ▲공공성 위한 공공기관 기능개혁 등 주요 현안 해결을 촉구했고, 정부와 정치권이 약속을 이행하지 않을 경우, 강력한 대정부 투쟁에 나설 것임을 선언했다.김동명 노총 위원장은 대회사를 통해 "국민주권정부를 표방한 이재명 정부가 기업주권정부가 되어가고 있다"며 "우리의 힘은 현장에 있고, 우리의 승리는 단결에 달려 있다"고 강조했다.이어 "올해 연말까지 정년연장을 비롯한 노동 현안에 대해 제대로 된 입법 성과를 내놓지 못한다면, 한국노총은 더 이상 정책연대에 연연하지 않을 것"이라며 "다음 투쟁의 자리에선 이 정부와 맺은 정책연대서를 갈기갈기 찢어버리고 정권 규탄 투쟁에 나설 것"이라고 천명했다.그는 정부와 사용자, 정치권을 향해 "산업 경쟁력을 높이겠다면, 국가의 미래를 걱정한다면 노동자의 희생부터 요구하지 마라"며 "노동자도 함께 성장하고, 노동자의 삶도 함께 나아지는 미래를 제시해야 한다"고 강조했다.이어 "말로만 소통하는 척하지 마라. 무엇을 바꾸고, 무엇을 책임질 것인지 구체적인 비전을 내놓아야 한다"며 "K-양극화를 극복해야 한다고 말로만 외칠 것이 아니라 노동권의 사각지대에 놓인 노동자를 보호하고, 저임금 노동자의 임금을 끌어올리는 실천부터 해야 한다"고 촉구했다.투쟁사를 한 이지웅 공공노련 위원장은 "정부가 일방적인 공공기관 구조개혁을 강행하고 있다"며 "공공성 강화와 고용안정 및 노동조합의 참여를 보장하라"고 역설했다.송수연 교사노조연맹 위원장은 "모든 국민이 가지는 정당에 가입할 권리, 내 생각을 표현할 권리, 내 돈으로 후원할 권리, 선거에 출마할 권리가 교사 공무원에게는 모두 막혀있다"며 "국회와 정부는 국민 여론을 핑계로 입법을 미루고 있다"고 비판했다.집회에 참석한 이양섭 공공연맹 서울교통공사통합노조 위원장은 "아무리 좋은 정책도, 아무리 좋은 약속도 노동자의 단결된 힘이 뒷받침되지 않으면 실현될 수 없다"며 " 정부가 65세 정년연장과 공공성을 위한 공공기관 기능개혁에 나서야 한다"고 피력했다.이날 김은희 공공연대노련 대외협력실장과 송제빈 전국연대노조 리파인지부장이 '2026년 전국노동자대회' 결의문을 낭독했다.이를 통해 ▲소득공백 없는 노후와 모든 세대의 안정된 삶을 위해 65세 법정 정년연장 연내 입법 ▲노동권을 후퇴시키는 초광역특구을 철회 ▲노조법 2·3조의 현장 실현과 원청교섭·초기업교섭 확대 및 특수고용·플랫폼 노동자를 비롯한 일하는 모든 사람의 노동기본권 보장 ▲공공부문과 비정규직 차별철폐, 성평등 노동사회 실현, 교사·공무원의 정치기본권 보장 ▲인공지능·디지털·산업전환과 기후위기 대응 전 과정에 노동자의 참여 보장과 고용안정, 노동시간 단축, 성과의 공정한 분배로 정의로운 전환 ▲밀실·졸속 지방 이전 저지와 공공성 강화, 보편적 복지 확대로 누구도 희생되거나 배제되지 않는 사회를 만들 것 등을 결의했다.본대회 앞서 이날 오후 1시 30분부터 진행된 사전대회에서는 광주시립요양정신병원 새롬노조, 대전시환경노조, 전국연대노조 강사지회 등 노조 관계자들이 투쟁사를 했다.이날 노동자대회에서는 최도은 민중가수, 하이닉스이천노조 율동패 '신화창조' 등이 공연을 펼쳤다.한편, 대회 현장인 여의도 환승센터에서는 한국노총 산하 조직과 유관단체가 참여하는 10개 홍보부스가 운영됐다. 각 부스에서는 노동법 OX 퀴즈와 성희롱 예방 캠페인, 산업재해 예방 및 노동자 건강·안전 홍보, 의료지원 등 체험·홍보 프로그램이 진행됐다. 이와 함께 집단소송법 제정 촉구와 주요 노동현안 안내 등을 통한 참가자들과의 소통시간도 마련됐다.