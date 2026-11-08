"70 넘어 다시 잡은 붓"... 논산에 피어난 배움의 즐거움

어릴 적 그림 그리기를 좋아했지만 살림살이에 쫓겨 붓을 놓아야 했다. 그렇게 수십 년이 흘렀다. 70세를 넘긴 지금, 충남 논산시 취암동에 사는 김모씨는 다시 그림을 배우고 있다. 천에 꽃과 그림을 그리는 '천아트'가 그의 새로운 즐거움이다.
김씨는 "어려서부터 그림 그리는 걸 좋아했는데 사느라 바빠 배우지 못했다"며 "이 나이에 다시 그림을 배우고 친구들도 만나니 너무 좋다"고 말했다.
그에게 평생학습은 단순히 그림을 배우는 시간이 아니다. 오래전 접어뒀던 꿈을 다시 꺼내고, 사람들과 어울리며 하루의 즐거움을 찾는 시간이다.
지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관과 논산열린도서관 일원에서 열린 '2026 논산시 평생학습축제'는 김씨처럼 배움을 통해 새로운 즐거움을 찾은 시민들이 주인공이었다.
'모두의 배움'을 주제로 열린 이날 축제에서는 어린이부터 어르신, 장애인까지 저마다 배우고 익힌 솜씨를 이웃에게 선보였다. 학교를 졸업한 뒤에도 배움은 계속되고, 나이가 들어서도 새로운 도전을 시작할 수 있다는 것이 축제의 취지다.
행사의 시작을 알린 무대부터 남달랐다. 사람꽃복지관의 장애인 합창단 '소중한사람들' 10명이 노래를 불렀고, 취암동 마을배움터에서 관악기를 배운 시민 8명은 '내 나이가 어때서' 등을 연주했다. 온담평생학습관에서 치어리딩을 배운 초등학생 11명도 무대에 올랐다. 나이와 장애 여부는 달랐지만 배운 것을 사람들 앞에서 선보이는 기쁨은 같았다.
개막식에 이어 열린 평생학습 동아리 발표회에서는 10개 기관·단체 소속 시민 102명이 한 해 동안 갈고닦은 실력을 뽐냈다.
연산면 평생학습센터에서는 부채춤을, 양촌면 인천리 마을배움터에서는 색소폰 연주를 선보였다. 온담평생학습관 수강생들은 라인댄스와 시니어 라틴댄스로 무대에 섰다. 취암동 마을배움터에서는 인공지능(AI)을 활용해 만든 음악에 숟가락 난타를 곁들인 공연도 펼쳤다.
이날 무대의 의미는 공연 실력이나 완성도에만 있지 않았다. 악기를 처음 배운 어르신이 사람들 앞에서 연주하고, 장애인들이 함께 노래하며, 마을에서 배운 춤을 이웃에게 보여주는 과정 자체가 평생학습의 성과였다.
행사장에 마련된 35개 체험·홍보 부스에서도 배움이 이어졌다. 천아트와 목공예, 생활공예를 비롯해 드론과 가상현실(VR) 체험, 위킹 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 시민들은 직접 만들고 배우며 평생학습 프로그램을 접했다.
함께 열린 제2회 논산 도서문화제는 배움의 공간을 책으로 넓혔다. 7일부터 8일까지 논산열린도서관에서는 작가와의 만남, 야외서점, 어린이 체험행사와 공연 등이 마련됐다. 책을 읽는 데서 그치지 않고 작가와 이야기를 나누고 직접 체험하는 기회를 제공했다.
이번 축제는 온담평생학습관에서 처음 열린 평생학습축제라는 점에서도 의미가 있다. 온담평생학습관과 읍·면·동 학습센터, 마을배움터는 시민들이 생활 가까이에서 새로운 것을 배울 수 있는 공간이다. 특히 농촌 마을의 어르신들에게는 배움뿐 아니라 이웃과 만나고 어울리는 기회가 되고 있다.
백성현 논산시장은 개회사에서 "평생학습은 단순히 지식을 쌓는 것이 아니라 살아가는 지혜를 얻고 변화하는 시대에 적응하는 과정"이라며 "배움을 통해 자신을 성장시키고 이웃과 소통하며 행복한 노후를 준비할 수 있다"고 말했다.
이건창 논산시의회 의장은 "젊은 시절의 배움이 내일을 위한 투자라면 인생 후반기의 배움은 오늘을 즐기는 일"이라며 "새로운 것을 배우고 이웃과 함께하는 즐거움이 삶을 더욱 풍요롭게 한다"고 강조했다.
이날 평생교육 발전에 기여한 7명도 표창을 받았다. 논산시장 표창은 논산여성인력개발센터와 김해경·김한은씨, 논산시의회 의장 표창은 백용숙·박상옥씨, 황명선 국회의원 표창은 김재유·김숙현씨에게 돌아갔다.
평생학습의 가치는 얼마나 많은 지식을 익혔느냐에만 있지 않다. 배우고 싶었던 것을 시작할 용기를 얻고, 함께 공부하는 친구를 만나며, 자신의 가능성을 새롭게 발견하는 데도 있다.
70세를 넘어 다시 붓을 잡은 김씨에게 그림은 더 이상 이루지 못한 어린 시절의 꿈이 아니다. 지금의 일상을 즐겁게 만드는 새로운 배움이 됐다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.