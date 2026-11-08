"70 넘어 다시 잡은 붓"... 논산에 피어난 배움의 즐거움

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관 일원에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에서 한 어르신이 천 위에 그림을 그리는 천아트 체험에 참여하고 있다. 손끝으로 하나씩 색을 입히며 자신만의 작품을 완성해 가고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에서 가족 단위 관람객들이 다양한 체험 부스를 둘러보고 있다. 부모와 자녀가 함께 새로운 것을 배우고 직접 만들어 보며 세대를 넘어 배움의 즐거움을 나눴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’ 식전공연에서 사람꽃복지관 장애인 합창단 ‘소중한사람들’이 노래를 부르고 있다. 다소 서툰 부분도 있었지만 한마음으로 노래하는 단원들의 열정에 객석에서는 따뜻한 박수갈채가 쏟아졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에서 연산면 어르신들이 곱게 차려입은 한복 차림으로 부채춤을 선보이고 있다. 고운 우리 가락에 맞춰 부채를 펼치고 접으며 춤사위를 이어가는 모습이 관객들의 눈길을 사로잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에서 벌곡면 수락리 마을배움터 부스를 찾은 시민들이 ‘지발로 워킹’을 체험하고 있다. 참가자들은 걷는 자세를 익히고 직접 따라 걸으며 건강을 챙기는 시간을 가졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산열린도서관에서 열린 ‘제2회 논산 도서문화제’에서 가족 단위 관람객들이 전시·판매 중인 책을 살펴보고 있다. 부모와 자녀가 함께 책장을 넘기며 관심 있는 도서를 고르는 등 행사장은 책을 가까이하려는 시민들로 북적였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’ 개막식에서 백성현 논산시장과 이건창 논산시의회 의장, 시의원, 김종욱 충남도의원, 이혜경 논산계룡교육지원청 교육장, 평생학습 강사들이 개막 퍼포먼스를 마친 뒤 손으로 하트를 만들어 보이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에서 백성현 논산시장으로부터 평생학습 유공 표창을 받은 논산여성인력개발센터 관계자와 김해경·김한은씨가 기념촬영을 하고 있다. 이날 논산여성인력개발센터 직원들도 함께해 수상의 기쁨을 나눴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에서 시민들이 에코백 만들기 체험에 참여하고 있다. 참가자들은 각자의 개성을 담아 가방을 꾸미며 세상에 하나뿐인 나만의 에코백을 만들었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에 한글을 배운 어르신들의 작품이 전시돼 눈길을 끌었다. 평생 가슴에 담아뒀던 이야기를 서툴지만 정성스러운 글씨로 풀어낸 작품들은 보는 이들에게 잔잔한 감동을 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관에서 열린 ‘2026 논산시 평생학습축제’에서 어린이들이 거리 마술공연을 지켜보고 있다. 마술사의 신기한 손놀림에 아이들은 눈을 떼지 못했고, 마술이 펼쳐질 때마다 탄성과 박수가 터져 나왔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

어릴 적 그림 그리기를 좋아했지만 살림살이에 쫓겨 붓을 놓아야 했다. 그렇게 수십 년이 흘렀다. 70세를 넘긴 지금, 충남 논산시 취암동에 사는 김모씨는 다시 그림을 배우고 있다. 천에 꽃과 그림을 그리는 '천아트'가 그의 새로운 즐거움이다.김씨는 "어려서부터 그림 그리는 걸 좋아했는데 사느라 바빠 배우지 못했다"며 "이 나이에 다시 그림을 배우고 친구들도 만나니 너무 좋다"고 말했다.그에게 평생학습은 단순히 그림을 배우는 시간이 아니다. 오래전 접어뒀던 꿈을 다시 꺼내고, 사람들과 어울리며 하루의 즐거움을 찾는 시간이다.지난 7일 충남 논산시 온담평생학습관과 논산열린도서관 일원에서 열린 '2026 논산시 평생학습축제'는 김씨처럼 배움을 통해 새로운 즐거움을 찾은 시민들이 주인공이었다.'모두의 배움'을 주제로 열린 이날 축제에서는 어린이부터 어르신, 장애인까지 저마다 배우고 익힌 솜씨를 이웃에게 선보였다. 학교를 졸업한 뒤에도 배움은 계속되고, 나이가 들어서도 새로운 도전을 시작할 수 있다는 것이 축제의 취지다.행사의 시작을 알린 무대부터 남달랐다. 사람꽃복지관의 장애인 합창단 '소중한사람들' 10명이 노래를 불렀고, 취암동 마을배움터에서 관악기를 배운 시민 8명은 '내 나이가 어때서' 등을 연주했다. 온담평생학습관에서 치어리딩을 배운 초등학생 11명도 무대에 올랐다. 나이와 장애 여부는 달랐지만 배운 것을 사람들 앞에서 선보이는 기쁨은 같았다.개막식에 이어 열린 평생학습 동아리 발표회에서는 10개 기관·단체 소속 시민 102명이 한 해 동안 갈고닦은 실력을 뽐냈다.연산면 평생학습센터에서는 부채춤을, 양촌면 인천리 마을배움터에서는 색소폰 연주를 선보였다. 온담평생학습관 수강생들은 라인댄스와 시니어 라틴댄스로 무대에 섰다. 취암동 마을배움터에서는 인공지능(AI)을 활용해 만든 음악에 숟가락 난타를 곁들인 공연도 펼쳤다.이날 무대의 의미는 공연 실력이나 완성도에만 있지 않았다. 악기를 처음 배운 어르신이 사람들 앞에서 연주하고, 장애인들이 함께 노래하며, 마을에서 배운 춤을 이웃에게 보여주는 과정 자체가 평생학습의 성과였다.행사장에 마련된 35개 체험·홍보 부스에서도 배움이 이어졌다. 천아트와 목공예, 생활공예를 비롯해 드론과 가상현실(VR) 체험, 위킹 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 시민들은 직접 만들고 배우며 평생학습 프로그램을 접했다.함께 열린 제2회 논산 도서문화제는 배움의 공간을 책으로 넓혔다. 7일부터 8일까지 논산열린도서관에서는 작가와의 만남, 야외서점, 어린이 체험행사와 공연 등이 마련됐다. 책을 읽는 데서 그치지 않고 작가와 이야기를 나누고 직접 체험하는 기회를 제공했다.이번 축제는 온담평생학습관에서 처음 열린 평생학습축제라는 점에서도 의미가 있다. 온담평생학습관과 읍·면·동 학습센터, 마을배움터는 시민들이 생활 가까이에서 새로운 것을 배울 수 있는 공간이다. 특히 농촌 마을의 어르신들에게는 배움뿐 아니라 이웃과 만나고 어울리는 기회가 되고 있다.백성현 논산시장은 개회사에서 "평생학습은 단순히 지식을 쌓는 것이 아니라 살아가는 지혜를 얻고 변화하는 시대에 적응하는 과정"이라며 "배움을 통해 자신을 성장시키고 이웃과 소통하며 행복한 노후를 준비할 수 있다"고 말했다.이건창 논산시의회 의장은 "젊은 시절의 배움이 내일을 위한 투자라면 인생 후반기의 배움은 오늘을 즐기는 일"이라며 "새로운 것을 배우고 이웃과 함께하는 즐거움이 삶을 더욱 풍요롭게 한다"고 강조했다.이날 평생교육 발전에 기여한 7명도 표창을 받았다. 논산시장 표창은 논산여성인력개발센터와 김해경·김한은씨, 논산시의회 의장 표창은 백용숙·박상옥씨, 황명선 국회의원 표창은 김재유·김숙현씨에게 돌아갔다.평생학습의 가치는 얼마나 많은 지식을 익혔느냐에만 있지 않다. 배우고 싶었던 것을 시작할 용기를 얻고, 함께 공부하는 친구를 만나며, 자신의 가능성을 새롭게 발견하는 데도 있다.70세를 넘어 다시 붓을 잡은 김씨에게 그림은 더 이상 이루지 못한 어린 시절의 꿈이 아니다. 지금의 일상을 즐겁게 만드는 새로운 배움이 됐다.