폴란드 제2도시 크라쿠프서 총기난사... 6명 사망·15명 부상

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폴란드 제2 도시이자 인기 관광지 크라쿠프 도심에서 대낮에 총격 사건이 발생해 최소 6명이 사망하고 15명이 다쳤다.AP·로이터통신에 따르면 7일(현지시간) 오후 3시쯤 한 남성이 크라쿠프 중심가에 있는 중앙시장 광장에서 차량을 몰고 가며 사람들을 향해 무차별적으로 총기를 난사했다.총격범은 경찰과 총격을 벌이며 도주를 시도하다 경찰이 쏜 총에 맞아 체포됐고, 병원으로 이송됐다. 경찰 당국은 용의자는 24세 폴란드 국적 남성이며, 단독 범행으로 보인다고 밝혔다.또한 범행 당시 군복 스타일의 옷을 입고 있었으며 군용 무기로 무장하고 있었다. 경찰은 용의자가 타고 있던 차량에서 다수의 총기류와 탄약을 발견했다.목격자들은 광장에서 갑자기 총성이 울렸으며, 거리를 지나던 사람들이 놀라 상점이나 식당 안으로 급히 피신하는 모습을 봤다고 전했다.현재까지 확인된 사망자는 6명이며, 부상자는 15명이다. 부상자 중에는 총격범을 진압하던 경찰관 2명도 포함됐으며, 1명은 용의자가 쏜 총에 맞아 상태가 위독한 것으로 전해졌다.도날드 투스크 폴란드 총리는 "비극적인 총격 사건을 보고 받았으며, 경찰이 조사하고 있다"라며 "반드시 사건 정황과 배후를 알아낼 것"이라고 밝혔다.카롤 나브로츠키 폴란드 대통령은 국가안보국장이 크라쿠프로 향하고 있으며 "희생자들과 부상자, 그리고 그 가족들에게 깊은 애도를 표한다"라고 전했다. 또한 크라쿠프시는 오는 11일까지 시 전체에 애도 기간을 선포했다.크라쿠프는 인구 80만 명이며 구도심 전체가 유네스코 세계유산으로 지정된 유서 깊은 도시로 연간 1500만 명의 관광객이 찾는 곳이다.폴란드에서는 총기 사건이 매우 이례적이다. AP통신은 "폴란드는 대부분의 유럽연합(EU) 국가와 마찬가지로 총기를 소유하거나, 공공장소에서 휴대할 수 있는 사람은 극히 제한적"이라고 전했다.카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교·안보 고위대표는 "폴란드 너머까지 느껴지는 비극"이라고 희생자들을 애도했고, 톰 로즈 주폴란드 미국 대사는 "미국은 어두운 시기의 폴란드와 함께할 것"이라고 밝혔다.