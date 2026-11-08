유리상자 이세준의 노래에 라틴 2관왕의 춤까지... 서산 시민 좋겠네

큰사진보기 ▲오는 11월 28일 오후 2시 서산시문화회관 대공연장에서 열리는 ‘2026 홀릭페스티벌’ 포스터. ⓒ (사)내생애봄날 눈이부시게 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

유리상자의 이세준이 노래하고, 라오니엘의 팝페라와 서산 판소리 자매 소리청의 무대가 펼쳐진다. 2023년 경기도장애인체육대회 라틴 두 종목에서 함께 우승한 노명주·김주원 선수의 휠체어 댄스스포츠와 비보이 공연도 한자리에서 볼 수 있다. 관람료는 무료다.사단법인 '내생애봄날 눈이부시게'가 마련한 네 번째 홀릭페스티벌이 오는 11월 28일 토요일 오후 2시 서산시문화회관 대공연장에서 열린다. 사전 예약 없이 누구나 당일 입장할 수 있다. 대공연장에는 휠체어석이 마련돼 있다.평소 춤 공연을 보고 싶었다는 한 관객은 마음에 드는 공연이 있으면 장애인 이동 차량부터 알아본다고 했다. 이번 공연이 낮에 열린다는 말을 듣고는 그 시간대라면 공연장에 오기가 수월할 것 같다고 했다. 주최 측이 홀릭페스티벌을 마련하며 먼저 떠올린 이들도 이동이나 비용 부담으로 평소 공연장을 찾기 어려웠던 서산 이웃들이다.객석으로 향하는 길에는 사진전이 열린다. 공연장 입구에 전시되는 사진은 '내생애봄날 눈이부시게'가 올해 여러 차례 사진 봉사를 하며 남긴 기록 가운데 일부다. 서산의 발달장애인들이 입고 싶은 옷과 촬영 콘셉트를 직접 고른 날도 있었고, 지곡면의 부부들이 곱게 차려입고 나란히 카메라 앞에 선 날도 있었다. 법인이 한 해 동안 이웃들과 보낸 여러 날의 기록이 이날 한자리에 모인다.홀릭페스티벌은 법인이 사진 봉사로 만난 이웃들을 떠올리며 마련한 공연이다. 장애인과 어르신, 형편상 문화생활을 즐기기 어려운 이웃들과 하루를 보내면서, 이들이 평소 보고 싶은 공연이 생기면 얼마나 쉽게 객석에 닿을 수 있을지도 생각하게 됐다고 한다. 이동편을 먼저 구해야 하는 사람도 있고, 표값이 부담스러워 망설이는 사람도 있다. 주최 측은 그런 이웃들이 서산 시민들과 함께 공연을 즐길 수 있도록 이번 무대를 준비했다.유리상자의 이세준이 노래하고, 김성훈이 색소폰을 연주한다. 라오니엘의 팝페라와 서산 판소리 자매 소리청의 무대도 마련된다. 로빈크루, J&L, 루키가 춤을 선보이며, 스피넬이 식전 공연을 열고 권오진이 진행을 맡는다.노명주와 김주원은 휠체어 댄스스포츠를 선보인다. 두 선수는 2023년 경기도장애인체육대회에서 한 조로 출전해 라틴 두 종목에서 우승했다. 당시 노명주 선수는 한 언론사의 인터뷰에서 청각장애가 있는 김주원 선수에게 말을 어떻게 전하면 좋을지 고민했고, 호흡을 맞추면서 입 모양으로도 소통할 수 있게 됐다고 말했다.공연은 사단법인 '내생애봄날 눈이부시게'가 주최·주관하고 충남도와 서산시, 충남도의회, 서산시의회가 후원한다.