"중학생 되면 밥은 누구랑 먹어?" 딸이 물었다

"학원 언니가 그러는데, 중학교는 급식 먹으러 갈 때 번호대로 줄을 안 선대."

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"엄마, 중학교 가면 밥은 누구랑 먹어?"

"가 보면 친구 금방 생겨."

"엄마는 맨날 그렇게 쉽게 말하더라."

큰사진보기 ▲소설 <체리새우 : 비밀글입니다> ⓒ 문학동네 관련사진보기

"나를 좋아하는 친구가 한 명도 없으면 그냥, 내가 먼저 좋아할 거야." (179쪽)

"오늘 저녁 나가서 먹을까? 뭐 먹고 싶어?"

"마라탕."

"엄마도 체리새우 읽었어. 다현이가 마지막에 내가 먼저 좋아할 거라고 하잖아."

"근데 다현이도 쉽게 말하더라. 먼저 좋아하는 게 제일 어려운 건데."

"첫날 아는 애가 한 명도 없으면 어떡해? 같이 먹자고 했는데 다른 애랑 먹기로 했다고 하면?"

"혼자 먹는 건 괜찮은데 애들이 보잖아. 같이 먹을 애 없으면 그날은 그냥 안 먹어도 돼?"

"엄마도 중학교 갈 때 그게 제일 무서웠어."

"진짜?"

지난달 중학교 배정 원서를 받아 온 날 밤, 나는 원서를 들여다보고 있었다. 옆에서 딸이 지나가듯 말했다.그러고는 나를 돌아봤다.잠들기 전인 딸에게 대답했다.딸이 피식 웃었다.나는 어느 중학교가 공부에 유리할지 고민하고 있었고, 딸은 내년 3월 첫 점심시간을 걱정하고 있었다.딸의 책장에서 <체리새우: 비밀글입니다>를 꺼낸 건 그래서다. 아이가 논술학원 숙제로 읽고 꽂아 둔 황영미 작가의 소설이다. 같이 밥 먹을 친구가 없으면 어떻게 되는지, 그 답이 이 책에 있을 것 같았다.제9회 문학동네청소년문학상 대상 수상작인 이 소설의 주인공 김다현은 중학교 2학년이다. 초등학교 때 클래식과 가곡을 좋아한다는 이유로 '진지충' 소리를 들으며 은따를 겪었고, 중학교에 와서 '다섯 손가락'이라 불리는 5인조에 겨우 들어갔다. 이 무리에는 자기들끼리 정한 학교 밉상 순위가 있다.선생님이 세워 주던 번호순 줄이 없어져도 아이들은 줄 없이 지내지 않았다. 자기들끼리 줄을 세웠다.밉상 순위를 읽다가 뜨끔했다. 나도 공부 하나로 학교를 줄 세우고 있었으니까.다현이 그 줄에서 밀려나지 않으려고 치르는 값은 구체적이다. 좋아하지도 않는 가수를 좋아하는 척하고, 선물로 우정을 확인받고, 문자의 끝은 언제나 자기가 맺는다. 진짜 좋아하는 노래 <낭만 고양이>는 비공개 블로그 '체리새우'에만 걸어 둔다. 작가가 붙드는 건 큰 폭력이 아니라 매일의 작은 조율과 자기 검열이다.그런 대목을 읽다 보니 딸이 묻던 틴트가 떠올랐다. "선생님들이 화장하면 혼내? 틴트도 안 돼?" 나는 멋 내고 싶은 나이려니 했다. 어쩌면 딸에게 틴트는 화장품이 아니라 입장권이었을지도 모른다.생각해 보면 나도 그랬다. 그 나이 땐 친구들 따라 좋아하는 척도, 싫어하는 척도 했다. 요즘 아이들은 어떨까 싶어 인터넷 서점 독후감을 찾아봤다. 나온 지 7년이 넘은 책인데 초등학생 독후감만 백 편이 넘었다. 어느 6학년은 친구들 따라 싫어하는 척을 한 날이면 집에 와서도 마음이 편치 않았다고 써 있었다. 세대가 바뀌어도 교실은 그대로였다.새 학기에 다현의 짝이 된 아이가 밉상 2위 노은유다. 어느 무리에도 속하지 않고, 혼자 있어도 어색해하지 않는다. 같이 다닐 친구가 없을까 봐 딸이 걱정하던 그 모습인데, 정작 은유는 아무렇지 않아 보인다.마을 신문 모둠 과제로 다현은 은유네 집에 드나들게 된다. 그 집에서 모둠 친구들과 이것저것 얻어먹으며 떠들 때만큼은, 다현도 애써 맞추지 않아도 된다.은유의 사정이 나오는 대목에서 책장을 넘기던 손이 멈췄다. 은유는 6학년 때 엄마를 암으로 잃었다.6학년. 지금 내 딸의 학년이다.은유가 무서워하는 건 따돌림보다 좋아하는 사람을 잃는 일이다. 그래서 친구는 서로에게 볕과 바람을 보태 주는 사이면 충분하고, 과제를 하다가, 마을 밥집에 갔다가 만나면 그걸로 됐다고 말한다. 중학생이 하기엔 너무 일찍 철든 말이다.다현은 결국 다섯 손가락과 멀어진다. 어른 눈에는 별일 아닌 일들이 하나씩 쌓인 끝이다.소설 끝 무렵, 다현은 엄마와 식당에 마주 앉아 탄탄면과 볶음밥을 시킨다. 그리고 자기를 좋아해 주는 친구들한테만 신경 쓰겠다며 이렇게 말한다.딸의 질문에 소설 속 중2가 대신 답하고 있었다. 다현은 좋은 친구가 차츰차츰 생길 거라고 스스로를 다독이고, 아님 말고, 하고 털어 버린다. 비공개였던 블로그도 공개로 돌린다.제목의 '비밀글'은 여기서 뜻이 바뀐다. 블로그는 다현이 진짜 취향을 숨겨 두던 곳이었다. 그 글을 공개로 돌리는 일은 새 친구를 사귀는 것보다 먼저, 숨기던 자기를 꺼내 놓는 일이다. 작가는 블로그 이름인 체리새우에 다현의 변화를 겹쳐 놓는다. 체리새우는 몸집이 자라면 빈 껍질을 벗고 점프한다(172쪽). 다현이 벗어야 했던 껍질은 무리에 남으려고 해 온 '좋아하는 척'이었다.나는 금방이라고 했고, 다현은 차츰차츰이라고 했다. 수학은 1년을 당겨 배워도 친구는 당겨 사귈 수 없는데.나는 탄탄면 장면에서 다현보다 엄마에게 더 눈이 갔다. 다현이 그 긴 말을 쏟아 내는 동안 엄마는 심드렁하게 맞장구치고, 음식이 나오자 탄탄면부터 먹는다. 그런데 다현은 그 앞에서 말을 마치고 한결 후련해진다.급식실까지는 따라갈 수 없다. 내가 앉을 수 있는 자리는 저녁 밥상 맞은편, 거기 하나다.책을 덮은 날, 휴대폰을 보는 딸에게 물었다.딸은 고개도 들지 않았다.탄탄면은 아니어도, 소설처럼 마주 앉는 데는 성공했다.마라탕이 나오자 슬쩍 책 이야기를 꺼냈다.딸은 의외라는 얼굴로 나를 보더니 청경채를 한쪽으로 밀어 놓으며 말했다.'금방'이라는 말이 목구멍까지 올라왔다. 당면을 한 젓가락 크게 밀어 넣었다. 입안이 얼얼해서 아무 말도 나오지 않았다.내가 씹는 동안 딸이 말을 이었다.딸이 젓가락을 내려놓았다.입안의 당면이 넘어가지 않았다. 쉽게 말한다며 웃어넘기던 아이가 이 걱정을 혼자 들고 있었다.다현의 엄마가 왜 탄탄면부터 먹었는지 알 것 같았다. 심드렁한 게 아니라 참고 있었던 건지도 모른다.당면을 겨우 삼키고 한마디만 했다.딸이 다시 젓가락을 들었다.겨울방학이 다가오면 새 학년을 앞둔 집은 진도와 반 배정 이야기로 바쁘다. 새 학년 준비를 하기 전에 이 책을 먼저 읽어 봤으면 한다. 아이들이 두려워하는 건 어쩌면 새 교실의 첫 점심시간일 수도 있으니까.나는 친구가 금방 생길 거라고 쉽게 말했지만, 딸의 걱정을 제대로 듣기까지는 한참이 걸렸다.