"시원한 물 한 모금이 생명과 같다"... 평생 물을 연구한 스승의 가르침

"시원한 물 한 한 모금이 생명과도 같다."

큰사진보기 ▲제자의 새로운 도전에 귀 기울이는 스승2025년 3월 31일, 박중현 서울대학교 명예교수(오른쪽)와 한무영 교수(왼쪽). 이날 한 교수는 캄보디아에서 추진하고 있는 레인스쿨 사업과 빗물을 활용한 분산형 식수 공급의 가능성을 설명드렸다. 평생 한국 상하수도 발전에 헌신한 스승은 제자의 새로운 연구와 국제협력 활동에 관심을 가지고 따뜻하게 응원해 주셨다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대한상하수도학회 창립 40주년, 스승이 남긴 학문적 유산2026년 창립 40주년을 맞은 대한상하수도학회. 1986년 학회 창립을 이끌고 초대 회장부터 6대 회장까지 역임한 박중현 교수는 한국 상하수도학 발전의 기틀을 마련하고 수많은 후학을 양성했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

물은 생명을 지키고, 위생은 인간의 존엄을 지킨다.

"시원한 물 한 모금이 생명과도 같다."

덧붙이는 글 | 박중현 교수님을 비롯한 선배 학자들의 헌신으로 대한민국의 상하수도는 이제 세계적인 수준으로 발전했고, 안정적인 물 공급과 하수처리 체계도 궤도에 올랐다. 이제 대한민국은 그동안 축적한 기술과 경험을 국내에 머물게 하지 않고 세계와 나눌 때가 되었다.



특히 우리나라가 이룬 경제력과 국력에 걸맞게, 아직도 안전한 식수를 충분히 공급받지 못하는 개발도상국에 생명의 물을 보급하는 일에도 더 많은 관심과 노력을 기울여야 한다. 우리가 과거에 겪었던 물 문제를 해결한 경험은 오늘날 물 부족으로 고통받는 다른 나라에 소중한 희망이 될 수 있다.



그 방법이 반드시 우리가 걸어온 길과 같을 필요는 없다. 각 나라의 기후와 자연환경, 경제적 여건에 맞는 집중형과 분산형 물관리 방식을 찾아야 한다. 몬순 지역에서는 빗물을 모아 식수로 활용하는 방법이 중요한 대안이 될 수 있다.



박중현 교수님께서는 대한민국 상하수도 발전의 한 시대를 이끄셨다. 이제 후학들은 그 성과를 바탕으로 세계의 물 문제를 해결하는 새로운 길을 열어가야 한다.



스승의 학문적 유산을 이어받아, 대한민국의 발전을 세계인의 생명을 살리는 물로 돌려드리는 것. 그것이 우리가 이어가야 할 다음 시대의 사명이라고 생각한다.

식사조차 제대로 하지 못하시던 박중현 교수님께서 병상에서 하신 말씀이다. 평생 수많은 사람에게 깨끗한 물을 공급하고, 사용한 물을 안전하게 처리하는 방법을 연구하신 분이었다. 그런데 병상에서 교수님께서 절실하게 느끼신 것은 거대한 정수장이나 복잡한 상하수도 시설이 아니라 시원한 물 한 모금의 소중함이었다.나는 그 말씀을 들으며 마음이 아팠다. 동시에 한 가지 질문이 떠올랐다. '우리는 그동안 누구를 위해 상하수도공학을 연구해 왔는가?'지난 11월 6일, 나의 지도교수이신 서울대학교 박중현 명예교수님께서 향년 94세로 세상을 떠나셨다. 한국 상하수도학계의 큰 어른이자 수많은 제자를 길러내신 스승이었다. 나에게는 학문을 가르쳐 주신 지도교수이면서, 오랫동안 나의 새로운 연구와 도전을 응원해 주신 분이기도 하다. 교수님을 떠나보내며 그분께서 남기신 학문적 업적과 마지막까지 이어지던 가르침을 되새겨 본다.박중현 교수님은 우리나라 상하수도공학의 발전을 이끈 대표적인 원로 학자이셨다. 서울대학교 토목공학과를 졸업하고 미국과 일본에서 공부하신 뒤, 서울대학교에서 오랫동안 상하수도공학을 가르치며 수많은 제자를 길러내셨다.1986년에는 대한상하수도학회 창립을 이끌고 초대 회장부터 6대 회장까지 역임하셨다. 1988년 서울올림픽을 앞두고 서울의 하수도 계획을 수립하는 데에도 기여하셨다. 이러한 공로로 국민훈장 석류장과 3·1문화상 등을 받으셨으며, 대한민국학술원 회원으로도 활동하셨다.그러나 나는 교수님의 가장 큰 업적 중 하나가 수많은 제자를 길러내신 일이라고 생각한다. 교수님께 배운 제자들은 대학과 연구기관, 정부와 산업계 등 여러 분야로 진출해 우리나라 상하수도 발전에 기여해 왔다. 한 사람이 훌륭한 연구를 수행하는 것도 중요하지만, 그가 길러낸 제자들이 다시 새로운 연구를 하고 후학을 양성한다면 그 영향은 여러 세대에 걸쳐 이어진다.올해는 대한상하수도학회가 창립된 지 40년이 되는 해다. 그 학회의 창립을 이끄셨던 교수님께서 세상을 떠나셨다는 사실이 더욱 뜻깊고 애틋하게 다가온다.대한민국이 가난했던 시절에는 깨끗한 물을 안정적으로 공급하고, 발생하는 하수를 안전하게 처리하는 것이 국가적인 과제였다. 산업화와 도시화가 빠르게 진행되면서 많은 인구가 도시에 모여 살기 시작했다. 대규모 정수장과 하수처리장을 건설하고, 긴 상하수도 관망을 설치해야 했다. 이러한 중앙집중형 상하수도 시스템은 당시 우리나라에 꼭 필요한 시설이었다.박중현 교수님은 바로 그 시대에 필요한 학문을 연구하고 가르치셨다. 오늘날 대한민국이 높은 수준의 상하수도 서비스를 갖추게 된 데에는 수많은 기술자와 공무원, 연구자들의 노력이 있었다. 교수님은 그 학문적 기반을 마련한 선구자 중 한 분이셨다.그러나 시대가 변하면 물 관리의 과제도 달라진다. 대한민국은 이제 과거 우리가 겪었던 물 문제를 해결하는 데서 더 나아가, 아직도 안전한 식수를 충분히 공급받지 못하는 개발도상국의 물 문제를 함께 해결해야 할 위치에 있다.그렇다면 우리나라에서 성공한 대규모 집중형 상하수도 시스템을 개발도상국에도 그대로 적용하면 될까? 반드시 그렇지는 않다. 대규모 시설에는 많은 초기 투자비가 필요하고, 긴 관망과 지속적인 에너지 공급, 전문적인 유지관리도 요구된다. 인구가 흩어져 살고 재정과 기술 인력이 부족한 지역에서는 이러한 방식만으로 물 문제를 해결하기 어려울 수 있다.나는 이러한 문제를 해결하기 위한 대안 중 하나로 빗물을 현장에서 모으고 처리해 사용하는 분산형 물관리를 오랫동안 연구해 왔다.아시아의 많은 몬순 지역에서는 계절에 따라 엄청난 양의 비가 내린다. 그런데 비가 많이 내리는 나라에서도 안전한 식수가 부족한 경우가 많다. 우기에는 홍수로 고생하고, 건기에는 물 부족으로 어려움을 겪는다. 하늘에서 물이 내려오는데도 마실 물이 부족하다.나는 이 문제를 연구하면서 오랫동안 한 가지 질문을 던져 왔다. '멀리 있는 강이나 지하수에서 물을 끌어오는 것만 생각하지 말고, 우리 머리 위로 떨어지는 빗물을 잘 모아 사용하면 안 될까?' 빗물은 적절한 집수와 저장, 처리 및 수질관리를 거치면 식수로도 활용할 수 있다. 특히 학교나 마을처럼 비교적 작은 단위에서 물을 모으고 관리하면 긴 관망을 건설하지 않고도 물을 공급할 수 있는 가능성이 열린다. 나는 캄보디아를 비롯한 여러 나라에서 이러한 가능성을 실험해 왔다.처음에는 빗물에 대한 부정적인 인식도 많았고, 기존의 상하수도공학과는 다른 접근법이라는 이유로 여러 질문을 받았다. 그런데 박중현 교수님은 나의 이러한 연구에 깊은 관심을 가져 주셨다. 특히 몬순 지역의 강우 특성과 빗물 관리의 중요성을 이해하시고, 분산형 물 관리의 필요성에도 공감하셨다. 나는 이것이 무척 감사했다. 평생 대규모 상하수도 시스템을 연구하고 우리나라의 발전에 기여하신 스승께서 새로운 시대에 필요한 다른 물 관리 방식에도 마음을 열어 주셨기 때문이다.2025년 3월 31일, 교수님과 함께 식사할 기회가 있었다. 나는 그 자리에서 캄보디아에서 추진하고 있는 레인스쿨 사업을 설명해 드렸다. 학교 지붕에 내리는 빗물을 모아 안전한 식수로 만들고, 학생과 교사가 함께 관리하는 사업이었다. 교수님께서는 나의 설명에 관심을 기울이셨다. 평생 대한민국의 집중형 상하수도 발전에 기여하신 스승께서 이제는 개발도상국의 분산형 빗물 관리에도 관심을 가져 주셨다는 사실이 무척 기뻤다.집중형과 분산형은 어느 하나가 절대적으로 옳고 다른 하나가 틀린 관계가 아니다. 지역의 기후, 인구, 경제적 여건과 관리 능력에 따라 적합한 방법을 선택하고 조합해야 한다. 교수님께서는 제자가 자신과 조금 다른 방향으로 연구한다고 해서 그 길을 막지 않으셨다. 오히려 새로운 가능성을 인정하고 응원해 주셨다. 나는 그 모습에서 진정한 학자의 자세를 배웠다.우리나라에는 세계에 자랑할 만한 물 관리의 역사도 있다. 1441년 세종대왕 시대에 측우기가 만들어졌고, 이후 강우량을 관측하고 기록하는 제도가 발전했다. 비가 얼마나 내리는지 알아야 농사를 준비하고 백성의 생활을 돌볼 수 있었기 때문이다.나는 세종대왕의 측우제도에서 중요한 철학을 발견한다. 비를 단순히 하늘에서 떨어지는 자연 현상으로 보는 것이 아니라, 사람들의 삶과 연결해 체계적으로 관리해야 할 대상으로 보았다는 점이다.오늘날에는 그 철학을 더욱 발전시킬 수 있다. 과거에는 비의 양을 측정하고 기록하는 일이 중요했다면, 이제는 내린 비를 얼마나 모으고, 어떻게 처리하고, 누가 사용하며, 어떻게 다시 자연으로 돌려보낼 것인지까지 생각해야 한다. 특히 몬순 지역에서는 이러한 물 관리 철학이 중요하다.대한민국이 과거에 축적한 상하수도 기술에 세종대왕 시대부터 이어진 물 관리의 지혜를 더한다면, 개발도상국의 물 문제를 해결할 새로운 국제협력 모델을 제시할 수 있을 것이다. 나는 이것이 앞으로 대한민국이 세계에 기여할 수 있는 중요한 분야라고 믿는다. 박중현 교수님께서 말년에 몬순 지역의 빗물 관리와 분산형 물 관리에 관심을 가져주신 것은 나에게 큰 격려가 되었다.교수님께서 병상에서 하신 말씀 중 오래도록 잊히지 않는 것이 있다. 식사조차 제대로 하지 못하시던 교수님께서는 시원한 물 한 모금이 생명과도 같다고 말씀하셨다. 평생 수많은 사람에게 깨끗한 물을 공급하는 방법을 연구하신 분이, 이제는 물 한 모금의 소중함을 자신의 몸으로 절실하게 느끼고 계셨다.교수님께서는 병상에서도 물과 위생의 중요성을 말씀하셨다. 우리는 상수도를 이야기할 때 정수장과 관망, 수질 기준을 생각한다. 하수도를 이야기할 때는 하수처리장과 오염물질 제거율을 함께 생각한다. 그러나 그 모든 시설과 기술의 궁극적인 목적은 무엇인가? 사람이 안전한 물을 마시고, 건강하고 존엄하게 살아갈 수 있도록 하는 것이다.깨끗한 물을 마실 수 있다는 것, 위생적인 환경에서 생활할 수 있다는 것, 자신의 몸을 건강하게 돌볼 수 있다는 것은 인간다운 삶의 기본 조건이다. 상하수도공학의 궁극적인 목적은 거대한 시설을 건설하는 데 있는 것이 아니다. 한 사람이 목마를 때 안전한 물을 마시고, 불필요한 고통이나 불편 없이 건강한 생활을 누릴 수 있도록 돕는 데 있다.나는 병상에 계신 스승의 말씀에서 상하수도공학의 가장 근본적인 목적을 다시 배웠다.교수님은 나의 학문적 연구뿐만 아니라 개인적인 삶도 응원해 주셨다. 나는 오랫동안 빗물을 연구하면서 기존의 생각과 다른 주장을 할 때가 많았다. 때로는 이해받기 어려웠고, 새로운 일을 시작할 때마다 여러 어려움도 있었다. 그럴 때마다 교수님께서는 관심을 가지고 격려해 주셨다. 제자의 생각을 진지하게 들어 주시고, 새로운 도전을 긍정적으로 바라봐 주셨다.한 번은 내가 국궁, 즉 활쏘기를 배우기 시작했다고 말씀드린 적이 있다. 교수님께서는 활쏘기가 몸과 마음을 건강하게 하는 데 좋은 운동이라며 응원해 주셨다. 그 말씀도 오래 기억에 남는다. 학문적인 연구를 잘하는 것 뿐 아니라, 몸과 마음을 건강하게 유지하며 새로운 것을 배우는 일도 중요하게 생각하셨던 것이다. 나이가 들어서도 새로운 것을 배우고 도전하는 제자의 모습을 기쁘게 바라봐 주셨다.생각해 보면 참 고마운 일이다. 스승은 제자가 자신이 가르쳐 준 지식을 잘 기억하는 것만을 바라지 않으셨다. 제자가 스스로 생각하고, 새로운 길을 찾아가고, 건강하게 살아가기를 바라셨다. 나는 교수님께 학문만 배운 것이 아니었다. 다른 사람의 생각을 존중하는 자세, 새로운 가능성에 마음을 여는 태도, 그리고 후학을 따뜻하게 격려하는 마음도 배웠다.박중현 교수님께서 평생 헌신하신 대한민국의 상하수도는 이제 세계적인 수준으로 발전했다. 그러나 세계에는 여전히 안전한 식수를 얻지 못하는 사람들이 많다. 기후변화로 홍수와 가뭄이 심해지고, 기존의 물관리 방식만으로 해결하기 어려운 문제도 늘어나고 있다.이제 우리에게는 새로운 과제가 있다. 대한민국이 축적한 물관리 기술과 경험을 세계와 나누고, 각 지역의 자연환경과 경제적 여건에 맞는 방법을 함께 찾아야 한다. 빗물이 풍부한 지역에서는 빗물을 활용하고, 물이 부족한 지역에서는 물을 아껴 쓰고 재이용하며, 가능한 곳에서는 자연의 물순환을 회복해야 한다.물관리의 주체도 정부와 전문가에게만 맡길 것이 아니라 지역 주민과 학생, 시민이 함께 참여할 수 있도록 해야 한다. 나는 이러한 생각을 '모두의 물을, 모두가 관리하여, 모두를 위해 사용한다(Management of All Water, by All, for All)'는 모모모(MoMoMo) 철학으로 발전시키고 있다.스승께서 걸어오신 길과 내가 앞으로 걸어가려는 길은 모습이 조금 다를 수 있다. 그러나 궁극적인 목표는 같다고 믿는다. 물을 통해 사람들의 삶을 더 안전하고 건강하게 만드는 것이다.박중현 교수님은 대한민국이 발전하는 데 필요한 상하수도 학문의 기반을 마련하셨다. 이제 그 가르침을 받은 제자들은 대한민국을 넘어 세계의 물 문제를 해결하는 데 기여해야 한다. 나는 그것이 스승의 은혜에 보답하는 한 가지 방법이라고 생각한다.교수님께서 병상에서 하신 말씀이 다시 떠오른다.우리가 상하수도를 연구하고, 빗물을 모아 식수로 만들고, 개발도상국의 물 문제를 해결하려는 이유도 결국 여기에 있지 않을까. 누구나 목마를 때 안전하고 시원한 물 한 모금을 마실 수 있도록 하는 것. 그리고 누구나 깨끗하고 위생적인 환경에서 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 하는 것. 그것이 평생 물을 연구하신 스승의 뜻을 이어가는 길이라고 믿는다.교수님, 그동안 참 감사했습니다. 가르쳐 주신 학문과 따뜻한 격려를 잊지 않겠습니다.스승께서 평생 걱정하셨던 물 문제, 이제 저희 제자들이 이어서 풀어가겠습니다.삼가 고인의 명복을 빕니다.