'2026년 당진어린이 가을놀이 페스티벌'... 놀이가 배움이 되고, 가족이 함께 웃었다

큰사진보기 ▲놀이문화교육 그로업연구소 활동에 참여한 교사가 어린이들과 놀이를 함께하며 아동의 놀 권리와 자율적인 놀이 참여의 중요성을 전했다. 그러면서 아이들이 마음껏 뛰놀고 스스로 놀이를 선택하며 즐거움을 누릴 수 있도록 현장에서 함께했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲대덕동에 거주하는 김씨가 주말을 맞아 세 살 아이와 함께 행사장을 찾아 보자기 제기 놀이에 적극적으로 참여했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲놀이문화발전소 판 윤정선 대표가 어린이들에게 전래놀이 방법을 설명하고 직접 시범을 보이며 체험 활동을 이끌고 있다. 무엇보다 아이들은 놀이 규칙을 익히고 서로 어울리며 우리 전통놀이의 재미를 경험했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲놀이서당 손은영 대표가 사진 재능기부로 행사장을 찾은 가족들의 모습을 카메라에 담고 있다. 이어 촬영한 사진을 인화해 가족들에게 전달하며 축제의 즐거운 순간을 오래 간직할 수 있도록 특별한 추억을 선물했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사의 마지막을 장식한 박 터뜨리기에서 어린이와 부모들이 한데 모여 힘을 모았다. 이어 행사에 참여한 모두가 한마음으로 박을 터뜨리며 웃음과 환호를 나누는 가운데 가족이 함께하는 축제의 즐거움을 만끽했다. ⓒ 놀이서당 관련사진보기

지난 7일, 당진시청 주차장 일원에서 '2026년 당진어린이 가을놀이 페스티벌'이 열려 어린이와 보호자가 다양한 놀이를 함께하며 소통하는 시간을 가졌다. 올해로 8년째를 맞은 이번 행사는 당진시 여성가족과가 주최하고 놀이문화교육 그로업연구소, 놀이문화발전소 판, 놀이서당이 협업기관으로 참여했다. 무엇보다 어린이들에게 다양한 놀이 경험을 제공하고 가족이 함께 어울리는 놀이문화를 확산하기 위해 마련됐다.오전 10시부터 오후 1시까지 이어진 행사장에는 다양한 놀이체험 부스와 가족 참여 이벤트가 펼쳐졌다. 어린이들은 호기심 가득한 표정으로 놀이에 도전했고, 부모들도 아이들 곁에서 규칙을 익히고 함께 참여하며 즐거운 시간을 보냈다. 이어 '가족 제기차기'는 아빠와 아들, 엄마와 아들, 아빠와 딸 등 보호자와 자녀가 2인 1조를 이뤄 진행됐다.아빠와 아이가 보자기 양쪽 끝을 잡고 그 위에 놓인 제기를 던져 올리며 반환점을 돌아오는 놀이에 참여했다. 제기를 떨어뜨리지 않고 반환점까지 이동하려면 서로 손동작과 걸음에 호흡을 맞춰야 했다. 아빠는 아이의 움직임을 살피며 천천히 발걸음을 옮겼다. 조금 느려도 괜찮다는 듯 아이의 속도에 맞춰 함께 놀이를 즐기는 모습이 훈훈함을 더했다.이 밖에도 '무지개를 찾아라', '신발 던지기', '행운을 잡아라', '박 터뜨리기' 등 다양한 이벤트가 마련됐다. 유아와 초등학생, 보호자가 프로그램별로 참여할 수 있도록 구성하고, 참여한 여러 가족에게 기회가 돌아가도록 일부 이벤트의 중복 참여를 제한했다. 상시 프로그램으로 운영된 창의놀이·보드놀이·전래놀이는 아이들이 서로 다른 방식으로 생각하고 어울리는 기회를 제공했다.창의놀이에서는 새로운 방법을 궁리하고 시도하며, 보드놀이에서는 규칙을 이해하고 자신의 차례를 기다리는 경험을 할 수 있었다. 전래놀이는 부모 세대의 놀이문화를 아이들과 나누며 세대 간 공통의 경험을 만드는 자리가 됐다. 무엇보다 놀이체험 부스 8곳에서 도장을 모으는 스탬프 프로그램도 운영됐다.아이들이 다양한 놀이를 두루 경험하도록 돕고, 참여를 마친 아동에게는 준비된 수량 안에서 소정의 기념품을 제공하도록 했다. 아울러 행사 만족도 조사에는 개최 시기와 장소, 진행 시간, 프로그램에 대한 평가 항목을 담아 아동복지 전반에 대한 자유 의견도 남길 수 있도록 해 참여 가족의 목소리를 듣는 창구를 마련했다.놀이문화발전소 판 윤정선 대표는 "아이들은 놀이를 하면서 자기만의 방법을 찾아보고, 친구들과 생각을 나누며 자연스럽게 배워간다"며 "이번 행사가 아이들에게 평소 접하지 못했던 놀이를 경험하고, 마음껏 시도해 보며 뜻대로 되지 않더라도 다시 도전하는 즐거움을 알아가는 시간이었으면 한다"고 말했다.놀이서당 손은영 대표는 "아이들에게는 놀이 자체가 즐거운 경험이지만, 부모에게는 아이의 새로운 모습을 발견하고 평소 나누지 못했던 교감을 쌓는 시간이기도 하다"며 "부모가 어린 시절 즐겼던 놀이를 자녀와 다시 해보는 과정에서 세대 간 추억이 이어지고, 가족마다 저마다의 즐거운 이야기가 만들어졌으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "함께 노는 경험이 특별한 행사에 그치지 않고 가족의 일상으로 이어지기를 바란다"고 덧붙였다.당진시 관계자는 "아이들에게 놀이는 즐거움을 넘어 세상을 경험하고 타인과 관계 맺는 중요한 성장 과정"이라며 "가족이 함께 웃고 몸을 움직이며 서로에게 집중하는 시간이 아이들의 정서적 성장에도 좋은 밑거름이 되길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 어린이들이 일상에서 다양한 놀이를 접하고, 부모와 함께 추억을 쌓을 수 있는 기회를 만들어가겠다"고 전했다.8년째 이어온 '당진어린이 가족페스티벌'에서 아이들은 새로운 놀이를 만나 호기심을 채웠고, 부모들은 어린 시절 즐겼던 놀이를 자녀와 다시 나누며 추억을 쌓았다. 세 살 아이의 작은 발걸음에 맞춰 천천히 움직이는 아빠부터 초등학생 아이들과 함께 박을 터뜨리며 환호하는 가족들까지, 이날 행사장은 세대와 세대를 잇는 놀이와 웃음으로 채워졌다.