빗길로 불려나가는 배달 라이더, 정부는 뭐하나

큰사진보기 ▲필자의 휴대폰 알림센터쿠팡이츠(왼쪽)와 배민커넥트(오른쪽)가 보낸 알림마다 '(광고)'가 붙어 있다. ⓒ 김지수 관련사진보기

"비 오는 날, 배민은 라이더를 어떻게 모을까?"

큰사진보기 ▲우아콘 2026에서 공개된 카이로스 운영 방식우아콘 공식 세션 소개와 보도를 바탕으로 라이더유니온이 재구성했다. ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

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가족보다, 친구보다, 동료보다 내게 자주 연락하는 상대가 있다. 배민커넥트와 쿠팡이츠다. 비 오는 날 휴대폰 알림센터를 열면 그들의 이름이 줄지어 있다."건당 +200~500원 추가! 11:00부터 근처 11개 지역에 부스터가 적용됩니다." "지금 기상 할증 등 더 높은 배달 수수료가 적용 중이에요." "7500원 지역 한정 깜짝 미션이 도착했어요!" "모든 배달건 최소 1000원~최대 2900원 보너스! 안전운행하세요!"알림마다 맨 앞에 같은 두 글자가 붙어 있다. '(광고)'. 나를 빗길로 불러내는 신호가 서류상으로는 광고다. 지시가 아니니 회사가 책임질 일도 없다. 보너스를 내걸고 끝에 "안전운행하세요"를 붙이는 것도 잊지 않는다.그 알림 너머에서 무엇이 계산되는지, 배민이 스스로 털어놓은 자리가 있었다. 10월 28일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 열린 우아한형제들의 기술 콘퍼런스 '우아콘 2026'. 세션 제목은 이랬다.주인공은 올해 7월 도입된 라이더 수급 자동화 플랫폼 '카이로스(KAIROS)'다. 먼저 지역별로 일할 시간이 얼마나 모자랄지 계산한다. 그다음 라이더 한 명 한 명을 본다. 이 사람이 운행 요청에 응할 확률과 나오면 일할 시간을 곱해 '기대 운행시간'을 뽑고, 연락할 사람을 고른다. 20여 개 머신러닝 모델이 10분마다 다시 계산하고, 예측부터 대상 선정과 실행까지 자동으로 돌아간다.발표자는 "몇 명이 필요한지보다 몇 시간을 채워야 하는지가 더 중요하다"고 했다. 한 매체는 이 변화를 이렇게 정리했다. 예전엔 단가를 올려 더 많은 라이더를 불러냈다면, 이제는 "더 오래 일할 라이더를 찾기 시작했다." 나는 오늘 몇 시에 들어갈지 고민하는데, 배민은 이미 내 예상 운행시간을 뽑아 놓고 있었던 셈이다.성과도 자랑했다. 악천후 배차 시간 25% 단축, 과도한 지연 50% 감소, 운영팀 대응 시간 90% 단축. 그 시간 동안 빗길을 달린 사람이 얼마나 안전했는지는 발표 어디에도 없었다.플랫폼 기업은 라이더가 원할 때 앱을 켜고 끄는 자유로운 사업자이고, 회사는 연결만 한다고 말해왔다. 카이로스는 그 말을 스로 뒤집었다. 누가 나올지 예측하고, 누구를 부를지 고르고, 어느 지역에 몇 시간을 채울지 정한다. "출근하세요"라고 말하지 않을 뿐, 필요한 시간과 장소로 사람을 움직이는 것. 그게 노무관리가 아니면 무엇인가.비 오는 날 라이더가 줄어드는 데는 이유가 있다. 그걸 "일할 시간이 부족하다"는 문제로만 보면 답은 사람을 더 불러내는 것뿐이다. 회사에 필요한 한 시간이 라이더에게는 빗길에서 버텨야 하는 한 시간이다. 요청을 보낼 때 그 라이더가 몇 시간째 일했는지, 위험한 날씨엔 요청을 멈추는지, 고른 라이더에게 미션을 보내는지. 배민은 응답 확률은 계산하면서 이 질문엔 답하지 않았다.회사가 나를 계산하는 동안 나도 계산한다. 배달앱이 내거는 미션은 잔인하다. 2시간 안에 10건을 채우면 보너스 3만 원이지만, 9건에서 끝나면 0원이다. 2024년부터 기본단가가 계속 깎인 탓에, 같은 시간을 일해도 하루 벌이는 재작년에 비해 절반 가까이 줄었다. 그 3만 원이 붙어야 겨우 최저시급이라도 맞춘다. 9건째를 끝내고 마지막 콜을 잡으면 내비게이션의 남은 시간과 거리를 뚫어지게 확인한다. 미션 완료까지 시간이 아무리 봐도 부족할 때, 모자란 몇 분은 결국 빗길의 위험을 무릅쓰며 벌어올 수밖에 없다.2020년 어느 비 오는 날, 나는 할증을 보고 앱을 켰다. 비가 오면 늘 속도를 줄이던 나였지만, 그날은 할증이 붙은 시간을 놓치기 싫었다. 빗길에서 혼자 미끄러졌고 어깨가 부러졌다. 치료와 재활에 반년 넘게 걸렸다.나만의 이야기가 아니다. 고용노동부 연구에서 라이더 50명에게 알고리즘 압박으로 평소보다 위험하게 운전한 적이 있는지 물었더니 5점 만점에 4.54점이 나왔다.이 알고리즘을 다룰 법이 없는 것도 아니다. 올해 1월 시행된 AI기본법은 사람의 생명·안전·기본권에 중대한 영향을 주는 AI를 '고영향 AI'로 정하고, 사업자에게 위험 관리, 판단 기준 및 학습 데이터 개요 설명, 이용자 보호, 사람의 관리·감독 의무를 지운다. 10대 지정 분야에는 채용과 대출 심사가 포함되어 있지만, 배차와 보수를 정하는 노무관리 AI는 빠져 있다. 채용하는 AI는 고영향인데, 채용된 사람을 매일 부리는 AI는 예외라는 뜻이다.라이더유니온이 과학기술정보통신부 국정감사에서 이 공백을 따지자, 과기정통부는 서면으로 '고영향 AI 관리 제도 개선 방안'을 보고했다. 노무관리 AI를 뺀 이유부터 황당하다. "노동자가 쟁의 과정을 통해 피해를 회복할 수 있음"이 그 이유였다. 내가 왜 불렸는지, 왜 나만 미션을 못 받았는지조차 모르는데 무엇을 근거로 쟁의를 하라는 말인가.이제 와서 배달라이더 사례의 안전상 위험을 인정하고, 고영향 AI 포함 여부를 2027년 1분기까지 '검토'하겠다고 한다. 그러나 검토 기준에는 "고영향 분야 신설 시 영향받는 산업 규모"가 들어 있다. 사람의 생명과 안전에 미치는 위험보다, 산업에 미칠 영향을 먼저 재어보는 셈이다. 법조항에 따라 시행령으로 분야를 추가할 수 있음에도, 정부는 기업에 "실질적인 규제가 가해지는 점을 고려해" 법률 개정이 필요하다고 둘러댄다. 시행령으로 즉시 처리할 수 있는 일을 국회 법 개정으로 넘기는 만큼 대책은 늦어질 수밖에 없다.정부의 가이드라인 자체도 구멍투성이다. 정부는 AI 작동 중에 사람이 실질적으로 개입할 경우 고영향 AI 지정에서 제외하는 예외 기준을 두고 있다. 정부 스스로도 이 '사람 개입'의 판단 기준이 모호해 현장 혼란이 크다고 인정하면서도, 의료나 대출 같은 일부 분야만 2027년 1월까지 순차적으로 고치겠다는 식이다.사실상 AI가 현장을 정밀하게 주무르고 있다는 뜻인데, 정부가 방치한 이 모호한 예외 조항은 플랫폼 기업이 규제를 유유히 빠져나갈 완벽한 면죄부가 되어준다. 정부가 제도의 허점을 알면서도 늑장을 부리는 사이, 오늘도 노동자의 안전은 알고리즘의 서늘한 통제 아래 방치되고 있다.지난달 대통령이 주재한 규제합리화위원회는 '초광역특구법'을 내놓았다. 규제 특례 320여 개를 담아 정부 스스로 단일 법률로는 역대 최대 규모라고 홍보한 법이다. 여당 안에는 주52시간 예외 같은 노동 특례까지 꽉꽉 채워 넣었고, 이 법은 올해 정기국회 통과를 목표로 폭주하고 있다. 반면 노무관리 AI를 고영향 AI로 지정할지는 2027년 1분기까지 '검토'에 불과하고, 실제 법 개정은 그다음이다.과기정통부 문서의 끝에는 더 기가 막힌 일정이 적혀 있다. 고영향 AI 사업자의 책무를 정할 고시가 바로 그 '규제합리화위원회'의 심사를 거친다는 것이다. 320개의 규제 특례를 차려내며 기업 편의를 봐준 바로 그 위원회 말이다.기업의 규제는 단숨에 풀면서 노동자의 안전은 기약 없이 미루는 이 정부의 손에서, 초광역 특구가 노동자에게 '초광역 초토화'가 되지 않는다고 누가 장담할 수 있는가. 규제는 도대체 누구를 위해 풀고, 누구를 위해 만든단 말인가.11월 4일 라이더유니온은 현장 라이더들의 목소리를 모아 청와대에 전했다. ▲목표달성형 미션은 과속과 사고를 부르니 악천후엔 실제 수행한 건마다 추가 운임을 달라 ▲지역별 실시간 주문량과 활동 라이더 수를 공개해 라이더도 언제 어디서 일할지 고르게 하라.배민은 10분마다 수급을 예측하는데, 라이더는 그 숫자를 하나도 볼 수 없다. 현장이 겪는 그대로, 알고리즘의 원리는 완전히 베일에 싸여 있다.라이더유니온은 요구한다. 첫째, 업무 배정·보수 산정·배차 제한을 판단하는 노무관리 AI를 고영향 AI로 지정하라. 법 개정이 필요하다면 초광역특구법과 같은 속도로 하라. 둘째, 라이더가 어떤 기준으로 분석되고 호출되는지, 그 판단이 배차와 보상에 어떻게 이어지는지 설명을 요구하고 이의를 제기할 절차를 만들라. 셋째, 운행 요청과 미션에 안전 기준을 넣어라. 연속 운행 시간과 기상 위험에 따라 요청을 줄이거나 멈추는 기준을 라이더와 함께 만들라.바뀔 수 있다. 2023년 국정감사 뒤 배민의 픽업 지연 메시지 전송 방식이 바뀌었고, 2024년 제기한 유상보험 문제는 1년 뒤 법 개정으로 이어졌다. 2025년 문제 삼은 배민의 전용 배차 시스템 '로드러너'는 결국 폐기됐다. 현장이 묻고 국회가 따지면 바뀐다. 바뀌지 않는 건 정부가 '검토' 뒤에 숨을 때다.배민은 비 오는 날 라이더를 어떻게 모을지 10분마다 계산한다. 정부는 비 오는 날 라이더를 어떻게 지킬지 언제 계산을 시작할 것인가. 정부가 검토하는 동안에도 비는 오고, 내 알림센터에는 오늘도 '(광고)'가 쌓인다.