콜은 공유하고 책임은 각자? '상생배달망'에 라이더가 묻고 싶은 것

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큰사진보기 ▲그래픽 · 배달료 지급 흐름상생배달망에서 배달료의 지급 흐름 (개념도). 콜은 한데 모이지만, 정산 책임은 단계마다 흩어지는 구조라고 보인다. ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲그래픽 · 라이더 칸만 비어 있다티메프 사태 이후 생긴 정산금 보호 장치. 소비자 충전금과 판매자 대금(정부안)과 달리 라이더 배달료 칸만 비어 있다. (그래픽=라이더유니온) ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

콜을 타는 건 하루지만, 그 돈이 통장에 들어오기까지는 기다림이 필요하다. 나도 정산만 목 빠지게 기다리던 때가 있었다. 집세 낼 날은 다가오고 식비는 줄여야 했다. 이것 빼고 저것 미루며 허리띠를 졸라 맸다. 혼자 사는 나도 그랬는데, 가족을 책임지는 동료들은 그 며칠이 얼마나 애가 탈까.그런데 지금 어떤 라이더들은 기약 없이 기다리고 있다. 지난 10월 말 서울 마포·은평 일대에서 쿠팡이츠 배달 협력사를 운영하던 대표가 배달료를 가로채고 잠적했다. 지난 10월 말 기준 언론 보도에 따르면, 배달 기사 40여 명이 고소장을 제출한 상태라고 한다. 그가 운영한 협력업체에 소속된 기사는 약 250명가량, 한 사람당 200만~300만 원으로 추정된다. 대표는 '사업 확장 때 빌린 돈 상환이 늦어져 정산이 밀린다'고 설명한 뒤 연락처를 바꾼 것으로 알려졌다. 누군가에게는 한 달 집세와 밥값 전부일 돈이다.지난 10월 22일, 중소벤처기업부는 배달대행사 부릉·바로고·로지올·래티브와 간담회를 열고 이들의 배달망을 잇는 '상생배달망'을 논의했다. 한 대행사에서 라이더를 못 구하면 다른 대행사 라이더가 배달하는 '공유콜'이 핵심이다. 주문 중개부터 배차, 라이더 인센티브 지급, 관제까지 하나의 시스템으로 묶고, 초기 구축에 정부 예산 약 10억 원을 쓴 뒤 대행사 출자금으로 운영하는 방안이다.내년 상생배달앱 정부안 1240억 원 가운데 1200억 원은 할인쿠폰 몫이었다. 쿠폰이 끊기면 이용자도 빠진다는 지적이 이어지자, 중기부는 이 돈을 어떻게 바꿀지 아이디어를 모으고 있다. 그 와중에 실제 배달이 이뤄지는 시스템에 눈을 돌린 건 반가운 일이다.공공이 배달 기술을 직접 만들 필요도 없다. 다만 원칙과 최종 책임만큼은 공공이 쥐어야 한다. 그런데 이 구조에서 배달료와 거리 계산은 각 대행사와 지사가 정하고, 문제가 생기면 출자한 회사들이 책임지게 될 것으로 보인다. 라이더 눈에 이건 사실상 '공공 배달망'이 아니라 '정부 지원을 받는 대행사 연합망'이다.공공앱 주문을 배달했는데 정산이 잘못됐다고 하자. 공공앱은 대행사에, 대행사는 지사에 물어보라고 한다. 다른 대행사 콜을 탔다면 물어볼 곳이 하나 더 는다. 콜은 공유하는데, 책임은 각자다.지난 8월 한 배민 협력사에서는 업체 간 정산 분쟁으로 라이더 프로모션비가 지급되지 않았다. 다른 지사로 옮기려는 라이더는 탈퇴와 이전까지 막혔다. 라이더유니온은 8월 27일 배민에 공문을 보내고 성명을 냈지만, 두 달이 지나도록 제대로 해결되지 않았다.비슷한 제보는 지금도 전국에서 들어온다. 배민·쿠팡이츠와 입점업체·라이더 사이의 대금·정산 분쟁조정 신청도 2023년 5건에서 지난해 33건으로 늘었다. 대행사 본사가 무너지면 피해는 더 크다. 2024년 배달대행 플랫폼 만나플러스는 정산을 미루다 출금을 아예 막았다. 라이더유니온은 피해 라이더들과 비상대책위원회를 꾸려 대응했다. 당시 <뉴스타파>는 "(2024년) 9월 말 기준, 약 3만여 명 라이더들의 돈 190억 원가량이 플랫폼의 가상화폐 '캐시'로 묶였다"고 보도했다. 모두 라이더가 이미 달려서 번 돈이었다.중간 업체가 라이더를 돈벌이 수단으로 삼기도 한다. 올해 상반기 법무부 단속에서는 한국인 명의 라이더 계정을 외국인에게 빌려주고 돈을 받은 배달 영업점 16곳이 적발됐다. 지난 3월에는 배달원들에게 45억 원 넘게 빌려주고 최고 연 103.6%의 이자를 받은 대행업체 대표 두 명이 징역형의 집행유예를 선고받았다. 라이더유니온에 들어오는 하청 업체 제보도 미정산, 명의 대여, 미등록 대부업, '가짜 3.3'까지 다양하다.특정 회사가 위험하다는 말이 아니다. 라이더가 이런 위험을 미리 알 방법도, 피할 방법도 없다는 게 문제다. 그런데 정부는 불법이 끊이지 않는 이 시장과, 제대로 된 참여 기준 하나 없이 손부터 잡으려 하는 게 아닌가 우려스럽다.만나플러스 사태는 '배달판 티메프'로 불렸다. 가게가 넣어 둔 충전금과 라이더가 번 배달료가 회사 앱에 쌓여 있다가 한꺼번에 묶였다. 티메프 사태 뒤 정부는 소비자 충전금을 따로 관리하게 했고, 판매자 대금도 기한 안에 정산하고 절반 이상을 따로 맡기라는 방안을 내놨다. 그런데 라이더가 번 돈을 따로 떼어 두라는 의무는 아직 없다.배달이라서 어려운 일도 아니다. 앱은 콜마다 내 몫을 원 단위까지 계산해 보여 준다. 같은 배민 콜이라도 배민커넥트로 탄 돈은 배민이 직접 정산한다. 앞에서 본 미정산은 모두 협력사나 대행사를 한 번 더 거쳐 오는 돈에서 터졌다. 상생배달망이 인센티브 지급까지 한 시스템에서 처리한다면, 라이더 몫을 따로 떼어 둘 자리도 있다.이소영 중기부 장관은 지난 10월 7일 국정감사에서, "민간 대형 배달앱들이 본인들의 배달을 채택할수록 인센티브가 높아지는 구조로 배타적인 의존성을 강화하고 있다"고 진단했다. 민간 배달앱들이 인센티브로 라이더를 묶어 두는 탓에 라이더들이 공공앱 배달을 꺼린다는 얘기로 읽었다.그러면서 쿠폰 예산을 손 보며 "라이더 인센티브를 포함해 여러 가지 안을 다 펼쳐놓고 검토하겠다"고 했다. 진단은 맞다. 그런데 인센티브를 주는 건 이미 정해진 것 같기도 하다. 남은 질문은 '얼마를 어떻게 주면 공공앱 콜을 잘 타겠느냐'다. 민간 앱이 라이더를 붙잡을 때 던지는 질문과 다르지 않다. 공공이 정한 배달료 기준, 공공앱다운 운임 체계는 그 질문지에 없다. 몇 시간 안에 몇 건을 채워야 추가금을 주는 방식이라면, 배민·쿠팡의 미션을 공공앱에서 한 번 더 하는 셈이다. 앱은 하나 더 켰는데 쫓기는 건 똑같다. 그 돈마저 지사를 거쳐 내려온다면 미정산 위험도 그대로 따라온다.상생배달망에 들어갈 10억 원은 아직 쓰이지 않았다. 조건을 붙일 수 있는 때는 지금뿐이다.먼저 기준이다. 공공앱 콜의 배달료와 거리 계산, 조리 대기와 주문 취소 보상, 정산 주기는 공공이 정하고 공개해야 한다. 공공배달앱이 처음 나온 2020년부터 라이더유니온이 해 온 요구다. 인센티브는 그 위에 얹는 것이다.다음은 돈이다. 공공이 연결한 콜의 라이더 몫은 대행사·지사 운영자금과 섞이지 않게 따로 맡겨 두고, 그게 어렵다면 최소한 지급보증보험이라도 들게 해야 한다. 정부가 판매자 대금을 지키겠다며 내놓은 바로 그 방식이다.참여 업체에도 문턱이 있어야 한다. 재무 상태를 확인하고, 명의 대여나 불법 대출, 미정산이 드러난 업체는 걸러내야 한다. 공유콜 수수료에는 상한을 두고, 정산 문의 창구는 공공 한 곳으로 모아야 한다.그리고 자리다. 2024년 정부가 꾸린 상생협의체는 이름부터 '배달플랫폼-입점업체 상생협의체'였다. 올해 상생배달망 간담회에도 정부와 대행사 네 곳만 앉았다. 한 번 불러 인센티브 액수를 묻고 끝나는 간담회로는 부족하다. 라이더유니온이 꾸준히 요구해 온 공공상생협의체, 곧 라이더·상점주·소비자·운영사·정부가 함께 앉는 자리를 이번 시범사업부터 꾸려야 한다.거듭 말해 왔듯이, 소비자에게는 쿠폰이, 상점에는 낮은 수수료가 있는데 라이더에게는 민간 시장의 원리가 그대로 적용된다. 이번엔 대행사에 정부가 판을 깔아주는 공동 배달망이 더해졌다. 라이더 칸은 여전히 비어 있다.라이더에게 필요한 건 더 많은 콜이 아니다. 하루 종일 위험을 무릅쓰고 달려서 번 돈이 제때 들어온다는 믿음이다. 정산이 밀려 끼니를 거르고, 집세를 못 내 쩔쩔매는 일이 적어도 공공앱에서만큼은 없어야 한다. 그 믿음을 공공이 보증할 때 비로소 '상생'이라는 이름이 어울린다.