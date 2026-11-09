외로운 도시의 오후 7시, 낯선 사람에게 건넨 말

서울시 ‘외로움 없는 서울’ 정책에 주목했습니다. 차예인 큐레이터와의 서면 인터뷰를 통해 문화예술이 외로움을 예방하고 사람과 사람을 연결하는 가능성을 살펴봤습니다.
하루 종일 수많은 사람을 만났지만 정작 마음을 나눈 사람은 없다. 출근길 지하철은 발 디딜 틈 없이 붐비고 직장에서는 끊임없이 대화가 오가지만, 퇴근 후 자신의 감정을 털어놓을 사람은 쉽게 떠오르지 않는다. 사람은 넘쳐나는데 관계는 부족한 도시. 서울의 외로움은 어쩌면 사람을 만날 기회가 없어서가 아니라 서로의 마음을 들여다볼 시간이 부족해서 생겨나는 것인지도 모른다.
도시의 일상에 작은 변화를 제안하는 예술 프로그램이 마련된다. 서울문화예술교육센터 용산
은 11월 13일과 20일 오후 7시, 직장인을 위한 서울시민예술학교 <오후 7시, 취향의 온도 - 마음이 머무는 장면>을 개최한다. 단순한 작품 감상을 넘어 서로의 취향과 감정을 나누면서 낯선 사람과 자연스럽게 관계를 맺도록 기획한 프로그램이다.
'무슨 일 하세요?'보다 '어디에 눈이 가세요?'
프로그램을 기획한 차예인 큐레이터는 직장인들이 하루에도 수없이 주고받는 짧은 업무 대화에서 출발했다. 회의 시간을 조율하고 자료를 전달하는 동안 대화는 끊이지 않지만, 정작 자신이 무엇을 좋아하고 어떤 감정을 느끼는지 이야기할 기회는 많지 않다는 것이다. 지난 8일, 차 큐레이터와 프로그램을 앞두고 사전에 서면으로 취지에 대한 이야기를 나눌 수 있었다.
"내가 좋아하는 것, 요즘 자꾸 눈길이 가는 것에 대해서도 편하게 이야기할 수 있다면 어떨까."
그는 익숙한 일상에서 잠시 벗어나 자신의 취향을 발견하고 타인의 시선을 이해하는 경험이 필요하다고 봤다. 누군가를 처음 만났을 때 직업이나 나이를 묻는 대신 작품 하나를 사이에 두고 서로의 감정을 나누는 것이다.
"이곳에서 처음 만난 두 사람이 건네는 첫 질문은 '무슨 일 하세요?'보다 '어디에 눈이 가세요?'였으면 했어요."
프로그램은 혼자 감상하는 시간에서 시작된다. 참여자들은 작품 앞에 잠시 머물며 떠오르는 기억과 감정을 감상기록북에 적는다. 이후 두 사람이 하나의 작품을 선택해 각자가 느낀 온도를 숫자로 표현하고 상대방에게 건넨다. 같은 분홍빛을 바라보더라도 누군가에게는 봄볕처럼 따뜻하지만 다른 사람에게는 새벽 공기처럼 서늘하게 느껴질 수 있다. 차 큐레이터는 서로 다른 감상이 대화의 장애물이 아니라 오히려 출발점이 될 수 있다고 생각한다.
"서로 비슷한 점을 애써 찾아내지 않아도 대화는 시작될 수 있어요."
두 사람의 대화는 네 사람의 감상으로 이어진다. 함께 LP를 들으며 각자 떠오른 단어를 나누고, 프로그램 마지막에는 처음 만난 상대에게 엽서를 쓴다. 누군가의 말을 듣고 자신이 무엇을 새롭게 발견했는지를 직접 전하는 것이다. 차 큐레이터는 이 엽서에 특별한 의미를 두고 있다.
"누군가 내 이야기를 귀 기울여 들어 주었다는 사실을, 그 사람이 직접 쓴 글씨로 간직할 수 있기 때문이에요."
첫 번째 프로그램은 오는 13일 금요일 오후 7시부터 9시까지 20~30대 직장인 20명을 대상으로 진행된다. 이어 20일 같은 시간에는 30~40대 직장인 20명이 참여한다. 두 회차 모두 혼자, 둘이서, 넷이 함께 작품을 감상하는 방식으로 운영된다. 프로그램에는 조각가 염석인, 도예 기반 조형작가 채민정, 그림책 작가 이수지의 작품이 활용된다. 참여자들은 작품의 의미를 정답처럼 찾아내기보다 각자의 감각과 기억을 통해 서로 다른 해석을 나눈다. 예술 감상에 익숙하지 않은 사람도 부담 없이 참여할 수 있도록 구성했다.
문화예술에서 관계 회복의 가능성을
이번 프로그램은 서울시가 추진하는 '외로움 없는 서울' 정책과 맞닿아 있다는 점에서도 주목된다. 서울시는 2024년 외로움을 개인의 문제가 아닌 사회적 과제로 인식하고 종합대책을 발표했다. 이후 고립된 시민을 발견하고 사회적 관계망을 회복하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.
2026년에는 '외로움 없는 서울 시즌2'를 통해 정책의 범위를 확대했다. 외로운 시민들이 언제든 상담할 수 있는 '외로움안녕120', 편안하게 쉬고 교류하는 '서울마음편의점', 다양한 활동을 통해 사회적 관계를 회복하는 '서울잇다플레이스' 등이 대표적이다.
그러나 외로움은 상담과 돌봄만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 고립된 시민을 찾아내는 것만큼이나 시민들이 외로워지기 전에 서로 관계를 맺을 기회를 마련하는 것도 중요하다. 문화예술은 바로 이러한 예방적 접근에서 새로운 가능성을 보여준다.
차 큐레이터 역시 예술 프로그램 하나로 직장인의 외로움을 해결할 수 있다고 생각하지는 않는다. 다만 외롭다는 말을 굳이 꺼내지 않아도 낯선 사람과 대화를 시작할 수 있는 계기를 만들고 싶었다고 말한다.
"외롭다는 말을 먼저 꺼내지 않아도 작품 하나를 사이에 두고 서로 이야기를 나눌 자리를 만들 수 있을까."
그의 질문은 외로움 없는 서울을 위한 문화예술의 역할을 다시 생각하게 한다. 상담을 받으려면 자신의 어려움을 설명해야 하지만 그림을 감상하거나 음악을 듣기 위해 반드시 외롭다고 고백할 필요는 없다. 누구나 동등한 감상자로 참여하면서 자연스럽게 타인의 생각을 이해할 수 있다.
특히 공공문화시설의 역할도 달라질 필요가 있다. 문화예술교육센터가 단순히 강좌를 개설하고 참여자를 모집하는 공간을 넘어 시민들이 자연스럽게 만나고 교류하는 생활권 문화거점으로 기능할 수 있기 때문이다. 이번 프로그램이 지향하는 변화 역시 특별한 예술적 성취가 아니다. 차 큐레이터는 진정한 변화가 프로그램을 마친 이후의 일상에서 나타나기를 기대한다.
"내가 기대하는 변화는 전시장 밖에서 일어나요."
며칠 뒤 동료와 점심을 먹고 돌아오는 길에 혼자였다면 지나쳤을 무언가를 가리키며 "저것 좀 보세요"라고 말을 건네는 일. 타인의 시선으로 세상을 바라본 경험이 익숙했던 일상의 풍경을 새롭게 만드는 것이다.
물론 두 차례의 예술 프로그램만으로 외로움이 해소되거나 지속적인 공동체가 형성된다고 단정할 수는 없다. 그러나 예술을 매개로 낯선 사람에게 말을 걸고 서로의 감정을 나누는 경험은 새로운 관계를 만들어가는 출발점이 될 수 있다.
외로움 없는 서울은 외로운 시민을 얼마나 많이 찾아냈느냐만으로 완성되지 않는다. 시민들이 외로워지기 전에 서로 연결될 수 있는 기회를 얼마나 자주 마련하는가도 중요하다. 그 연결은 거창한 행사나 특별한 복지서비스가 아니라 퇴근길에 들른 작은 문화공간에서 시작될 수도 있다.
11월의 두 금요일 오후 7시, 서울문화예술교육센터 용산에서는 작품 하나를 사이에 두고 서로 다른 일상을 살아온 직장인들이 마주 앉을 예정이다. 예술을 통해 자신을 발견하고 타인을 이해하는 두 시간. 외로움 없는 서울을 향한 작은 연결은 그렇게 시작될지 모른다.
|서울문화예술교육센터 용산
|서울시와 서울문화재단이 운영하는 도심권 문화예술교육 거점 복합센터다. 문학·음악·시각예술을 중심으로 시민 누구나 일상에서 예술을 경험할 수 있는 서울시민예술학교, 전시, 공연, 체험 프로그램 등을 운영한다.
주소:서울특별시 용산구 서빙고로 17, 용산센트럴파크 업무동 1층 및 공공시설동 5·6층
오시는 길: 지하철 4호선 신용산역 4번 출구에서 도보 약 5분, 1호선 용산역 1번 출구에서 도보 약 9분
운영시간: 화~토요일 10:00~18:00
휴관일: 일·월요일 및 법정공휴일 등
문의: 02-3785-3199
프로그램 안내 및 신청: 서울시민예술학교 공식 홈페이지(www.sfac.or.kr/asa)