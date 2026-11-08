"1년 기다린 보람 있네요"... 입동 추위 녹인 유림문화축제

큰사진보기 ▲2026 유림문화축제 포스터 ⓒ 유림청소년문화의집 관련사진보기

큰사진보기 ▲자신의 재능을 펼치는 청소년 동아리의 공연이 이어졌다 ⓒ 이점록 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년 보드게임 동아리와 함께체험부스 ⓒ 이점록 관련사진보기

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"1년 동안 축제를 기다려온 아이들에게 조금이나마 빚을 갚은 기분입니다."

"지역사회의 관심 덕분에 더 큰 꿈을 꿉니다. 앞으로도 지금처럼 따뜻하게 바라봐 주셨으면 좋겠어요."

아이 하나를 키우는 데는 온 마을이 필요하다. - 아프리카 속담

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

축구장에 웃음소리가 흩뿌려지고 무대 위 청소년들의 목소리가 경안천변을 울렸다. 부스마다 친구를 찾는 손짓이 분주했고, 먹거리를 나눠 쥔 가족들의 얼굴엔 미소가 걸렸다. 계절은 겨울의 문턱을 넘어섰지만 현장의 열기는 한여름을 무색케 했다.11월 7일, 절기상 겨울을 알리는 입동이다. 입동 추위를 걱정했던 것과 달리 하늘은 드높고 푸르렀다. 이날 오후 2시, 용인시 경안천 휴식공간 축구장에 청소년과 주민 500여 명이 모여든 이유다. 용인시청소년미래재단(대표이사 김영우) 산하 유림청소년문화의집이 개최한 '2026 유림문화축제, 유(YOU)림, 우리(WE)' 현장은 청소년의 열정과 지역사회의 참여가 어우러진 화합의 장이자, 청소년들이 주체로 나서 배움과 성장을 나누는 교육의 장이었다.경안천의 트인 공간적 장점을 살린 인조잔디 위에는 21개의 체험 부스가 빼곡히 들어섰다. 청소년들이 직접 머리를 맞대고 준비한 프로그램들에는 아이들의 발걸음이 끊이지 않았고, 유림청소년문화의집 운영위원회가 땀 흘려 준비한 떡볶이와 어묵은 준비한 양이 동이 날 만큼 폭발적인 인기를 끌었다.여기에 무대 위를 수놓은 동아리 친구들의 열정적인 공연과 초청 무대, 인근 중학교 선생님들로 구성된 '둔둔밴드' 공연은 아이들에게 색다른 감동을 주기에 충분했다. 손에 땀을 쥐게 한 경품 이벤트까지 더해지니 축제장의 열기는 최고조에 달했다.생각해 보면 이번 축제의 진짜 주인공은 단연 청소년들이었다. 늘 구경꾼이나 방문객으로 머물던 아이들이 이번에는 직접 행사의 기획자이자 운영원으로 나선 것이다. 부스를 찾은 이들에게 조금은 서툴지만 또랑또랑한 목소리로 프로그램을 설명하고, 무대 위에서는 진지한 눈빛으로 그동안 갈고닦은 재능을 아낌없이 쏟아내는 모습이란!친구가 만든 체험 결과물을 서로 비교하며 자지러지게 깔깔거리는 아이들의 웃음소리, 그리고 맛있는 먹거리를 나눠 먹으며 아이들의 무대를 흐뭇하게 바라보는 가족들의 눈빛 사이로 청소년과 어른, 이웃과 이웃을 포근하게 잇는 온기가 스며들고 있었다.문득 행사를 이끌어간 이들의 진심 어린 소감이 떠올라 가슴 한켠이 뭉클해진다.박진영 유림청소년문화의집 센터장의 말처럼, 행사를 준비하며 숨 가쁘게 달려온 시간 끝에 찾아온 안도와 보람은 그 어떤 것보다 깊었을 터다.이어 행사 기획에 참여한 박유현(용인고 2년) 유림청소년운영위원장의 목소리에는 당찬 의지가 묻어났다.그렇다. 비록 축제는 단 하루의 행사로 끝을 맺지만, 아이들이 직접 판을 짜고 사람들과 눈을 맞추며 호흡해 낸 그 소중한 시간들은 앞으로 아이들의 가슴속에 살아 숨 쉬는 진짜 배움으로 영원히 남을 것이다. 이번 축제는 세대 간 소통과 교류를 통해 지역문화의 활력을 높이며, 유림청소년문화의집이 지역의 대표적인 청소년 문화 거점으로 자리매김하고 있음을 증명하는 계기이기도 했다.생각해 보면 입동의 찬 바람 따위가 아이들의 뜨거운 열기를 감히 식힐 수 있었을까? 그날 경안천 축구장을 가득 채운 건 단순히 21개의 부스와 흥겨운 웃음소리만이 아니었다. 스스로의 잠재력과 가능성을 활짝 틔워 낸 청소년들, 그리고 그 기특한 걸음을 한 걸음 한 걸음 따스한 눈에 담아준 이웃들이 바로 그곳에 함께 있었으니까.결국 우리 청소년들에게 진정 필요한 건 잔소리나 훈계가 아니라 마음껏 숨 쉬고 뛰어놀 수 있는 멋진 무대일지 모른다. 그리고 그 무대를 마침내 완성하는 힘 역시, 아이들을 향해 아낌 없는 박수와 지지를 보내주는 어른들의 다정한 시선에서 피어나는 법이다.