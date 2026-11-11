무라카미 하루키의 광역도발에 걸려든 당신에게

"솔직히 그쪽처럼 못생긴 상대는 처음이군요."
26살 그림책 작가 가호가 소개팅 자리에서 상대 남자에게 들은 말이다. 꽤 괜찮은 시간을 보내고 난 뒤다. 평소라면 다음 만남을 기약하는 대화가 오갈 즈음이다. 그런데 상대인 사하라가 뜻밖의 말을 꺼내는 것이다. 대놓고 '못생긴'이란 표현을 서슴지 않는 그의 태도가 무례라는 말로 표현하기에도 너무나 비현실적이어서 가호는 어떻게 반응해야 할지를 정하지 못한 채로 잠시 멈춤 상태가 되고 만다.
이 시대 일본 문학을 대표하는 거장 무라카미 하루키가 또 한 번 하루키한 순간이자, <가호>를 펼쳐 든 독자 모두가 숨을 참고 이야기에 빨려 들어가는 순간이다. 역시 하루키는 독자를 자극하는 데 있어서만큼은 당대 최고 수준의 솜씨를 자랑한다. 전작 <도시와 그 불확실한 벽>에 이어 3년 만에 내놓은 신작이다(관련기사 : 이 시대 가장 널리 읽히는 일본 문학가의 신작
https://omn.kr/263q0).
하루키가 처음으로 여성 화자를 주인공으로 삼았다는 점부터가 커다란 화제를 모았다. 히가시노 게이고, 무라카미 류 등 지난 시대 문단의 거목이던 이들이 하나둘 타계한 시점에서 건재를 알리는 무라카미 하루키의 존재는 일본 문학가의 자랑이자 자부심이 된다.
출간 나흘 만에 초판이 동나고 중쇄가 결정된 건 처음부터 예고된 일이기도 했다. 이름난 작가래도 1만 부 내외를 찍는 게 일반적인 일본 서점가에서 30만 부를 훌쩍 넘는 판매고를 올린 하루키의 존재감은 그가 일본문학을 넘어 하나의 대중적 브랜드로 자리매김하고 있다는 사실을 확인케 한다.
일상의 균열로 틈입해 오는 판타지
한국에서도 출간 직후 베스트셀러 최상단에 오른 <가호>다. '노르웨이의 숲'을 의역해 옮긴 <상실의 시대>가 90년대부터 2000년대까지 한국 청년층에 폭발적 호응을 얻은 뒤 한국서 가장 널리 읽히는 일본 문학가의 자리를 지켜온 무라카미 하루키다. 모르긴 몰라도 베르나르 베르베르와 함께 한국인이 사랑하는 해외 문학가로 그만한 인물도 드물 테다.
<가호>는 일상에 난 작은 균열로 틈입해 오는 판타지를 다룬다. 현실과 환상을 오가는 다층적 세계 가운데 일본 도쿄에 사는 그림동화 작가 가호와 지구 반대편 브라질로부터 시공간을 건너온 개미핥기부터 재규어, 흰개미여왕, 심지어 수호천사 등의 존재가 기묘하게 어우러진다. 교차하는 두 세계는 때로는 위협이 되고, 때로는 서로 도움이 되는 관계를 형성하며, 또 때로는 멀찍이 떨어져서 별다른 충돌 없이 공존하기도 한다.
인간처럼 말을 건네는 개미핥기와 검표 직원처럼 표를 검수하는 너구리가 있는 세상은 도무지 독자의 세계와는 어울리지 않는 것이지만, 그로부터 마주하는 공생과 기생, 착취와 저항의 질서는 우리 사는 세상에도 얼마든지 있는 것이다. 그 같고 다름이 빚어내는 묘한 균형이 <가호>가 오늘의 독자 앞에 펼쳐내는 새롭고 또 익숙한 이야기를 이룬다.
소설은 앞의 당혹스런 소개팅으로부터 가호의 이사, 이사 뒤 본격화된 환상적 존재와의 교감, 현실 가운데 들어선 브라질 정글 동물들과의 교류 등으로 이어진다. 부모와 떨어져 교외에서 홀로 삶을 꾸려가는 젊은 창작자의 삶 가운데 돌출하는 환상은 독자로 하여금 실재하는 사실과 공상, 혹은 정신병리적 증상과의 경계까지 의심하게 한다.
물론 이야기는 하루키식으로 마구 전진하여 가호의 어린 시절부터 엄마와 딸 사이에 이뤄진 불유쾌한 관계, 그 가운데 들어선 위협까지를 독자 앞에 풀어낸다. 가호는 가족을 구하기 위하여 전에는 겪어본 적 없는 모험적 결단을 감행해야 한다. 스물여섯의 그림 작가가 제 이야기보다 더욱 환상적인 일을 겪어내는 과정이 정적인 현실 세계를 은밀하고 동화적인 동적 세계로 바꿔낸다.
지구 반대편 브라질 정글에서 건너와 가호의 집 마루 밑에서 살고 있는 개미핥기 부부는 그곳에서 재규어에게 자식들을 모두 잃었다. 아이들을 해친 재규어는 끈질기게도 지구 반대편까지 쫓아와 개미핥기 부부를 노린다. 부부는 가호의 집 마루 밑에 숨어 살며 브라질에서 모종의 경로로 들여오는 흰개미 병조림을 구하기 위해 가호 앞에 모습을 드러낸다. 그 사이 또한 브라질에서 건너온 흰개미여왕은 가호 어머니의 정신을 침탈해 간다. 본래 주인을 밀어내고 육체를 장악하려는 시도니 인간의 관점에서 보자면 사악하기 그지없다.
개미핥기 부부의 도움으로 가호는 그에 맞설 방법을 찾아간다. 그 사이 이 믿기 어려운 세계 속에서 각 존재를 지키는 수호천사가 있다. 그는 그대로 가호 주변을 맴돌며 규칙대로 적극 개입하지 않는 선에서 가호가 옳은 선택을 할 수 있게끔 도우려 든다. 가호는 이 믿기 힘든 일을 겪어내는 한편으로, 그 경험을 녹여 어린이 그림동화 작가로서 작품을 준비한다.
브라질 정글 동물들이 도쿄에 나타난 까닭
필자는 <가호>가 존재 뒤에 필연적인 희생과 착취의 고리를 상징적으로 드러낸 소설이라고 여긴다. 소설을 선과 악의 관점에서 바라보면 가호가 가족을 외부의 위협으로부터 구하는 일종의 권선징악적 모험이라고 이해할 수 있다. 이에 입각해 바라보자면 소설엔 가호를 돕는 존재와 그녀 또는 그 가족을 해하려는 존재들이 양분돼 일종의 진영을 이룬다.
개미핥기 부부와 가호, 그리고 수호천사가 한 편을 이루고, 칼 가는 집 노인을 장악해 가는 재규어와 가호 어머니의 정신과 융합하려 드는 흰개미여왕이 그 반대편에 자리한다. 대체로 가호 외의 사람들은 가호가 보는 실상을 보거나 이해하지 못한 채 중립적 입장에 위치하는데, 브라질 정글 동물들이 불러온 위험을 믿는 가호만큼은 중립적일 수가 없다. 심지어 그녀는 공격의 당사자로서 위기감을 느끼며 그에 대항하고자 한다.
그러나 한 편으로, 소설은 가호를 위협하는 존재들의 입장을 전면에 드러내지 않는다. 가호는 제게 먼저 접근해온 이들의 말을 신뢰하고 행동에 돌입하지만, 그 반대편에 선 이들에겐 변명의 기회조차 주지 않고 항변을 해도 받아들이지 않는다. 재규어를 살해해야 하는 상황에 몰린 가호는 스스로 선택하지 못하고 떠밀리듯 결정하며, 흰개미여왕과의 싸움도 이미 상황이 악화될 대로 악화된 뒤에 결정을 내리게 되는 것이다.
소설은 그 가운데 개미핥기가 때마다 흰개미여왕 일족의 다른 개체들을 수없이 털어먹는 가해자란 사실도 감추려 들지 않는데, 정작 개미핥기 새끼들이 재규어에게 잡아먹힐 때와는 전혀 다른 온도로 가호는 그를 받아들인다.
하루키의 눈에 비친 인류의 자화상
가호가 쓰는 동화에서 이는 더욱 흥미로운 각도로 비쳐진다. 부모와 떨어져 홀로 숲을 헤매게 된 동화의 주인공 소녀 미소라는 요망한 고양이의 인도로 어느 오두막집에 다다른다. 그 집에서 나온 노인은 미소라에게 일상으로 돌아가기 위해서는 코끼리 알을 훔쳐 와야 한다는 사실을 알려준다. 코끼리 둥지에서 알을 훔치면 코끼리가 몹시 분노할 테지만, 어찌 됐든 돌아가려면 그 수단뿐이라는 것. 미소라는 결국 그를 행하고 분노한 코끼리에게 짓밟히는 비극적 결말을 거쳐 집으로 돌아온다는 목표를 이룬다.
흥미로운 건 제 목적을 이루기 위해 다른 존재를 해하기를 아무렇지 않게 하는 주인공을 읽는 이가 응원하게 된다는 사실이다. 미소라는 코끼리를 해치기 위해 알을 훔치지 않는다. 그저 숲을 나와 부모와 제 존재를 찾기 위해 알을 훔친다. 그에 대한 응보로써 그는 코끼리에게 짓밟히지만, 그 덕분에 제 자리를 되찾는다. 이 우화는 이야기 바깥 소설과 묘하게 대응하는데, 소설 가운데 재규어와 개미핥기, 다시 흰개미여왕과 인간이 맺는 어떤 관계성이 그와 얼마 다르지 않은 때문이다.
음식은 물론, 무엇도 필요로 하지 않는 듯한 동화 속 노인은 마치 신, 적어도 작가와 대등한 지위를 갖는다. 그는 다른 존재가 필요로 하는 것, 잃어선 안 될 것이 무언지를 안다. 반면 소설 속 나머지 존재들은 그렇게 자유롭지도 지혜롭지도 못하다. 그래서 재규어는 개미핥기를 해치고, 개미핥기는 흰개미여왕을 해하며, 흰개미여왕은 지구를 건너와 가호의 어머니를 차지하려 든다. 이쯤이면 무엇이 진실이고 무엇이 환상임을 가리는 건 생각만큼 중요하지 않다. 미소라는 동화 속에서 어미에게 새끼를 훔치는 죄를 짓고 그 대가로 끔찍이도 납작하게 짓밟힘으로써 제 삶을 되찾는다.
가호가 미소라의 이야기를 쓴 건 어쩌면 이와 같은 공생과 기생, 착취와 응보의 고리를 어렴풋이나마 깨달은 때문일까. 존재하기 위해 다른 존재를 해하는 생명의 기만을 돌아보자면 소설 첫머리 "솔직히 그쪽처럼 못생긴 상대는 처음이군요"하던 사하라의 말이 진실로 겨냥하는 것이 무언지를 알 것도 같은 기분이 된다. 소위 풍요롭다 말하는 잔혹한 세계에 비한다면 생명종이 얼마 보이지 않는 척박한 사하라 사막을 떠올리게 하는 이 사내는 순진무구한 표정을 짓고 있는 가호를 향하여 '못생겼다'고 말한다.
어쩌면 그 말에 발끈하는 우리, 책을 집은 독자, 나아가 인류가 그 말의 과녁이 아닌가 그런 생각이 든다. 물론 하루키 선생의 다른 많은 글이 그러하듯 그럴 수도, 그렇지 않을지도 모른다. 손 가는 대로 훅훅 써 내린 듯한 소설 <가호>가 펼치는 세계는 그렇게 쉽고도 편안하게 독자 곁에 다가왔다 등을 돌려 떠나간다. 소설 속 고양이 홀이 그러하듯이.