한성기업, 유엔참전용사 추모 음악회 후원

큰사진보기 ▲2025년 <유엔 참전용사, 영웅을 위한 음악회> 현장 ⓒ 한성기업 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025년 <유엔 참전용사, 영웅을 위한 음악회> 현장 ⓒ 한성기업 관련사진보기

큰사진보기 ▲음악회 초청장 표지 ⓒ 한성기업 관련사진보기

한성기업이 6·25전쟁 유엔참전용사들의 희생과 헌신을 기리는 '영웅을 위한 음악회' 후원을 통해 보훈 문화예술 지원을 이어갔다.한성기업은 오는 9일 오후 7시 서울 여의도 KBS홀에서 열리는 '제25회 유엔참전용사, 영웅을 위한 음악회'를 후원한다고 밝혔다.사단법인 호국문화진흥위원회가 주최하고 국방부와 국가보훈부, 한성기업이 후원하는 이번 행사는 6·25전쟁에 참전한 유엔참전용사들의 희생을 기리고 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.한성기업은 제1회 음악회부터 후원에 참여해 올해까지 25회 연속 지원을 이어오고 있다.이번 공연은 강남심포니 상임지휘자인 데이비드 이(David Yi)가 지휘를 맡는다. 국군교향악단을 비롯해 소프라노 이세희, 리틀엔젤스 예술단, 문양숙가야금앙상블 등이 참여해 참전용사들을 기리는 무대를 선보일 예정이다.한성기업 관계자는 "63년간 대한민국과 함께 성장해 온 기업으로서 나라를 지킨 영웅들을 기억하고 감사의 마음을 전하는 것은 당연한 책임"이라며 "참전용사들의 숭고한 정신을 되새기고 그 가치를 미래세대에 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.한성기업은 보훈 문화예술 후원 외에도 부산국제코미디페스티벌 지원, 지역 보육원 후원, 아동 급식 및 교육 프로그램 참여 등 사회공헌활동을 추진하고 있다.환경 분야에서는 지속가능한 수산자원 관리를 위한 MSC-CoC 인증을 2013년 획득했으며, 'MSC Korea Awards' 올해의 브랜드상을 5년 연속 수상했다고 회사 측은 설명했다.한편 한성기업은 유엔참전용사의 희생을 조명하는 방송 콘텐츠 제작도 지원했다.오는 12일 오후 8시 tvN STORY에서 방송 예정인 '벌거벗은 한국사 3'에서는 6·25전쟁 당시 유엔군의 결성과 참전 과정, 참전용사들의 희생을 조명하고 호국문화진흥위원회의 활동과 이번 음악회 현장을 소개할 예정이다.