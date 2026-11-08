1923년 간토대학살의 진실을 알린 독립신문을 마주하다

큰사진보기 ▲대한민국임시정부기념관 기획전시전 알림판 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한민국임시정부기념관 독립신문 호외: 간토대학살 보도 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한민국임시정부기념관 기획전시전 ⓒ 여경수 관련사진보기

AD

지난 6일 대한민국임시정부기념관에서 열린 <대한민국 임시정부사 연구지원 세미나>에 참석했다. 내가 발제한 제목은 <간토대학살에 관한 대한민국임시정부의 인식과 대응: 이행기 정의의 관점에서>였다. 마침 내가 발표에서 주요 사료로 다룬 <독립신문>에 관한 기획전이 진행되고 있었다.학창 시절 <독립신문>은 개화기에 서재필을 중심으로 만들어진 신문으로 배웠다. 서대문공원에 독립신문을 들고 있는 서재필 동상이 있다. 이번 기념관 특별전에서 만난 <독립신문>은 1919년 중국 상해에서 독립운동가들이 중심이 되어 만든 신문이다. 이름은 둘 다 <독립신문>으로 같다.1919년 8월 21일 상해에서 대한민국 임시정부의 기관지로 <독립신문> 창간호가 나왔다. <독립신문>은 임시정부의 활동과 독립운동의 소식을 전하며 민족을 하나로 잇는 언론이었다. 조선 말기 서재필이 창간한 <독립신문>의 정신을 이어받아 그 이름도 그대로 썼다.전시는 1부 '독립의 뜻: 신문을 찍다', 2부 '독립의 감각: 시대를 읽다', 3부 '독립의 연대: 함께 바라다'로 구성되어 있다. 우리나라가 독립한 이후에도 임시정부 인사들이 서울로 돌아와 <독립신문>을 발간한 사실은 이번 전시를 통해 새롭게 알게 되었다.1923년 간토대지진 당시 발생한 조선인 학살의 참극 속에서 <독립신문>은 단순한 소식지의 차원을 넘어섰다. 임시정부는 망명정부라는 한계 속에서도 사건 발생 사흘 만에 호외를 발행하며 학살의 실상을 기록했다. 그리고 이를 일본의 책임과 연결된 국가폭력으로 인식하고, 국제사회에 진상 규명을 호소했다.당시 <독립신문>은 '조선인' 대신 '한인'이라는 표현을 사용했다. 이는 단순한 명칭의 차이가 아니었다. 일본 제국의 식민지 지배 속에서 스스로를 하나의 정치적 주체로 인식하고 있었던 임시정부와 독립운동 세력의 인식을 보여주는 것이었다. <독립신문>은 학살의 피해 상황을 전하는 데 그치지 않고 일본 제국의 극악무도한 만행을 비판하면서 사건의 진상을 알리고 책임을 묻고자 했다.기획전에서는 <독립신문>이 호외로 발행한 간토대학살의 기록이 전시되어 있었다. 책 속에서 보았던 <독립신문>을 실제 전시장에서 마주하니, 그 신문을 만들고 읽었던 사람들이 조금 더 가까이 다가오는 듯했다. 특히 간토대학살을 연구하면서 <독립신문>의 기사를 하나씩 확인했던 나에게 이날의 만남은 더욱 특별했다.100년 전의 신문에 기록된 문장들은 당시의 사건을 설명하는 자료이면서 동시에 그 시대를 살아간 사람들이 남긴 목소리이기도 했다. 학살의 소식을 전하고 피해자의 상황을 기록하며 일본의 책임을 묻고 국제사회에 진상 규명을 호소했던 그 기록들은 오늘날에도 여전히 의미가 있다.이행기 정의를 연구하면서 결국 가장 먼저 마주하게 되는 것은 기록의 문제다. 사건이 발생했을 때 누군가가 그 사실을 기록하지 않는다면, 시간이 흐른 뒤 진실을 확인하는 일은 더욱 어려워진다.피해자의 목소리를 남기고 가해의 사실을 기록하는 것은 이후 진상 규명과 책임을 묻기 위한 출발점이 된다. 100년 전 상하이에서 발행된 <독립신문>은 바로 그러한 기록을 남겼다. 대한민국임시정부 인사들은 독립신문을 통하여 자신들이 할 수 있는 방식으로 사건을 기록하고, 피해자의 목소리를 전하고, 일본의 책임을 묻고자 했다.국제사회에서는 식민지 시절에 겪은 국가폭력에 대한 이행기 정의 연구가 학문적으로 활발히 이루어지고 있다. 간토대학살에 관한 진실을 찾고 책임을 묻는 일은 이제 시작이라는 생각이 들었다.