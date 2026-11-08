한국 배터리 산업에 보내는 제언

본 칼럼은 8부작으로 기획된 '한국 2차전지 산업의 위기' 시리즈의 마지막 편입니다. 필자는 현재 중국 나트륨이온배터리(SIB) 기업 HiNa Battery의 한국 대표로 활동하고 있으며, 산업 현장에서 목격한 생생한 변화를 바탕으로 한국 배터리 산업의 생존 전략을 제안합니다. 특정 기업이나 국가 기술의 우열을 떠나, 한국 배터리 산업이 나아가야 할 거시적 대안을 모색하고자 합니다. 지난 7편에 걸쳐 본 시리즈는 한국 2차전지 산업이 마주한 구조적 한계와 패러다임 전환의 필요성을 짚어왔다.

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초기 질의는 다소 도발적이었다. "한국 배터리 3사는 과연 '제2의 도시바'가 될 것인가?" 과거 일본의 도시바가 뛰어난 기술력을 가졌음에도 시장의 변화를 읽지 못해 몰락의 길을 걸었듯, 현재 한국 배터리 산업 역시 NCM(삼원계) 중심의 성공 방정식에 갇혀 LFP와 SIB 등 다변화되는 글로벌 시장의 흐름을 놓칠 위험성을 안고 있다.그러나 한국 배터리 산업이 이대로 끝날 것이라 생각하지 않는다. 한국에는 세계 최고 수준의 자동차, 반도체, 전자·IT 인프라, 그리고 우수한 엔지니어링 역량이 있다. 문제는 능력이 아니라 방향과 속도다.NCM은 여전히 고에너지밀도가 요구되는 고성능 전기차 시장에서 중요한 기술이다. 하지만 하나의 화학계열에 산업의 명운을 전부 걸어서는 안 된다.· 자동차에는 고성능 NCM· ESS(에너지저장장치)에는 경제성과 안전성이 검증된 LFP· 도심형 전력망 및 납축전지 대체 시장에는 차세대 대안인 SIB시장의 요구는 다변화되고 있다. 특정 기술만을 고집할 것이 아니라, 고객과 용도에 맞춰 유연하게 셀을 선택하고 조합할 수 있는 멀티 포트폴리오 전략이 필수적이다.최근 내가 국내 대기업 연구소 임직원들과 함께 중국의 SIB 기가팩토리를 방문했을 때 매우 고무적인 장면을 목격했다. 국내 대기업이 단순히 보고서로만 기술을 평가하던 과거의 태도에서 벗어나, 중국산 SIB 셀과 팩을 직접 구매해 국내에서 시제품을 만들고 성능을 시험하기 시작한 것이다.납축전지 대체 가능성을 확인하고, 나아가 BESS(배터리 기반 에너지 저장 시스템)와 EaaS(Energy as a Service) 사업 모델까지 염두에 두고 검증하는 움직임은 매우 고무적이다. 경쟁자의 기술을 무조건 외면하거나 늦게 쫓아가는 것이 아니라, 누구보다 먼저 직접 수입해 시험하고 자산화하는 실행력이 곧 경쟁력이다.세계 배터리 저장 설비 시장은 폭발적인 성장세를 기록하고 있다. AI 데이터센터의 급증, 신재생에너지 보급 확대, 송배전망 포화 상태 등의 요인으로 인해 ESS의 가치는 단순한 보조 장치를 넘어섰다.반도체나 자동차 산업에만 국가적 지원을 집중할 것이 아니라, ESS를 국가 핵심 전력 인프라로 격상시켜야 한다. 공공 인프라 사업, AI 데이터센터 연계 프로젝트, 마이크로그리드 실증 사업 등에 국내 기업들이 적극적으로 참여할 수 있도록 정부는 '기술 지정'이 아닌 '실증 시장'을 열어주어야 한다. 기업은 규제 속에서 죽어가지만, 시장 속에서 혁신을 이뤄낸다.차세대 기술인 전고체 배터리 연구는 당연히 지속해야 한다. 그러나 상용화 시점에 대한 지나친 낙관에 기대어 현재의 생존을 소홀히 해서는 안 된다.실험실 안의 성과와 수십만 대의 전기차·ESS에 투입될 수 있는 대량생산 경제성은 완전히 다른 차원의 문제다. 지금 당장 수익을 창출할 수 있는 현행 기술(LFP·SIB)의 고도화와 미래를 대비하는 원천 기술(전고체)을 조화롭게 아우르는 입체적 시간차 포트폴리오가 절실하다본 시리즈를 관통하는 핵심 메시지는 명확하다. 우리는 더 이상 '배터리 셀 제조' 마진에만 목을 매어 선 안 된다.· 배터리를 파는 것이 아니라 '전력 서비스(EaaS)'를 팔아야 한다.· 단품 셀을 납품하는 데 그치지 않고, BMS·PCS·EMS와 시스템 통합(SI)을 결합한 토탈 에너지 솔루션을 제공해야 한다.한국이 가진 반도체, ICT, AI, 전력전자, 금융 및 플랜트 건설 역량을 배터리와 결합하는 순간, 시장은 자동차 부품의 범위를 아득히 뛰어넘어 거대한 에너지 플랫폼 경제권으로 확장된다.메모리 반도체에서 일본을 추월했고, 조선과 스마트폰 산업에서 세계 정상을 석권했던 저력이 대한민국에 있다.그러나 과거의 성공 방정식에 도취되어 변화의 속도를 놓친다면, 한국 배터리 산업 역시 역사의 뒤로 밀려날 수 있다. 중국을 무조건 두려워할 필요도, 그렇다고 무시할 이유도 없다. 중국이 움직인 뒤에 쫓아가는 추격자가 아니라, 중국보다 먼저 시장의 변화를 감지하고 새로운 판을 짜는 선도자가 되어야 한다.배터리 산업의 미래는 아직 완전히 결정되지 않았다. 지금 연구소의 문을 열고, 현장을 직접 확인하며, 과감하게 시험하고 도전하는 기업만이 다가올 미래의 주인이 될 것이다. 한국 배터리 산업이 제2의 도시바가 되는 비극을 피할 수 있는 골든타임은 바로 지금이다.정영동현, 이씨원㈜/대표이사현, HiNa Battery Technology Co. (中科海纳科技有限责任公司)/한국대표소방산업공제조합/금융위원미쓰비시UFJ증권/서울지점신한은행/국제부·자금부한국투자증권/주식부·압구정지점연세대학교 경영학사강원대학교 공학석사강원대학교 공학박사과정(재료공학)