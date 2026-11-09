하늘에 떠 있는 600년 된 팽나무, 새만금 사업이 앗아간 것들

큰사진보기 ▲전시회 해설 ⓒ 유기만 관련사진보기

큰사진보기 ▲5전시관 군산 하제 팽나무 사진(천연기념물) ⓒ 유기만 관련사진보기

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큰사진보기 ▲관람객이 영화 수라(25분 편집본)을 관람하고 있다 ⓒ 유기만 관련사진보기

큰사진보기 ▲1920년대 만경강의 모습 ⓒ 유기만 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금 갯벌, 어민 등의 모습과 목소리가 담긴 아카이브 ⓒ 유기만 관련사진보기

큰사진보기 ▲참여의 미술 온다라 전시 안내 ⓒ 전북도립미술관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 참소리에도 실립니다.

전북도립미술관 제5전시관에서 2026년 10월 23일부터 2027년 2월 14일까지 <징게 맹갱 외에밋들, 물이 있던 자리> 전시가 열리고 있다. 제목 '징게 맹갱 외에밋들'은 '김제 만경 너른 들'이라는 뜻의 전라도 방언이다. '물이 있던 자리'는 김제 만경의 너른 하구 갯벌과 바다의 자리를 말한다. 새만금 사업으로 변화한 김제, 만경의 갯벌과 바다에 대한 판화, 사진, 뉴미디어, 아카이브 자료 등 40점을 전시하고 있다.5전시실에 들어서면 이제는 사라진 마을인 군산 하제마을의 천연기념물 600년 된 팽나무(노순택 작가)가 하늘에 매달려 있다. 새벽인 듯 해 질 녘인 듯 어스름한 가운데 드러난 팽나무의 위용이 압도적이다. 하지만 땅에 뿌리를 내려야 하는 팽나무가 하늘에 떠 있는 모습이 쓸쓸하기도 했다.노순택의 작품은 이외에도 옥녀봉의 가마우지, 군사시설의 레이더와 저어새 모양의 모자를 쓴 문정현 신부가 있다. 오디오로 듣는 작품 해설에서는 "서로 무관해 보이는 새와 나무, 사람과 군사 시설은 그의 사진 속에서 뜻밖의 관계를 드러내며, 무엇을 보호하고 무엇을 통제할 것인지, 그 기준은 누가 정하는지 묻는다."고 설명하고 있다.바로 옆에는 거대한 스크린에 영화 <수라>(황윤 감독 작품)가 상영되고 있었다. 1시간 48분의 영화를 25분으로 편집하여 상영한다. 아직 사라지지 않은 새만금 수라갯벌에 대한 영화다. 찬반이 팽팽한 새만금 신공항의 경우 11월 18일 항소심이 예정되어 있다.전시 제목은 '물이 있던 자리'로 과거형이지만 수라갯벌은 여전히 개발이 추진 중이니 현재진행형이다. <수라>를 본 사람이든 보지 않은 사람이든 25분으로 편집된 축약본을 만날 수 있는 기회다. 커다란 스크린 앞에 펼쳐지는 수라갯벌과 이를 지키려는 사람들의 모습은 아름다웠다.영화 <수라> 상영장 반대편에는 인천 송도의 간척과 개발을 다룬 <안개와 연기>(차재민 작품)가 상영되고 있었다. 송도의 간척과 개발을 다룬 다큐를 보고 있으니 몇 해 전 계화도에서 만난 어민의 말이 떠올랐다. 그 어민의 딸이 송도에 사는데, 서해안고속도로를 타고 딸 집(송도)에 갈 때마다 "새만금도 저 송도처럼 방조제로 강을 막지 않고 다리를 놨으면 얼마나 좋았을까" 하는 생각이 든다고 했다. 계화도라는 섬도 간척을 통해 육지와 연결되었으니 간척이야 필요하면 하는 것이지만, 만경강과 동진강의 하구를 막는 것이야말로 간척과는 다른 문제라는 것이다.1920년대 지도를 복원한 만경강, 동진강 수역 지도도 있었다. 일제강점기에 만경강을 직선화했다고 하여, 지도 속 빨간 줄이 직선화를 위한 선인가 하고 자세히 봤는데, 지도 안의 만경강은 현재의 모습보다 훨씬 굽이굽이 흘렀음을 알 수 있었다.전시 중에는 예전 새만금 갯벌과 바다, 어민과 온갖 생명들을 아카이브해 놓은 미디어 자료가 있었다. 지금은 사라져 버린 김제, 만경, 부안, 군산 등의 모습과 어민들을 만날 수 있다. 구술 생애사 음성을 눌렀지만 소리는 나지 않았다. 다르게 들을 방법이 있을 수도 있지만, 묻지 않고 소리 없이 바라보는 영상이 사라진 갯벌과 바다, 그리고 사람을 상징하는 것 같았다.이외에도 새만금 지역은 아니지만 평생을 플랜트 배관공으로 일하면서 사진 활동을 해 온 작가가 매립 된 땅 위에 만들어진 공장 등을 찍은 사진과 총 11명의 작가(김두경, 노순택, 이갑철, 임응식, 정주하, 조병철, 조춘만, 지용출, 차재민, 헤르츠앤도우, 황윤)의 작품이 전시되어 있다.물이 있던 자리에 대한 전시 소개는 "바다와 갯벌, 간척과 농경, 주민의 삶과 개발 계획, 생명의 이동과 산업은 하나의 이야기로 매끄럽게 이어지지 않는다. 어떤 것은 사라지고 어떤 것은 남으며, 그 변화가 모두에게 같은 의미로 다가오지 않는다. 과거의 흔적 곁에서 현재의 삶이 이어지고, 그 사이로 또 다른 미래를 향한 계획이 들어선다"라고 되어 있다.아직도 진행형인 새만금 사업은 전북 사람들에게 '무엇을 남기고 무엇을 변화시켜야 하는가'라는 질문을 던진다. 전북특별자치도가 정부에 새만금 사업 속도전을 주문하고 있는 때에 전북도립미술관의 <징게 맹갱 외에밋들, 물이 있던 자리> 전시가 더욱 뜻 깊다.전시관에서는 '참여의 미술 온다라'도 전시 중이다. 온다라미술관은 1987년부터 1992년까지 전주에서 운영된 전시 공간이다. 약 100점의 회화, 판화, 조각 등을 관람할 수 있다. '참여의 미술'이란 당시 군사정권에 저항하는 민주화 운동을 뜻한다.