큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 당대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원, 지지자들이 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 당대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원, 지지자들이 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"옛날에 주인을 배신한 종은 멍석말이를 했다. 국민을 배신한 대통령, 이제 '탄핵 말이'가 답이다."

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 본회의를 통과한 조작기소 특검법을 비판하며 "이재명은 더 이상 대한민국의 대통령이 아니다", "이재명 패륜 정권 끝장내야 하지 않겠느냐"고 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲장동혁 "이재명, 멍석말이처럼 '탄핵 말이'가 답" 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 당대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원, 지지자들이 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 본회의를 통과한 조작기소 특검법을 비판하며 "명백한 의회 쿠데타이다"라며 "범죄 혐의자가 검사를 쇼핑하는 참으로 기막힌 역설이다"라고 주장하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲개그맨 최국이 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 이재명 대통령의 조작기소 특검을 풍자하는 발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 지지자들이 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 지지자들이 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 "역사의 명령이다 이재명 내려와", "이재명 재판 받자", "이재명 감옥 가자" 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 종로구 경복궁역 앞에서 이재명 대통령을 향해 쏟아낸 말이다. 장 대표는 "국민을 배신한 이재명, 당장 탄핵해서 끌어내려야 하지 않겠느냐"라며 "당장 재판 재개해서 감옥 보내야 하지 않겠느냐"라고 외쳤다. 그의 선창에 모여든 당원과 지지자들은 "재개하라, 재개하라, 재개하라"라고 소리 높여 화답했다.이날 오후 경복궁역 1번 출구 인근에서 열린 '이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회' 현장이다. 참가자들은 '이재명 재판재개, 국민의 명령이다' '이재명 셀프면죄 강력 규탄' '우아하게 재판재개' '李 재판취소 악법 강력 규탄한다' 등의 손피켓을 들었다. '법 앞에 예외는 없다, 이재명 재판 받아라'라는 대형 피켓도 등장했다. 사회자가 "이재명 범죄 삭제"를 선창하면 참석자들은 "온 국민이 분노한다"라고 외쳤다.국민의힘은 전날 더불어민주당 주도로 윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'이 국회를 통과하자, 국회 앞 규탄대회에 이어 서울 도심 장외집회를 열었다.장 대표는 이날 특검법을 "이재명 탈옥법"이라고 불렀다. "한 사람을 위한 법을 만드는 나라, 그것이 바로 독재국가"라며 "대한민국 법치주의를 집어삼킬 괴물"이라고 주장했다. "이재명은 더 이상 대한민국의 대통령이 아니다" "이재명 패륜 정권 끝장내야 하지 않겠느냐"라는 발언도 이어졌다. "이재명의 공범들은 이미 다 감옥에 갔다. 이제 이재명이 감옥 갈 차례"라며 "대통령도 죄 지었으면 감옥에 가야 하지 않겠느냐"라고 참가자들을 향해 물었다.전날 이용철 법무부 장관 후보자 지명에도 날을 세웠다. 이 후보자를 "대장동 설계자"라고 규정한 뒤 "대장동 설계자에게 탈옥 프로젝트 설계까지 맡기려는 것"이라며 "피고인 이재명이 탈옥범 이재명이 됐다"라고 말했다. "이재명의 탈옥을 돕고 있는 더불어민주당도 함께 감옥에 보내야 할 것"이라고도 했다.민주당이 특검법에서 공소 취소 관련 조항을 뺐다는 설명에는 "김밥에 묻은 참깨 한 알 떼낸 것과 마찬가지"라고 반박했다. 그는 "특검의 목표가 공소 취소"라고 주장하면서 "국민은 부동산 지옥으로 죽을 노릇이다. 청년은 일자리가 없다. 자영업자는 문을 닫고 있다"라고 말했다. 그러면서 "하다하다 이제 본인 면죄부 발급에 혈세 380억 원을 쓰겠다는 것"이라고 비판했다. 이어 "혈세 도둑 이재명 당장 끌어내려야 되지 않겠느냐"라고 외쳤다.장 대표는 "악법은 민주주의의 독약"이라며 "지금 우리가 저항하지 않는다면 결국 대한민국은 무너지고 말 것"이라고 주장했다. 이 대통령에게 헌법을 수호할 의지가 없고, 정권에는 그럴 능력이 없다면서 "탄핵이 답"이라는 말을 거듭 반복했다. 정성호 전 법무부 장관이 언급했다는 '태산명동서일필'을 끌어와 "백날 뒤져봐야 쥐새끼 한 마리 나오지 않을 것"이라고 비꼬기도 했다. 연설 사이마다 사회자는 장 대표에게 뜨거운 박수를 보내 달라며 참가자들의 호응을 이끌어냈다.이날 집회에서는 주요 인사들의 '출석 확인'을 방불케 하는 장면도 연출됐다. 사회를 맡은 이성배 당대표 공보특보는 "제가 소개해 드리면 잠시 자리에서 일어나 뒤쪽에 있는 당원 동지들을 위해 손을 흔들어 달라"라며 국회의원들의 이름을 한 명씩 읽었다. 강명구·김미애·박대출·송언석·김은혜·주진우 등 참석자들이 호명될 때마다 "어디 계시느냐" "손을 들어 달라"라는 말이 이어졌다. 추가로 의원들의 이름이 파악되자 행사 중간에도 소개를 계속했다.사회자가 현장에서 참석자로 소개한 현역 국회의원은 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 당 지도부를 포함해 모두 62명이었다. 의원들의 가슴에는 "민주주의 사망", "재판재개" 같은 문구가 달렸다.원외 당협위원장도 빠지지 않았다. 사회자가 "원외 당협위원장님들 같이 한번 일어서 달라"라고 요청하더니, 객석을 향해 "보이십니까? 원외에서 이렇게 열심히 해주고 있다"라고 말했다. 이어 줄줄이 '출석체크'를 하던 그는 "아이고 힘들다"라고 한숨을 내쉰 뒤에도 "(참석자 명단이) 한 장 더 있다. 한 번 더 해야 된다"라며 너스레를 떨었다. "이분들을 다 소개하면 오늘 집에 못 간다"라는 농담도 나왔다.정점식 원내대표는 "이번 대회가 지난 목요일 오후에 결정됐음에도 이렇게 많이 모였다"라며 "특히 지역에서 당원들을 모시고 온 사무국장들에게 감사하다"라고 인사했다. 이날 경찰 신고 인원은 6000명으로 알려졌고, 당의 사전 예상 규모는 1만 명 수준이었다. 지난 10월 3일 개천절 서울 도심 집회 이후 약 한 달 만의 대규모 장외집회 당시 9000명에서 1만 명 수준의 참석자를 모았던 것과 비교하면, 사회자가 '1만, 3만, 5만' 등의 숫자를 외쳤음에도 동원력이 떨어진 셈이다.한편 정 원내대표는 연설에서 "이것은 명백한 의회 쿠데타"라며 "범죄 혐의자가 검사를 쇼핑하는 참으로 기막힌 역설"이라고 주장했다. "중국 공산당에게 공안이 있다면 민주당에게는 특검이 있다"라고 말했다. 또 "이재명 대통령이 이제는 스스로 탈옥수가 됐다"라며 "특권층이 법 위에 군림하는 왕조 국가"라고 비판했다. 사법부에는 "이재명 대통령의 다섯 개 재판 즉각 재개하라"라고 촉구했다.그는 "공소취소 특검법은 현재 재판이 진행 중인 사건까지 수사한다"라며 "이와 같은 노골적인 헌법 파괴 행위를 뭐라고 하는지 아느냐. 이런 것을 바로 내란이라고 하는 것"이라고 주장했다. 정 원내대표는 "민주당이 대통령의 재판을 삭제하려 한다면 우리는 다음 총선에서 민주당의 의석을 모두 삭제해야 한다"라고 외쳤다. "이 대통령 옆에는 의회 쿠데타를 자행했던 모든 국회의원들이 똑같이 피고인이 돼 준엄한 법의 심판을 받을 것"이라는 말도 덧붙였다.허지훈 경북도의원과 개그맨 최국씨 등도 무대에 올랐다. 특히 최씨는 자신을 조직폭력배 '도끼파 행동대장 초롱이'라고 소개한 뒤, 수감 중인 건달을 연기하며 "대통령이라고 조작기소 특검하고 건달이라고 안 해주느냐"라고 풍자했다.이어 "그렇게 억울할 거면 재판을 받으면 되지 않느냐. 무죄를 입증하면 되지 않느냐"라며 "우리 건달들도 그런 양아치 짓은 안 한다"라고 꼬집었다. 대통령의 특검 임명권을 겨냥해서는 "나를 수사하는 검사는 내가 직접 뽑게 해달라"라며 "대통령의 범죄는 명품이고 나 같은 건달의 범죄는 짝퉁이냐"라고 비꼬았다.이날 집회는 1시간 30분가량 진행된 후 마무리됐다. 참석자들은 "의회 쿠데타 날치기 폭거 더불어민주당 규탄한다" "국민의 명령이다, 이재명 재판 재개하라" 등의 구호를 거듭 외쳤다. 국민의힘은 오는 9일 청와대 앞 현장 최고위원회의, 10일 현장 의원총회 등 장외투쟁을 이어갈 예정이다.