믿고 살 수 있는 농산물 직거래 '화들장' 이모저모

큰사진보기 ▲오미생태공원 소원성취페스타 현수막 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲화들장 포스터 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲화들장 현수막 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲소원성취페스타 녹색광장의 화들장 현장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲화들장의 칠갑산 대보밤 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲화들장의 충남 예산 농산물 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲화들장 전국 각지 농상물 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲오미생태공원 ⓒ 이혁진 관련사진보기

7일 서울 금천구 시흥동 오미생태공원 녹색광장에서 '소원성취페스타'가 열렸다. 소원성취페스타(이하 소성페)는 금천구의 녹색생태 공간에 한국 고유의 소원성취 문화를 접목한 지역문화축제로 우리 전통문화에 담긴 소원의 의미를 통해 위로와 희망을 찾고 지역경제도 함께 살리려는 취지다.'수천 개의 상상이 모인 문화가 세상을 바꾼다'는 모토로 활동하는 '수상한협동조합'은 지난해 처음 개최한 소성페가 구민들의 호응이 높아 올해 문화와 공연 프로그램을 대폭 확대했다고 한다. 농부장터의 규모도 넓혔다.이날 소성페는 오후부터 '오늘 나의 행운 찾기'를 시작으로 '소원성취 명랑운동회' '천지진동 창작음악극' '소원성취 국악사물' '소원을 말해봐' '신과 함께 토크콘서트' 등 다양한 무대 프로그램들이 진행됐다.소성페가 2주 전부터 금천구 전역에 홍보된 가운데 특히 주부들에게 눈길은 끈 것은 오전부터 공원 녹색광장에 마련된 '화들장'이다. 전국 각지 30개 농가에서 직접 키우거나 재배한 농산물을 생산자와 소비자가 직거래하는 곳이다.'화요일에 들에서 난 것들을 파는 장'이라는 뜻의 화들장은 2017년 서울 금천구 도시농부들이 모인 '건강한농부사회적 협동조합'이 시작했다. 매주 화요일 오전 11시부터 오후 5시까지, 도시농부와 소농들의 텃밭 작물을 주민들에게 소개하면서 지금까지 2백여 차례 장을 연 것으로 알려졌다.이날 1시경 배추와 무를 각각 천 원에 제공하는 '천 원의 행복' 이벤트에 수백여 명이 줄을 서 장관을 이뤘다. 화들장에서 제일 붐비는 곳은 김장철에 들어갈 젓갈 코너다. 역시 갈치 젓갈을 사는 사람들이 많았다. 한 주민은 무안 곰소에서만 맛볼 수 있는 '쌀게무침'을 오랜만에 본다며 반가워했다.햇과일 부스에도 주민들이 많이 찾았다. 덩달아 필자도 의성의 노란 사과 '시나노골드'를 맛볼 겸 한 봉지 샀다. 자리를 옮겨 칠갑산 대보밤도 1kg 구입했다.평소 현지를 찾아가지 않으면 구입하기 힘든 울릉도 나물 '부지갱이' 보성의 '초란' 내장산 '울외 장아찌' '대구꿀떡' 등 먹거리들도 구민들의 입맛을 사로잡았다.충남 예산에서 올라온 농부 모자는 "시골 텃밭에서 재배한 수미감자와 대봉감을 모양보다 맛을 알고 사가시는 주민들이 많아 새벽부터 올라와 파는 보람을 느낀다"고 말했다.보령 표고버섯을 한 바구니 구입한 주민은 "화들장 농산물은 믿고 살 수 있어 열리는 곳마다 자주 들른다"며 웃으며 말했다.아침 등산을 마치고 내려오다 오미생태공원 화들장에서 제주 감귤을 구입한 한 금천구민은 "이러한 직거래 장터가 서로 지역 간 상생하는 교류의 자리가 되기를 기대한다"고 말했다.화들장을 기획한 건강한농부사회적협동조합 관계자는 "이날 소성페를 찾는 주민들 중 직거래 농산물을 선호하는 사람이 많다"고 전했다.한편 오미생태공원은 시흥계곡을 새롭게 단장한 금천구를 대표하는 자연생태공원으로 오미(물향기, 꽃향기, 숲향기, 흙향기, 사람향기) 주제를 표현하는 테마공원이다. 특히 지난해 금천구청 개청 30주년을 맞아 금천구의 정체성과 역사성을 담은 '동행 정원'을 곳곳에 조성해 구민들로부터 찬사를 받았다.