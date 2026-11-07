돌 사진 한 장 없는, 사랑이 목말랐던 둘째 딸

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큰사진보기 ▲아기의 작은 발과 어른의 손1989년 가을, 시골집 안방에서 조용히 세상에 첫발을 내디뎠다. 작고 여린 발끝에 담긴 생명의 첫 기억. ⓒ Unsplash ⓒ Unsplash 무료이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.본 기사는 시골에서 자란 둘째 딸의 성장과 홀로서기를 담은 연재 에세이 [시골소녀의 발돋움]의 1화입니다.

흔히 생명의 탄생은 축복이라고들 한다. 1989년 가을, 산부인과가 아닌 평범한 시골집 안방에서 한 작고 여린 아이가 눈을 뜬 날도 그랬을 것이다. 훗날 들은 이야기로는, 갓 태어난 나를 가장 먼저 맞아준 것은 곁에 계시던 큰어머니였다고 한다.그 집에는 할아버지와 할머니, 아버지와 어머니, 그리고 한 살 터울의 언니가 있었다. 갓난아이 때 돌아가신 할아버지에 대한 기억은 아련하지만, 유년 시절의 큰 부분을 차지했던 할머니의 기억은 여전히 또렷하다. 솔직한 마음을 털어놓자면, 세월이 많이 흐른 지금도 할머니가 사무치게 그립지는 않다. 누군가에게는 이상하게 들릴지 모르지만, 어린 시절 마음 한편에는 늘 채워지지 않던 작은 갈증이 남아 있었기 때문일 것이다.어릴 적 앨범을 넘겨보던 어느 날, 문득 마음이 멈칫한 순간이 있었다. 언니의 환한 돌잔치 사진, 그리고 동생의 귀여운 모습 사이에 나의 사진만 쏙 빠져 있었던 것이다. 삼남매 중 나만 돌 사진이 없었다. 형편이 아주 넉넉지는 못했더라도 사진 한 장 남겨주셨으면 좋았을 텐데. 서른을 훌쩍 넘긴 지금도, 비어 있는 앨범의 그 한 페이지를 떠올리면 가슴 한 구석이 헛헛해지곤 한다.집안의 애정과 시선은 늘 내가 아닌 다른 곳을 향해 있는 듯 느껴졌다. 표현에 서툴렀던 어른들은 때로 자식의 세심한 마음보다 주변의 시선이나 삶의 무게를 더 버거워하셨던 것 같다. 무뚝뚝한 집안 분위기 속에서도 첫째인 언니의 자리는 늘 자연스럽고 풍족해 보였지만, 둘째인 나의 자리는 조금 더 노력이 필요한 곳이었다.어느 날은 남들과 비교되는 마음을 이기지 못해 철없는 행동을 저지르기도 했다. 내가 간절히 바랐던 마음이 닿지 않던 날, 서툰 일탈의 결과는 엄한 훈육이라는 차가운 현실로 돌아왔다. 세월이 흐른 지금도 그 시절의 부끄러운 기억을 반성하곤 하지만, 한편으로는 참 사랑받고 싶어 애썼던 아이였구나 싶어 마음이 짠해지기도 한다. 때로 세상을 향해 솟구치던 불안이나 열등감은 아마도 그 마음의 목마름에서 시작되었는지도 모르겠다.그렇다고 울타리 안에 온기가 전혀 없었던 것은 아니다. 어머니를 생각하면 지금도 가슴이 뭉클해진다. 가정의 무게를 홀로 지탱하며 고된 세월을 묵묵히 견뎌내셨던 분. 끝없이 이어지는 일상 속에서도 삼남매의 아침을 챙기시던 어머니의 다정한 손길이 없었다면, 그 시절을 어떻게 건너올 수 있었을까. 아버지 역시 마음을 다루는 방식이 서툴렀을 뿐, 자식이 세상의 파도를 스스로 헤쳐나가길 바라는 마음이었으리라 이제는 조금씩 이해해 본다.가끔은 마음이 여전히 어린 시절의 어느 한 장면에 멈춰 서서 머뭇거리곤 한다. 하지만 이제는 안다. 그 시절의 나는 그저 조금 더 따스한 시선을 기다리던 어린아이였을 뿐이라는 것을. 그래서 나는 멈춰 서 있던 그 시절의 나를 가만히 안아주고, 이제 그만 따뜻하게 보듬어주기로 했다.지나온 삶을 돌이켜보면 행복했던 순간만큼이나 서운했던 기억, 크고 작은 마음의 흉터들 모두가 지금의 나를 만든 소중한 조각들이다. 이 모든 경험은 앞으로의 나를 단단하게 만들어갈 든든한 자산이 될 테니까.이 시골 소녀의 첫 기억을 기록으로 남겨둔다. 훗날 더 깊어진 40대의 내가 오늘을 돌아보았을 때 "참 잘 견디고 예쁘게 자라주었다"라고 말해줄 수 있기를 바라며. 그리고 오늘도 각자의 자리에서 묵묵히 제 몫을 해내고 있는 모든 '둘째'들에게 따뜻한 위로와 응원을 전해본다.