일본 시코쿠...88개 순례소가 있는 섬

큰사진보기 ▲일본에서 가장 넒은 문화재 정원을 가진 '리츠린 공원' 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲관광객들이 배를 타고 유람하고 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲'야시마지'에는 절의 마스코트인 너구리 부부가 관광객을 맞이하고 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲정상이 지붕처럼 생겨 '야시마(지붕섬)'라 불린 야시마 정상에서 관광객들이 안녕을 기원하며 기념품을 던지고 있는 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'야시마지'에서 순례객이 법당을 향해 합장하며 절하고 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍법대사 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본에서 가장 유명한 인물 중 한 사람인 고보대사 구카이(弘法大師)가 탄생한 곳이다 ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

아내 동창생 모임을 따라 일본 시코쿠 여행(11.1~11.4)을 다녀왔다. 시코쿠는 일본 열도를 이루는 4개의 섬 중 가장 작은 섬이지만 제주도의 10배나 되는 크기다.시코쿠를 한문으로 옮기면 4국(四國)이다. '4국'이 도대체 뭔지 궁금해 자료를 찾아보았다. 옛날 일본은 가장 큰 행정구역을 '쿠니(國)'로 나누었다. 시코쿠는 과거에 '아와국', '토사국', '이요국', '사누키국'의 4개의 쿠니가 있었으며 근세 이후에는 4개의 '쿠니'가 있었다는 뜻에서 시코쿠(四國)라 불렀다. 오늘날 시코쿠는 도쿠시마현, 고치현, 에히메현, 가가와현의 4개 현으로 구성되어 있다.일행이 맨 먼저 방문한 곳은 일본에서 가장 넓은 문화재 정원을 가진 '리츠린 공원'이다. 정원의 이름은 리츠린(율림:밤숲)이라고 읽지만, 조성 당시부터 소나무로 구성이 된 정원이다. 정원 내에는 약 1400그루의 소나무가 있으며, 그 중 약 1000그루가 장인에 의해 손질된 소나무다. 약 300년에 걸쳐 손질된 소나무는 마치 분재 나무처럼 아름다운 모습을 하고 있다.공원에는 시운산을 배경으로 6개의 연못과 13개의 인공산이 조화롭게 배치되어 있다. 리츠린 공원은 400년 가까운 역사를 지닌 에도 초기의 회유식 다이묘정원으로 토지분할과 자연석 배치가 뛰어나 나무와 돌의 정취를 흠뻑 느낄 수 있는 곳이다.춘하추동 4계절의 변화에 따라 다양한 풍광을 선사하며 정원에 피는 꽃들과 천만 그루의 소나무는 '일보일경(一步一景)' 즉, '한 걸음 내디딜 때마다 다른 경치가 보인다'는 변화무쌍한 아름다움을 자아낸다.야시마는 세토내해 국립공원에 위치한 해발 약 293m의 반도형 용암 대지이다. 정상이 지붕 모양처럼 평평한 형태를 이루고 있어 '야시마(지붕섬)'라는 이름이 붙었다.이곳은 12세기 미나모토노 요시쓰네가 헤이케 군을 격파한 역사적 전투 무대로도 유명하다. 전망대에 올라서면 세토내해와 사누키 평야, 주변 섬들을 한눈에 감상할 수 있는 절경 명소이다.해발 282m 야시마산의 남서쪽 정상에는 시코쿠를 순례하는 순례객들이 방문하는 84번 순례소 '야시마지'가 있다. 절에는 이 절의 마스코트인 너구리 총대장 '다사부로' 부부가 귀엽고 익살스러운 모습으로 세워져 있었다. 너구리 수호신은 가정의 화목과 행복, 결혼과 득남, 재운을 가져준다고 알려져 있다.야시마지에서 시코쿠 순례에 나선 순례객을 만났다. 법당을 향해 합장하는 그녀를 방해하지 않기 위해 조용히 쳐다보기만 했다. 시코쿠는 유명한 산업이나 특산물이 없고 발전이 더딘 섬이다. 하지만 시코쿠 88개소를 순례하는 순례자의 길은 시코쿠를 넘어 일본 문화의 아이콘이 되었다.스페인 산티아고 순례길과 더불어 세계적으로 유명한 시코쿠 순례길은 종교와 국적과 사상을 초월하여 세계에서 많은 순례자들을 불러 모으고 있다. '오헨로'라고 불리는 이들이 걷는 길을 '헨로미치'라고 한다.시코쿠 순례길을 만든 '고보대사 구카이(弘法大師)'를 간단히 '대사님'이라고 부른다. 고보대사는 일본 역사상 가장 유명한 인물 중 한 사람이다. 그는 승려 외에 서도, 교육, 예술, 토목 등 다방면에 걸쳐 많은 업적을 남겼다.고보대사는 774년 카가와현 젠쓰지시에서 지방호족의 아들로 태어났다. 어릴 때부터 영민해 15세에 당시의 수도였던 나가오카교로 상경해 유학을 배웠으나 불도에 뜻을 두고 출가하여 유명한 산과 바닷가를 돌며 수행했다. 시코쿠 순례길 위의 사찰과 번외 사찰들은 대부분 이때 시작되었다고 한다.20세가 되던 해 나라의 허가를 받아 정식으로 출가하여 여러 고승을 찾아 다니며 수행을 계속했지만 만족하지 못하여 804년 당으로 유학을 떠나 당시 진언종의 7대 조사였던 '혜과'를 만나 모든 법을 전해 듣고 진언종의 8대 조사가 되었다.순례객들은 전통적으로 대나무 삿갓을 쓰고 하쿠이라는 흰옷에 지팡이를 짚고 바람에 흔들리며 비에 젖은 채 2개월간 1300킬로미터를 걷는다. 목적은 종교적 수행뿐만 아니라 불치병 치유, 선조 공양, 안전, 자기 발견, 등을 통해 지친 심신을 재충전하기 위함이다.내가 좀 더 젊었더라면 도쿠시마(德島), 고치(高知), 에히메(愛媛), 가가와(香川) 4개 현의 글자 뜻 그대로 '덕이 높고 사랑의 향기'가 있는 시코쿠 순례길을 걸어보고 싶었다.