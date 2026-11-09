같은 배신, 다른 선택

큰사진보기 ▲(왼쪽)디즈니+ 오리지널 시리즈 <재혼황후> 포스터, (오른쪽) 네이버웹툰 <재혼 황후> ⓒ (L) 디즈니플러스 (R) 네이버웹툰 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(왼쪽) 웹툰 <아내의 유혹> 표지, (오른쪽) 드라마 <아내의 유혹> ⓒ (L)카카오페이지 (R)OST 앨범 커버 관련사진보기

"진짜 김순옥 작가님이 어떻게 웹툰으로 만들 생각을?... 김은숙 작가님도 도깨비나 상속자들 만화로 만들면 안될까요?"

큰사진보기 ▲<메데이아>(왼쪽) 작가 윏브라이트 <너에게 빼앗을 왕관> 웹소설 표지 (오른쪽) 영국 화가 프레더릭 샌디스(Frederick Sandys)가 1866~1868년경에 그린 유화 <메데이아> ⓒ (L) 카카오페이지 (R)퍼블릭 도메인 관련사진보기

"사랑에 빠지는 건 죄가 아니잖아"

"이혼을 받아들이겠습니다. 그리고, 재혼 승안을 요구합니다."

남편이 다른 여자를 사랑하게 됐다. 아내에게 이혼을 통보한다. 그런데 아내가 울며 매달리기는커녕 이혼을 받아들이더니, 다른 남자와 재혼하겠다고 선언한다. 남편의 표정이 굳어진다. 어라, 이혼하자고 한 건 넌데?<재혼 황후>의 이야기다. 이 작품이 웹소설과 웹툰을 넘어 실사화 드라마로 이어졌다. 원작 독자로서 가장 걱정했던 건 캐릭터와 배우의 싱크로율이었는데, 생각보다 괜찮았다.황제 소비에슈를 맡은 주지훈은 그의 어두운 안색 때문인지, 일각에서 '흙비에슈'라는 말까지 등장했다. 원작 독자들이 붙여준 소비에슈의 별명이 '개비에슈'였다. 어쨌든 그의 흙빛이 앞으로 펼쳐질 후회남의 비극적이고 처절한 감정선과 잘 어울릴 것 같긴 하다.원작에서 금발인 황후 나비에가 흑발로 나오지만, 신민아의 고풍스러운 분위기와 단단한 눈빛 덕분에 어색하지 않다.<재혼 황후>처럼 인기 있는 웹소설이 웹툰화된 뒤 영상화되는 건, 이제 낯선 일이 아니다. 시각화로 확장하기 좋고 몰입도 높은 서사와 캐릭터, 원작의 팬덤을 확보할 수 있기 때문이다.<재혼 황후>가 소설에서 만화로, 다시 영상화 수순을 밟았다면, 그 반대로 가는 사례도 있다. 드라마 <아내의 유혹>이다. 2024년 카카오페이지에서 로맨스 판타지(아래 로판) 웹툰으로 제작됐다. 또 같은 플랫폼에서는 수천 년 전 고대 그리스 비극 <메데이아>가 로판의 문법으로 재해석 되기도 했다. 장르를 넘나드는 일은 이제 자연스러운 콘텐츠 소비 방식이 되고 있다.그렇다면 이 원작 작품들이 다양한 장르에서 재생산되는 이유는 뭘까. 배신당한 아내의 반격, 즉 '아내의 복수'라는 익숙하면서도 강력한 서사라는 점일까. 어딘가 닮은 듯 보이는 세 작품을 비교해 보는 재미가 있다.'아내의 복수물' 가운데 빼놓을 수 없는 K-드라마가 있다. 2008년 11월 방송을 시작한 SBS 일일 드라마 <아내의 유혹>이다. 시청률은 40% 안팎을 찍었고, 온갖 유행어와 패러디를 만들어냈다. 남편 정교빈에게 배신당한 구은재가 눈 밑에 점 하나만 찍고 돌아와 당한 만큼 되갚는 '복수의 정석'을 보여줬다.<아내의 유혹>을 웹툰으로 봤다. 글을 보며 그림을, 그림을 보며 영상을 상상하는 데 익숙해서인지 내게는 이런 역행이 어색하다.드라마 속 배우 장서희(구은재 역)와 닮은 건 눈 밑에 점 하나 뿐이다. 금발에 초록색 눈, 서양식 이름이 낯설다. 구은재는 제르니에, 남편 정교빈은 빈센트, 신애리는 에리카다. 그 느낌은 드라마 <재혼 황후>를 처음 접했을 때와 비슷하다. 서양 중세 황궁의 배경 뒤로 검은 머리 한국배우들을 보는 이질적인 생소한 느낌이었다.에리카(신애리)의 그 유명한 대사로 시작한다. "어떤 집에 도둑이 들었다면, 과연 그 잘못이 도둑에게만 있을까." 웹툰을 뚫고 나오는 빨강 머리 에리카의 뻔뻔한 모습은 만화라도 얄밉다. 얼굴은 바뀌어도 자극적인 전개와 감정선은 그대로 살아있다.카카오웹툰 댓글 창에 이런 글이 눈에 띄었다.웹툰화하면, 배우들의 얼굴과 표정을 어떻게 그려낼지 상상되지 않는다. 극적인 장면에서 BGM이 없다는 것도 아쉽다. 기억 속 배우들이 자꾸 비교돼 몰입이 될까 싶다. 어쩌면 <아내의 유혹>이 아예 로판으로 만들어진 것도 그런 이유가 아닐까. 앞으로 이런 콘텐츠의 확장은 어디까지 이어질지 궁금해진다.익숙한 인물과 서사도 새로운 장르를 만나면 색다른 이야기가 된다.<메데이아>는 기원전 431년에 에우리피데스가 연극 무대에 올렸던 고대 그리스 비극이다. 주인공 메데이아는 남편 이아손을 위해 조국과 가족을 등졌다. 그런데, 이아손은 더 높은 지위를 얻으려 왕의 딸과 재혼하려고 한다. 메데이아는 매달리지 않는다. 대신 남편에게 지독한 고통을 주려고 자신이 낳은 두 아들까지 제 손으로 죽인다.처절한 복수의 파괴적인 서사는 카카오페이지 웹소설(2024)과 웹툰 (2026년) <너에게 빼앗을 왕관>이라는 제목으로 새로운 장르적 옷을 입었다. 에우리피데스의 비극을 재해석한 작품이다. 비극적인 최후를 맞이한 여주인공 메데이아가 13년 전 과거로 회귀해 남편에게 복수한다는 내용이다. 로판에서 빼놓을 수 없는 회빙환 (회귀·빙의·환생) 설정을 더해 원작과는 또 다른 재미를 선사한다.에우리피데스의 비극 속 메데이아는 억울한 피해자만이 아니다. 배신당한 사람이면서 동시에 끔찍한 가해자다. 메데이아 복수는 구은재와 나비에의 복수처럼 통쾌함으로 끝나지 않는다. 그 파괴적인 폭력성에는 불편함이 남는다. 복수의 원형은 쾌감이 아니라 파괴였으니까.드라마 <부부의 세계>의 유명한 대사다. 불륜을 들킨 남편이 미안해하기는커녕 자신이 더 억울하다고 변명한다. 문제는 '불륜'을 '사랑'으로 포장하면, 아내의 분노가 남편이 사랑한 여자에게 감정적 에너지를 더 쏟게 만든다. 그들 주변에는 늘 한두 명의 나쁜 언니, 동생이 있다.구은재가 믿었던 친구 신애리는 단순히 남편을 빼앗아 간 것만이 아니다. 신애리는 친구로서 삶을 공유했고 오빠 구강재와 연인으로 '새언니'가 될 뻔했다. 신애리는 우정과 신뢰, 가족의 삶까지 무너뜨렸다.<재혼황후>에서는 황제의 정부, 라스타가 나비에에게 '언니'라고 불러도 되느냐고 묻는다. 나비에가 불쾌한 건 라스타가 황후와 정부라는 위계를 자매나 가족 관계로 넘나들려 하기 때문만이 아니다. 문제는 황제 소비에슈가 그 상황을 당연한 듯 받아들인다는 점이다. 그는 라스타에게 황후와 비슷한 특권을 허용하면서 황후에게 요구되는 의무와 책임은 동일하게 요구하지 않았다.메데이아는 이아손보다 새신부 글라우케를 먼저 죽였다. 이아손을 직접적으로 죽이는 것보다 더 잔인하게 그의 현재와 미래를 파괴하려는 것이다. 글라우케는 그저 희생자였다. 웹소설의 메데이아는 가장 믿고 의지하던 사촌 여동생이 배신자로 나온다. 남편의 조력자로 메데이아와 그녀의 아이를 죽음으로 몰고 가는데 일조한다.여기에 아이까지 사지로 몰아가면, 그 복수는 걷잡을 수 없이 파국이 된다. 원작 메데이아는 아이들을 희생양으로 삼았지만, 웹소설에서는 아이들이 친부의 손에 죽임을 당하는 것으로 그려진다. 친모가 제 자식을 죽이는 원작의 설정이 현대의 독자에게 거부감을 줄 수 있기 빼문이다. 아이들을 죽음으로 몰고 간 책임을 아내에게서 남편에게 옮겨, 고전이 남긴 불편함을 통쾌함으로 바꾼 셈이다.구은재는 남편에게 버림받고 죽을 위기를 겪다가 뱃속의 아이까지 잃고 만다. 나비에가 불임인 줄 알고 있던 황제가 자신의 정부를 황후로 세워 그 아들을 후계자로 삼으려고 한다. 상처의 깊이는 비슷하지만, 구은재는 눈 밑에 점을 찍고 흑화했고 나비에는 재혼을 선택했다. 그리고 현대의 메데이아는 회기했다.우리가 보고 싶은 것은 배신한 사람이 피눈물 흘리며 후회하는 장면일까. 그것만이 전부는 아닐 것이다. 배신당한 사람이 바라는 건 고통을 충분히 이해받고 삶을 회복할 힘을 얻는 것. 나아가 자신이 충분히 가치 있고 멋진 삶을 살아가는 모습일 것이다.구은재와 나비에는 이혼이 인생의 끝이 아니었다. 자신의 가치를 알아보는 새로운 남자를 만났고, 다시 삶을 설계하며 더 넓은 세계를 향해 우아하게 도약한다. 단순한 불륜 치정을 넘어 독립적인 여성의 성장 서사로 나아간다는 점에서 아내의 복수물이 꾸준히 변주되고 소비되는 이유가 아닐까.황후 나비에가 선언한다. 아내의 복수가 파괴가 아닌 자기 회복이라고. 이젠 다음 서사는 어떤 설렘과 긴장감으로 다가올지 기대된다.