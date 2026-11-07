조악한 합성사진 내건 음성 감우재전승기념관... "지역망신"

큰사진보기 ▲충청북도 음성군 금왕읍에서 음성읍으로 넘어가는 37번 국도 고개 마루에는 한국전쟁 초기 육군의 첫 승전을 기리는 감우재전승기념관이 자리하고 있다. 1950년 7월, 첫 승전보를 울린 역사를 기억하기 위해 조성된 기념관 한복판에 한국전쟁과는 아무런 관련이 없는 외국의 전쟁 사진 구도를 그대로 베낀 조형물이 놓여 있어 논란이 일고 있다. ⓒ 박성우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲심지어 기자가 전시관에 대한 여러 자료를 종합한 결과 이 사진은 최소 2021년부터 전시관에 부착되어 있었다. 전시관의 공식 팜플렛에도, 음성군의 공식 블로그에도 우리 국군과는 아무 관계 없는 사진이 겨우 태극기만 합성된 채 전시관을 홍보하는 데 쓰이고 있었다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화롭던 농촌 마을의 시간을 알리던 청동 종이 포화 속에서 부서진 흔적은 그날 감우재 고개에 쏟아졌던 포격의 참상을 그 어떤 조형물보다 생생하게 증언한다. 국가 기록으로는 개전 첫 승전보였으나 지역 주민들에게는 삶의 터전이 무너져 내린 비극의 현장이기도 했던 것이다. ⓒ 박성우 관련사진보기

충청북도 음성군 금왕읍에서 음성읍으로 넘어가는 37번 국도 고개 마루에는 한국전쟁 초기 육군의 첫 승전을 기리는 감우재전승기념관이 자리하고 있다. 1950년 7월 초, 개전 이래 후퇴를 거듭하던 국군이 남하하는 북한군을 상대로 엿새간 공방전을 벌여 진격을 저지해 첫 승전보를 울린 역사적 현장이다.그런데 이 역사를 기억하기 위해 조성된 기념관 한복판에 한국전쟁과는 아무런 관련이 없는 외국의 전쟁 사진 구도를 그대로 베낀 조형물이 놓여 있어 논란이 일고 있다.전시관의 옆면에는 여러 명의 군인이 몸을 앞으로 기울인 채 긴 깃대를 함께 부여잡고 태극기를 세우는 모습이 대형사진으로 부착되어 있다. 태평양전쟁 당시 미 해병대가 일본 이오지마의 스리바치산 정상에 성조기를 꽂는 장면을 찍은 조 로젠탈의 보도사진인 '이오지마의 깃발'을 모방한 것이다. 깃발의 문양만 성조기에서 태극기로 바뀌었을 뿐 병사들의 배열과 팔을 뻗은 각도, 깃대의 기울기까지 원작과 판박이다.이 황당한 복제 조형물의 실체를 제보한 사람은 음성 시민 김인경씨다. 약 두 달 전 감우재전승기념관에 들렀던 김씨는 해당 조형물을 보고 묘한 기시감을 느꼈고, 집에 돌아와 책장을 뒤진 끝에 그 익숙함의 이유를 찾아냈다. 평소 소장하고 있던 미국 타임지의 역대 표지 사진을 모은 책에서 조형물의 원본인 이오지마 성조기 게양 사진을 확인한 것이다.김씨는 "순국선열을 기리는 기념관에 어떻게 남의 군대가 남의 나라 깃발을 게양한 장면을 국기만 바꿔 전시할 수 있는지 도무지 이해가 가지 않는다"며 "나라 망신이자 지역 망신"이라고 성토했다.문제를 인식한 김씨는 곧바로 음성군수의 SNS를 찾아가 진상을 알리고 시정조치를 요구하는 댓글을 여러 차례 남겼다. 그러나 돌아온 것은 해명이나 개선 약속이 아닌 일방적인 댓글 삭제였다. 시민의 정당한 문제 제기에 답변은커녕 흔적을 지우는 방식으로 입을 막은 행정의 태도에 김씨는 분통을 터뜨렸다.김씨의 지적대로 해당 사진은 감우재 전투가 지닌 역사적 사실관계부터 근본적으로 왜곡하고 있다. 이오지마의 성조기 게양은 타국의 영토를 상륙 작전으로 점령한 뒤 가장 높은 봉우리에 올라 승리를 선언한 공세 작전의 상징이다. 반면 감우재 전투는 적진을 점령해 깃발을 꽂는 전투가 아니라 인민군의 공세에 국군이 온몸으로 시간을 벌어낸 방어전이자 지연전이었다.사나흘 동안 고지의 주인이 네 차례나 바뀌는 격전 끝에 국군은 적에게 큰 타격을 입히고 낙동강 방어선을 구축할 시간을 확보한 뒤 다음 저지선으로 철수했다. 이 치열한 지연전을 기린다면서 미군의 고지 점령 이미지를 갖다붙이는 것은 순국선열의 실제 사투에 대한 무지이자 역사적 맥락을 지우는 일이다.심지어 기자가 전시관에 대한 여러 자료를 종합한 결과 이 사진은 최소 2021년부터 전시관에 부착되어 있었다. 전시관의 공식 팜플렛에도, 음성군의 공식 블로그에도 우리 국군과는 아무 관계 없는 사진이 겨우 태극기만 합성된 채 전시관을 홍보하는 데 쓰이고 있었다.더욱 아쉬운 지점은 이 국적 불명의 조형물이 정작 감우재만이 들려줄 수 있는 고유한 역사 또한 가리고 있다는 점이다. 기념관 전시실 안에는 전투 당시 소여리 마을 어귀 느티나무에 걸려 있다가 포탄 파편에 맞아 몸통 가운데가 크게 찢겨 나간 감우재의 종이 보존되어 있다.평화롭던 농촌 마을의 시간을 알리던 청동 종이 포화 속에서 부서진 흔적은 그날 감우재 고개에 쏟아졌던 포격의 참상을 그 어떤 조형물보다 생생하게 증언한다. 국가 기록으로는 개전 첫 승전보였으나 지역 주민들에게는 삶의 터전이 무너져 내린 비극의 현장이기도 했던 것이다.음성군은 지난 2022년, 예산을 들여 기념관 전시실을 리모델링했지만 정작 가장 기본적인 역사적 오류를 담은 조형물은 그대로 방치했다. 심지어 이를 바로잡아달라는 시민의 목소리를 귀담아듣기는커녕 외면하는 태도는 지자체의 책임 있는 자세라고 보기 어렵다.음성군은 지금이라도 시민의 지적을 무겁게 받아들여 출처 불명의 모방 조형물을 철거해 바로잡아 감우재의 종과 같이 당대의 진짜 역사가 무엇이고, 또 기억해야 하는지를 되새기길 바란다.