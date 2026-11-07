박물관서 펼쳐진 K-컬처 축제, 런던을 물들이다

큰사진보기 ▲영국박물관에서 열린 정페스티벌(Jung Festival) ⓒ 이택민 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국박물관에서 열린 한국문화 체험 이벤트를 참여하고자 길게 늘어선 줄 ⓒ 이택민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발효(Fermentation) 세미나를 진행 중인 박재영 셰프 ⓒ 이택민 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국박물관 그레이트코트에서 펼쳐진 한글 붓글씨 퍼포먼스 ⓒ 이택민 관련사진보기

영국 현지시간 6일 저녁, 영국 런던의 대표적인 명소인 영국박물관(British Museum)이 평소와는 사뭇 다른 뜨거운 열기의 '한국 문화 축제의 장'으로 탈바꿈했다. 영국박물관의 연장 개관 시간에 맞춰 열린 이번 행사는 현재 성황리에 진행 중인 고 이건희 회장 컬렉션 기증 순회전 'Korea: 2,000 years of Korean creativity'와 연계한 특별 이벤트로, 런던의 대표 한국 음식·문화 페스티벌인 '정 페스티벌(Jung Festival)'이 기획·운영을 맡았다.이번 행사에는 영국 현지인들과 세계 각국에서 온 방문객들이 박물관을 가득 메우며 대성황을 이뤘다. 행사는 런던을 중심으로 활동하는 한국인 작가 엠버(Amber)의 대형 글씨 퍼포먼스로 시작하였다. 영국박물관의 그레이트 코트(Great Court) 한복판, 하얀 종이 위로 힘차게 그어지는 검은 붓질에 숨죽이고 관람하던 현지인들은 웅장한 한글 작품 <한국>이 완성되자 일제히 뜨거운 함성과 박수를 보냈다.이어 1980년대 아날로그 감성의 한국 대중가요부터 세계인을 사로잡은 최신 K-pop까지 DJ의 라이브 퍼포먼스가 박물관의 웅장히 유리 지붕 천장을 울렸으며, 방문객들은 리듬에 맞춰 고개를 끄덕이며 흥겹게 전시와 체험을 즐겼다. 영국박물관 한복판에서 울려 퍼진 한국의 비트는 런던의 밤을 매혹시키기에 충분했다.가장 인상적인 풍경은 단연 그레이트 코트 곳곳에 길게 늘어선 체험 부스의 줄이었다. 특히 '야미한글(Yummy Hangul)' 팀과 함께 한글 모양 쿠키를 알록달록하게 꾸미며 한글의 기초를 배우는 워크샵 부스는 가족 단위 방문객과 젊은 층으로 인산인해를 이뤘다. 직접 만든 한글 쿠키를 들고 자랑스럽게 사진을 찍는 참가자들의 얼굴에는 웃음이 가득했다. 현장에서 참여한 영국인 학생 엘리샤(Elisha)는 "정페스티벌이 영국박물관에서 열린다는 소식을 듣고 달려왔다"며, "한글쿠키 워크샵을 직접 체험해봐서 재밌었고 한국문화를 배울 수 있어서 좋았다"고 전했다.이 외에도 국립중앙박물관 민화 키트로 조선시대 민화를 직접 그려보는 '리아산방'의 워크샵, 전통 나전칠기에서 영감을 얻어 노리개 키링을 만드는 '체리쉬 토퍼리(Cherish Toppery)'의 체험 공간 역시 준비된 키트가 순식간에 동날 정도로 폭발적인 인기를 끌었다.이번 행사의 깊이를 더한 것은 단연 한국 음식 문화의 조명이었다. 영국박물관 지하공간에 특별히 마련된 전시장으로 내려가는 입구부터, 한국의 맛을 직접 시식하고 경험하려는 방문객들이 긴 줄을 서며 장관을 이뤘다.한국 음식의 역사를 7개 챕터로 풀어낸 'A Journey Through One Bowl(한 그릇에 담긴 여정)' 전시 공간에서는 시식 프로그램과 함께 한국 식문화를 다채롭게 선보였다. ▲ 기다림이 만드는 맛 ▲ 마음을 담아 내는 음식 ▲ 매운맛이 자리 잡다 ▲ 부족함 속에서 피어난 맛 ▲ 거리에서 만나는 한입 ▲ 바빠진 하루의 밥상 ▲ 멈추지 않는 한국의 맛 등 7가지 테마로 정리된 설명 판넬과 다채로운 식재료 디스플레이 앞에는 현지인들의 발길이 오래도록 이어졌다. 관람객들은 설명을 정성스럽게 읽고 시식하며, 단순히 음식을 넘어 그 안에 담긴 한국인의 삶과 역사를 진지하게 탐구했다.또한 별도로 마련된 특별 세미나에서는 한국 전통 음식의 뿌리인 '발효'와 전통 누룩, 그리고 막걸리의 역사를 다룬 강연이 진행됐다. 유료 세미나임에도 일찍이 매진을 기록하며 한국 발효 문화에 대한 현지의 높아진 관심과 호기심을 실감케 했다.한편, 이번 행사를 기획한 정 페스티벌 관계자는 "지난 5월 킹스크로스 정페스티벌에 이어 세계적인 권위를 자랑하는 영국박물관에서 한국을 소개하는 특별 연계 프로그램을 하게 되어 대단히 뜻깊다"라며 "앞으로도 음식을 매개로 세계인들과 따뜻한 '정(情)'을 나눌 수 있는 교류의 장을 계속해서 만들어 나가겠다"고 포부를 전했다.