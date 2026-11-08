55.8%의 반등, 커튼 뒤에서 마이스터고가 흔들렸다

큰사진보기 ▲직업계고 졸업자 취업 현황취업률은 졸업자에서 진학자·입대자·제외인정자를 뺀 인원을 분모로 계산한다. 마지막 열은 취업자를 졸업자 전체로 나눈 값으로, 필자가 계산했다. 자료: 교육부·한국교육개발원, <2026년 직업계고 졸업자 취업통계조사 결과> ⓒ 오성훈 관련사진보기

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지난 5일 교육부와 한국교육개발원이 <2026년 직업계고 졸업자 취업통계>를 발표했다. 취업률 55.8%. 지난해 55.2%에서 0.6%포인트 올랐다. 보도자료는 "전년 대비 상승", "300인 이상 기업 취업자 비중 5년 연속 상승"을 앞세웠다.작년 이 자리에서 나는 55.2%를 '커튼'이라고 불렀다(관련 기사: 직업계고 취업률 55%의 커튼 걷으면, 취업자는 4명 중 1명 꼴, https://omn.kr/2g7x1). 1년 새 커튼에 적힌 숫자는 0.6%포인트 올랐지만, 졸업생 가운데 실제로 일터로 간 비율은 25.6%에서 25.7%로 0.1%포인트 움직였을 뿐이다. 그리고 커튼 뒤에서는 반등한 곳과 최저치로 내려앉은 곳이 뚜렷하게 갈렸다.2026년 1~2월 전국 직업계고 573개교 졸업생은 63,038명이다. 취업자 16,209명(25.7%), 진학자 31,017명(49.2%), 입대자 1,701명(2.7%), 제외인정자 1,288명(2.0%), 미취업자 12,823명(20.3%). 취업률 55.8%의 분모는 진학·입대·제외인정을 뺀 29,032명이다. "절반 이상이 일자리를 잡았다"는 뜻이 아니다. 교실의 절반은 대학으로 가고, 다섯 명 중 한 명은 4월 1일 조사 때까지 어디에도 이름이 없었다. 보도자료는 이 12,823명을 미취업 비율이 0.5%포인트 줄었다는 한 줄로 정리하고, 졸업 전 진로를 정한 학생이 늘어난 결과라고 풀이했다.반등했다지만 취업률은 2022년(57.8%)보다 2.0%포인트 낮다. 커튼 뒤 숫자는 더 크게 내려왔다. 졸업생 대비 취업자 비율은 4년 새 29.6%에서 25.7%로 떨어졌다.반등은 특성화고 몫이었다. 53.6%로 1.2%포인트 올라 3년 연속 하락을 멈췄다. 반대로 마이스터고는 71.8%로 1.3%포인트 떨어져 최근 5년 중 가장 낮다. 2022년 77.5%에서 4년 새 5.7%포인트 내려왔다. 졸업생은 5,252명에서 5,284명으로 늘었는데 취업자는 3,199명에서 3,184명으로 줄었다. 미취업자는 1,248명(23.6%)이다. 네 명 중 한 명꼴로, 지난해(22.4%)보다 늘었고 전체 평균(20.3%)보다 높다. 진학률이 7.3%에 그치는 학교라, 취업 문이 좁아지면 그대로 미취업으로 떨어진다. 우리가 '선취업 후진학'의 성공 모델로 불러온 학교다.이유는 통계만으로 알 수 없다. 산업 채용이 줄었는지, 기업이 그 자리를 대졸자로 채웠는지, 아이들이 다른 길을 택했는지. 다만 단서는 있다. 마이스터고 졸업생은 일단 일터에 들어가면 가장 오래 버틴다. 2024년 졸업자의 18개월 유지취업률은 66.2%로 특성화고(61.3%)보다 4.9%포인트 높다. 버티는 힘은 남아 있는데 들어가는 문이 좁아졌다면, 정원을 늘리기 전에 그 문이 왜 좁아졌는지부터 따져야 한다.보도자료는 마이스터고 취업률이 '가장 높았다'는 데 방점을 찍었다. 그리고 차관의 입에서 나온 다음 계획은 확대였다.진짜 성적표는 유지취업률이다. 2024년 졸업자의 3차(18개월) 유지취업률은 62.2%다. 2024년 4월 보험가입자 16,435명 중 10,223명만이 18개월 뒤에도 보험에 가입돼 있었다. 앞서 공표된 2020년 졸업자 61.9%, 2021년 졸업자 59.5%와 견줘 보면, 18개월 유지율은 60% 언저리를 벗어나지 못한다.이탈은 첫 1년에 몰린다. 2024년 졸업자는 처음 6개월에 16.9%포인트, 다음 6개월에 14.9%포인트가 빠졌고, 이후 6개월은 6.0%포인트였다. 2025년 졸업자도 12개월 유지취업률이 68.9%여서, 첫 1년에 열에 셋이 빠지는 구조는 그대로다. 이 숫자는 첫 직장을 지킨 비율이 아니다. 유지취업률은 정해진 날짜에 보험 가입 여부만 확인하므로, 중간에 그만두고 다른 곳에 들어간 아이도 '유지'로 잡힌다. 첫 직장을 지킨 비율은 이보다 낮을 수 있다.성별 격차는 시간이 갈수록 벌어진다. 2024년 졸업자의 유지율 격차는 6개월 3.3%포인트(여 85.1%, 남 81.8%), 12개월 9.9%포인트(74.2%, 64.3%), 18개월 15.7%포인트(71.7%, 56.0%)로 커졌다. 2025년 졸업자도 12개월까지 같은 흐름(3.0%포인트→8.6%포인트)이다. 남학생은 졸업 후 1~2년 안에 입대하는 경우가 많다. 그런데 공표된 유지취업률은 보험 가입 여부만 보여줄 뿐, 빠져나간 사람이 군에 갔는지 일터를 떠났는지 나눠 보여주지 않는다. 입대자를 따로 세는 조사이니 못 할 일도 아니다.보험에 가입한 취업자 가운데 300인 이상 기업 비중은 38.4%로 5년 연속 올랐다. 좋은 변화다. 그러나 뒤집으면 61.6%는 여전히 300인 미만 사업장에 있고, 30인 미만이 29.7%다. 현장에서 지켜본 바로는 작은 사업장, 교대 근무, 낮은 초임이 겹치는 자리일수록 아이들이 1년을 채우지 못했다. 다만 사업장 규모별 유지율은 공개되지 않아 이를 확인할 길이 없다.어디서 일하는지도 봐야 한다. 학교 소재지 기준 취업률은 비수도권 58.7%, 수도권 51.4%다. 그런데 보험에 가입한 취업자의 55.1%는 수도권 사업장에서 일하고, 48.5%는 학교가 있는 시도를 벗어나 취업했다. 유지율은 또 다른 그림을 보여준다. 2025년 졸업자 기준 경북은 6개월 86.2%(전국 2위)에서 12개월 67.6%로 18.6%포인트 빠졌다. 서울은 83.5%에서 74.2%로 9.3%포인트만 빠져 12개월 1위다. 고향에서 버티지 못하는지, 낯선 수도권에서 버티지 못하는지는 통계가 알려주지 않는다.교육부가 내놓은 답은 마이스터고와 협약형 특성화고 확대다. 간판을 늘리는 정책은 입구를 넓히는 정책이다. 출구가 그대로면 새 간판은 입학 경쟁만 부추긴다.세 가지를 제안한다. 첫째, 학교 평가와 재정지원의 중심에 3차 유지취업률을 놓자. 취업률은 졸업 직후 한 번 찍는 사진이고, 유지취업률은 1년 반 동안 세 번 찍는 사진이다. 한 장보다는 세 장이 덜 속인다. 둘째, 300인 미만 사업장에서 일하는 61.6%의 일자리 질을 끌어올려야 한다. 고졸 정규직 장기 고용 인센티브, 학력 무관 승진·직무급, 업종 단위 근로조건 개선 지원이 필요하다. 셋째, 주거 지원과 지역 기업-학교 간 재직자 학습 연계로 지역 정착을 도와야 한다. 일자리를 구해 주는 일과 그 지역에 머물게 하는 일은 다르다.당장 할 일도 있다. 마이스터고 진단이 먼저다. 그리고 미취업 12,823명을 따라가고, 이탈 사유와 사업장 규모별 유지율을 공개해야 한다. 취업자만 추적하는 조사로는 미취업자의 다음 1년을 알 수 없다.다시 55.8%로 돌아가자. 나쁜 숫자는 아니다. 3년 내리막을 멈춘 특성화고의 반등은 실제 성과다. 그러나 좋은 숫자도 아니다. 다음 발표에서 나는 세 가지를 먼저 보려 한다. 졸업생 대비 취업자 비율 25.7%, 18개월 유지취업률 62.2%, 그리고 300인 미만 사업장에서 일하는 61.6%가 얼마나 오래 버티는지를 보여줄 숫자가 공개되는지. 앞의 두 숫자가 오르지 않고 마지막 숫자가 나오지 않는다면, 취업률이 56%가 되든 57%가 되든 아이들의 삶은 그대로다.나는 34년째 직업계고에 있고, 지금은 마이스터고 교장이다. 그래서 더 아프게 이 숫자를 읽었다. 아이들은 통계의 분모가 아니다. 작년 이 글을 맺으며 나는 커튼이 거울이 되는 날을 바란다고 썼다. 1년이 지났지만 그 바람은 아직 그대로다.