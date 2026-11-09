"신천지 정치개입 해결 안 하면 나라 끝장날 수도"

큰사진보기 ▲신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 비공개 의총에서 김민석 대표가

지난 민주당 전당대회 과정 중 제기한 신천지 집단 가입 의혹에 대해 의원들에게 사과했어요. 목사님은 오랫동안 신천지의 정치 개입에 대해 문제제기 해오셨는데 어떻게 보세요?

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- 감내하기가 어렵다는 게 뭘까요?

- 그렇게 하는 게 맞을까요?

- 국민의힘이 신천지 문제로 경찰의 압수수색을 당했잖아요. 그럼, 민주당도 그렇게 해야 하지 않을까요?

- 특검 추진 과정에서는 어떤 일이 있었나요?

- 그렇다면 민주당은 어떻게 해야 했나요?

- 이재명 대통령과 김민석 대표는 이 문제를 어떻게 다룰까요?

- 왜 공개를 주저할까요? 제가 생각하기엔 친명에도 관련자가 있어서 아닐까 하거든요.

- 다른 이유도 있을까요?

- 이건 어쨌든 불법이잖아요. 의석 때문에 그냥 가면 안 될 텐데요.

- 신천지가 강요해서 민주당만 가입했어도 문제가 안 되나요?

큰사진보기 ▲신도들에게 국민의힘 집단 입당을 지시한 혐의로 구속기소된 이만희 신천지 총회장이 2일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

- 국민의힘은 집단 가입 했는데 왜 민주당은 조금씩 가입했을까요?

- 신천지인데 민주당 지지해서 자발적으로 가입한 사람도 있지 않을까요?

- 그거는 국민의힘도 마찬가지겠네요?

- 이번 기회에 종교의 정치 개입 문제를 해결할 수 있을까요? 전망이 궁금합니다.

- 덮고 가면 어떤 일이 벌어지나요?

큰사진보기 ▲평화나무 기독교회복센터 김디모데 목사 ⓒ 김디모데 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

지난 8.17 더불어민주당 전당대회에서 발생한 주요 논란 중 하나는 신천지의 집단 당원 가입 문제였다. 당 대표 후보였던 김민석 의원이 관련 의혹을 공식 제기했기 때문이다. 그러나 지난 2일 열린 더불어민주당 비공개 의원총회에서 김 대표는 이 같은 의혹 제기를 사과했다.하지만 신천지의 정치 개입 의혹은 여야를 막론하고 꾸준히 불거져 왔다. 더구나 국민의힘은 과거 관련 의혹으로 경찰 압수수색까지 받은 바 있는데, 민주당은 수사도 없이 끝내면 납득할 국민이 있을까? 신천지의 정치 개입 문제를 지속적으로 지적해 온 김디모데 목사는 김 대표의 사과를 어떻게 봤는지 들어보고자 지난 6일 전화 연결했다. 다음은 김 목사와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."수사기관을 통해 명징하게 밝혀진 사실이 아니기에 이른바 '반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀 연합'의 근거는 없지만, 신천지가 암약했다는 것은 기정사실로 인정하는 것으로 보였습니다. 11월 6일부터 13일까지 민주당 현역 의원과 원외 지역위원 중 신청자에게만 국회 내 사무총장실에서 열람이 가능하다고 했는데, 이를 일반 대중에게 있는 그대로 공개하면 김민석 대표가 의총 발언에서 말한 것처럼 감내하기 어려워 이런 방식을 취한 것으로 보였습니다.""당대표로서 조사 보고서를 모두 공개했을 때 닥칠 파장과 후폭풍을 감내하기 어렵다는 뜻으로 읽혔습니다. 독단적으로 결정하기엔 부담이 크니 당의 의견과 여론을 최대한 수렴해 결정하겠다는 것이겠지요. 여기에는 당연히 수사 의뢰도 포함되고요.""저는 민주당 당원도 아니지만, 김민석 전 총리가 당대표로서 그렇게 할 수밖에 없었다는 점은 어느 정도 이해가 됩니다. 그러나 민주당 중진들과 친석계 일부 의원이 김 대표의 사과와 박선원 의원의 공개를 제지한 것을 대승적 결단이나 선당후사처럼 평가하는 데는 동의하기 어려워요. 일반 국민의 시선에서는 '민주당도 신천지에 뭔가 받아먹는 정치인이 얼마나 많으면 저렇게 덮으려는 걸까'라는 부정적 인상이 생길 수밖에 없습니다. 범법 행위에 대한 의혹이 있다면 반드시 수사를 의뢰해 명명백백히 해소해야 한다고 봅니다.""제가 정청래 민주당 지도부에 가장 의아스러웠던 게 바로 이 지점이었습니다. 신천지는 이재명 대통령을 싫어합니다. 과거 도지사 시절 평화의궁전으로 가서 신천지 교주 이만희에 대한 행정 집행을 강행했잖습니까? 그 이후 신천지에 이재명은 사탄, 마귀 취급을 받았어요. 이런 전제하에 국민의힘이 압수수색을 당하고, 신천지의 지시로 조직적인 정당 가입이 이뤄져 교주 이만희가 구속까지 됐습니다. 신천지 피해자와 탈퇴자로 구성된 시민단체와 활동가들은 이미 문재인 정권 시절부터 신천지가 민주당에도 있다고 경고했고, 탈퇴 교인 중에도 증언과 증인이 많습니다. 그러니 민주당도 당연히 알고 있었을 겁니다. 몰랐다면 말이 안 돼요. 그래서 이재명 정부로 정권이 바뀌면 정청래 당대표가 이 문제를 공론화해서 해결할 줄 알았는데 아무것도 안 했습니다. 당연히 이재명 정부 망하라고 움직이는 집단인데 해결할 의지조차 안 보였어요. 뻔히 알면서 방치하고 안고 가나 싶었습니다.""정청래 당대표가 특검 때 신천지도 해야 한다고 했지만, 결과적으로 특검은 통일교만 하게 됐어요. 정 대표가 하지 말자고 한 건 아니지만 수사가 늦어졌고, 결국 이재명 대통령의 지시로 검경 합수본이 구성돼 신천지 수사에 들어갔습니다.""가장 좋은 타이밍은 정권이 바뀌자마자 초창기 지도부가 '우리도 국민의힘처럼 신천지 당원이 있을 수 있으니' 자체 조사를 하거나 TF라도 만드는 것이었습니다. 그랬다면 국민들도 납득했겠죠. 그런데 그 타이밍을 놓치고, 전당대회에서 김민석 당시 후보의 거론으로 공론화되면서 이런 형국에 이르렀습니다.""이재명 대통령과 김민석 대표는 이미 돌아올 수 없는 다리를 건넜고, 신천지는 망하게 해야 할 대상입니다. 그래서 민주당 내 신천지 문제를 이번에 해결하지 않으면 훗날 반드시 참혹한 결과를 초래할 겁니다. 이를 모를 리 없기 때문에 어영부영 덮고 가는 느낌은 들지 않았어요. 다만 김민석 대표가 민주당 관계자에게만 공개한 것에는 동의하기 어렵고, 일반 국민도 알게 해야 했다고 봅니다.""제가 민주당 관계자는 아니지만, 김민석 대표와 민주당이 이런 문제 때문에 주저한 게 아닌가 짚이는 지점이 있습니다. 첫째는 이중 당적 문제입니다. 현행법상 1년 이하 징역이나 100만 원 이하 벌금인데, 합수본이 가진 국민의힘 가입 신천지 명단과 민주당 당원 명부를 대조하면 이중 당적자가 바로 나옵니다. 하지만 지시받고 움직인 초범들이라 처벌은 벌금 수십만 원 수준에 그칠 테고, 큰 타격은 못 주면서 신천지를 자극만 할 수 있어요. 형평성 문제도 있습니다. 신천지 이중 당적자를 처벌하려면 조국혁신당과 민주당 이중 당적자도 똑같이 해야 하는데, 선의로 가입했던 수천에서 수만 명이 벌금 폭탄을 맞으면 민주당에 대한 감정이 좋을 수 없습니다. 이게 뻔히 예측되는데 독단으로 밀어붙이면 책임을 다 져야 하죠. 둘째는 연루자가 현역 의원이나 지자체장일 경우입니다. 수사 결과 벌금 100만 원 이상이 나오면 직을 박탈당하고, 신천지와 손잡은 정치인이라는 낙인이 찍혀 정치적으로 사망 선고를 받아요. 그러면 당대표가 자당 의석을 스스로 제거하는 꼴이 됩니다. 그렇다고 공개를 안 할 수도 없으니 당의 의견을 물은 게 아닌가 싶어요.""국민의힘이 가만히 있지 않을 거라는 점입니다. 신천지 이슈를 계속 물고 늘어지면 다가오는 총선에 악영향을 주고 대선까지 위험해질 수 있어요. 의석이 날아가 입법 과반이 무너지면 이재명 정부의 입법도 좌초될 겁니다. 마지막으로 제일 골치 아픈 문제인데, 신천지 교인 중에 민주당에만 가입된 사람이 있다는 거예요. 이 사람들은 법적으로 문제 될 게 없습니다. 저는 김민석 대표가 이런 부분 때문에 주저한 게 아닌가 생각합니다.""당연한 말입니다. 이걸 덮고 가는 건 말이 안 됩니다. 제가 보기에 김민석 대표는 자기 권한으로 무조건 수사 의뢰를 하기보다, 당원들의 의견과 당론을 한 번 더 모아 보려는 게 아닌가 싶어요. 대표로서는 자당 사람들을 수사 대상으로 만들어 의석을 줄이고 민주당 이미지를 나쁘게 해서 국민의힘이 반사이익을 가져가게 하는, 자폭하는 꼴이 될 수 있으니까요.""일단 민주당에만 가입돼 있으면 이중 당적에 해당하지 않아 처벌이 불가합니다. 민주당은 국민의힘과 결이 달라요. 국민의힘은 교주 이만희가 윤석열을 도와줘야 한다는 식으로 발언해 그 지시에 따라 조직적으로 움직였습니다. 반면 민주당은 오랜 시간 지역별로 오래전부터 가입해 왔기 때문에 특정 지시에 의한 조직적 집단 가입이라는 명확한 증거를 찾기가 쉽지 않아요. 찾아낸다면 당연히 처벌해야 하고요. 특정 지역에서 단기간에 수십, 수백 명이 한꺼번에 가입하면 티가 나는데, 신천지도 이를 알기 때문에 걸리지 않으려고 인원을 분산해 간격을 두고 가입시켰을 가능성이 큽니다. 그러면 신천지 당원인지 알아내기가 매우 어려워요. 민주당에도 이런 식으로 가입된 신천지 당원이 적지 않다고 봅니다.""민주당이든 국민의힘이든 신천지는 기본적으로 자기들의 사익을 위해 밀어주는 지자체장과 대선 후보를 대통령으로 만들려는 목적이 있습니다. 국민의힘은 과거 한나라당 시절부터 신천지와의 관계가 오래됐고, 여기에 교주 이만희가 윤석열 내란수괴를 돕기 위한 지시를 내렸기 때문에 이번에는 다수 입당이 티가 난 겁니다. 민주당은 과거 이낙연 전 총리와 이재명 대통령의 경선에 신천지 개입 의혹이 있었는데, 당시에는 당원 가입이 아니라 국민선거인단을 모집해 투표했기 때문에 신천지 교인을 추려내기 어려웠습니다. 신천지는 오래전부터 지역 종교시설 허가 문제로 어려움이 있었어요. 시설이 들어온다고 하면 주민 반발이 커서 이를 해결해 줄 지자체 정치인이 필요했고, 그래서 민주당이 우세한 지역에도 당원 가입이 있어 왔습니다. 이런 경우 수천, 수만 명이 당장 필요한 상황은 아니었던 거죠. 최근 합수본 수사 결과로 드러난 고양시 지방선거 개입이 대표적인 사례입니다.""원래 민주당 당원이었다가 나중에 신천지에 빠진 경우가 아니라면, 신천지 교인이 자발적으로 민주당을 지지해 가입할 가능성은 0%에 가깝다고 봅니다. 신천지 내부에서 이재명과 민주당을 악마화해 놓았기 때문에 있을 수 없는 일이에요. 가입했더라도 자신들의 사익을 위한 전략적 가입이지, 민주당의 정책이나 노선, 특정 정치인을 지지해서 가입하는 건 말이 안 됩니다. 신천지는 조직 특성과 구조상 정당 활동이나 정치에 관심을 둘 여지가 없을 정도로 프로그램으로 굴리거든요. '신천지 교인이지만 민주당이 좋아서 당원 활동하려고 가입했다'고 주장한다면 거짓일 가능성이 상당히 높습니다.""마찬가지입니다. 신천지 교인들은 군대 조직처럼 윗선이 시키는 대로 움직일 뿐, 정치에 대해 주체적인 비판 의식을 가지고 행동하지 않습니다. 시키는 대로 투표하고 뽑는 집단이지 스스로 정치적 판단을 하는 집단이 아니에요. 신천지에 어설프게 한두 번 왔다 간 사람이 아니라 진짜 신천지 교인이라면, 이미 세뇌된 상태라 자유로운 정당 활동 자체가 없습니다. 그렇게 주장하는 분들은 신천지를 몰라서 하시는 말씀입니다.""반드시 해결해야 합니다. 그렇지 않으면 민주당만이 아니라 대한민국이 끝장날 수도 있어요. 결코 과도한 주장이 아닙니다. 민주당 내에 신천지가 어느 정도 들어와 있다는 걸 의원들도 알 겁니다. 그래서 당내 신천지 교인들의 눈치를 보느라 공론화할 의지가 없는 거예요. 범법 행위를 처벌하고 내부의 신천지를 솎아 낼 책임 있는 방향이 아니라, '법적으로 할 방법이 없다, 뽑아내려다 실패하면 역풍 맞는다, 어쩔 수 없으니 안고 가자'는 식으로 사실상 방치해 왔습니다.""이번에 수사도 안 하고 당내 공론화 수준에서 덮고 가면 단언컨대 민주당은 망합니다. 민주당 내 신천지가 가만히 있겠습니까? 반드시 암약할 겁니다. 감옥에 있는 교주 이만희를 추종하는 신도들이 입법 기관에 대거 들어와 우리나라의 정책과 제도를 사익을 위해 좌지우지할 여지를 사실상 방치하는 꼴이 돼요. 그래서 이 문제는 민주당만의 문제가 아니라 국가적 재앙이 될 수 있는 민주주의의 문제입니다. 민주당이 자체 해결하기보다 신속히 대응 TF를 만들어 시민사회, 각계 전문가와 함께 대책을 마련해야 해요. 분당이 되거나 의석이 날아가는 건 민주당과 정치인들의 사정이고, 저는 우리나라의 미래를 위해 이 문제를 반드시 해결해야 한다고 봅니다. 그렇지 않으면 민주당도, 대한민국도 망할 수 있다고 강력히 경고하고 싶습니다."