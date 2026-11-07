12.3 내란의 밤에 출동한 군인 중 '사람'은 봐줍시다

큰사진보기 ▲이진숙 국민의힘 의원이 지난 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 관련 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 왼쪽이 유선민 전 중령. @newsis.com ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 오전 윤석열씨가 비상계엄을 선포한 가운데 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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<서경> '우서' 편의 대우모(大禹謨)에 이런 대목이 있다. "宥過無大 刑故無小." 과실은 그 결과가 아무리 커도 용서하고, 고의는 아무리 작아도 벌한다는 뜻이다. 며칠 전 민간인이 된 유선민 전 중령이 육군 중령 정복을 입고 나와 상명하복을 내세우며 괴이한 소리를 늘어놓는 통에 화가 났다. 12.3 내란 때 부하들을 이끌고 여론조사 꽃에 출동했던 사람이다. 그의 망발에 분노하면서도, 그가 왜 저렇게 날이 서 있는지는 따져 봐야 하지 않을까 하는 생각이 들었다.무엇보다 먼저 분명히 해 둘 것이 있다. 12.3은 명백한 내란이다. 가끔 사법부 판단을 받아 봐야 안다고 우기는 사람들에게 나는 이렇게 묻는다. "누가 칼을 들고 너희 집에 들어와 네 식구 목에 칼 대고 집을 뒤지는데 이웃들이 달려와 붙잡았어. 법원 판결이 날 때까지 그 사람은 강도가 아닌 거냐?" 계엄을 선포해 놓고 해제 요구권을 가진 국회를 봉쇄하려 했다. 그 일에 대한민국 최정예 특수부대가 투입됐고, 온 국민이 생중계로 봤다. 현행범이다. 윤석열은 내란범이다. 문제는 그다음, 누구를 어디까지 '현행 내란'의 공범으로 볼 것인가다.이번 내란은 '위로부터의 내란'이었다. 윤석열과 김용현 등 주도 세력은 보안을 중시해 극소수의 윗선만 끌어들였다.그날 우리가 국회에서, 또 각지에서 목도했던 군의 모습과 태도가 그 증거다. 장교들은 당황했고 병사들은 황당해했다.만약 현장에 목적의식을 가진 장교들이 있어 "돌격 앞으로"와 "밟아"를 명령했다면 그날 국회는 열리지 못했을 것이다. 그러나 다행히 '돌격 앞으로'는 떨어지지 않았다. 현장 장교와 병사, 상당수 지휘부가 사태를 파악하지 못했고 내란의 귀띔조차 받지 못했기 때문이다.아래로부터의 쿠데타는 가담자가 많을 수밖에 없다. 박정희의 5.16 때 동원된 병력은 3500여 명, 장교는 250명 정도였는데, 적어도 출동한 장교들은 헌병이 총을 쏘며 막아선 한강 인도교를 왜 넘어야 하는지 알고 있었다. 12.12와 5.18의 공수부대 지휘부도 대체로 망설이지 않았다. 그들은 확신범이었고 쿠데타의 뼈대가 됐다.이번에는 그런 흔적이 드물다. 특전사령관이 내란에 연루된 당사자이면서 동시에 사건의 전모를 밝히는 증언자가 된 상황에서, 투입된 각 부대의 영관급·위관급 지휘관들이 사전에 내란 세력과 공모했다는 증거는 눈에 띄지 않는다. 수방사도 마찬가지다. 민간인 노상원이 부른다고 쪼르르 달려간 장성들은 별을 내려놓아야 마땅하지만, 그들이 내란을 성공시키려고 무엇을 했는지는 아직 드러난 것이 적다.내란의 발본색원은 중요하다. 하지만 피를 뽑는다고 벼까지 뽑아서는 안 된다. 내란을 모의하고 실행한 자들의 범죄를 낱낱이 밝히는 데에는 이의가 없다. 그러나 출동 명령에 반응한 사람, 출동은 했으되 소극적으로 움직인 사람, 사태를 파악하고 휘하 병력을 막아섰지만 그 전에 상관의 명령을 전달할 수밖에 없었던 사람까지 '어쨌든 공범'으로 몰아세우는 일이 누구에게 도움이 될까.당연히 선을 그어야 한다. 나는 세 가지를 물어야 한다고 생각한다. 출동 전에 계엄의 목적을 알았는가. 현장에서 명령이 명백히 위법하다는 것을 알 수 있었는가. 알았다면 어떻게 행동했는가. 명백히 위법한 명령은 따르지 않을 의무가 있다는 반론은 옳다. 그러니 이 질문은 면죄가 아니라 선별을 위한 것이다. 사전에 알고 가담한 자, 알고도 적극적으로 나아간 자와, 영문도 모르고 끌려갔다가 머뭇거리고 물러선 자는 다르게 다뤄야 한다. 몰라서 지은 죄는 가볍게, 알고 지은 죄는 무겁게. 수천 년 전 중국인의 이 말이 혀끝에 짭짤하게 남는 까닭이다. 그 간단한 이치를 '어쨌든 내란에 출동한 죄' 하나로 덮는 것은 누구에게도 이롭지 않다.내우외환이 없었던 때가 있었겠느냐마는, 안팎의 어려움이 태산 같은 요즘 "네 죄를 알렷다"는 식으로 발본색원만 앞세우면 그것이 내란을 효율적으로 진압하는 길일까.유선민씨의 상명하복 논리와 '범죄자 정권'을 향한 그의 분노는 애처로울만큼 한심하다. 하지만 그의 분노에 혀를 차는 것과는 별개로, 그를 꾸짖는 일과는 별도로, '위로부터의 내란'에 가담한 명확한 증거가 없는 한, 운 나쁘게 출동한 데 대한 불이익을 넘어선 '빨간 줄'을 그어서는 안 된다고 생각한다. 최전방 격오지에서 사명감으로 복무하는 장교와 병사들을 생각하면 내란 세력에 대한 혐오가 치밀고, 군복을 입고 극우 국회의원 옆에 선 민간인에게는 눈살이 찌푸려진다. 그러나 군대는 나라의 뼈대다. 내란범들 때문에 그 뼈대가 흔들리는 것은 누구에게도 도움이 되지 않는다.다시 대우모다. "罪疑惟輕 功疑惟重", 죄가 의심스러우면 가볍게 다스리고 공이 의심스러우면 후하게 평가하라. 그리고 결정적인 구절. "與其殺不辜 寧失不經", 무고한 사람을 죽이느니 차라리 법을 어긴 자를 놓치는 편이 낫다. 발본색원보다 이쪽이 훨씬 유익하고 유리해 보인다. 악마는 지옥으로 보내되 가려서 보내고, 사람은 세상에 남기되 가능한 한 많이 남기자. 악마를 많이 '만들어' 내는 것은 사람 사는 세상에 이롭지 않다.