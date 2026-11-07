트럼프, '이민 단속 설계자'로 비서실장 교체…"노선 안 바꾼다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 수지 와일스 백악관 비서실장을 교체하고 후임에 최측근인 스티븐 밀러 부비서실장을 기용한다고 밝혔다. 지난 3일 중간선거에서 공화당이 의회 다수당 지위를 잃은 직후 나온 인사로, 교체는 9일부터 효력이 발생한다고 <로이터통신>이 전했다.
와일스 비서실장은 선거 이틀 뒤인 5일 밤 사의를 표명했다. 백악관 관계자는 와일스가 트럼프 대통령의 정치조직으로 자리를 옮길 것이라고 전했다.
트럼프 "선거 때문 아니다"…<뉴욕타임스> "참패 책임 와일스에 돌려"
트럼프 대통령은 트루스소셜에서 밀러를 "가장 신뢰하는 참모 중 한 명"이라고 소개했다. <AP통신>에 따르면 트럼프 대통령은 와일스 교체와 관련해 "선거 때문이 아니라 그냥 때가 된 것"이라며 "나는 투표용지에 없었다"고 말했다. 반면 <뉴욕타임스>는 트럼프 대통령이 선거 당일 밤 주변 인사들 앞에서 참패의 책임을 와일스에게 돌렸다고 보도했다.
와일스(69)는 미국 역사상 첫 여성 백악관 비서실장으로, 트럼프 1기 행정부에서 비서실장이 네 차례 바뀐 것과 달리 2기에서는 가장 오래 자리를 지켰다. 올해 3월 유방암 진단 사실을 공개하고도 치료 중 직무를 이어갔다. <로이터통신>은 와일스가 혼란스러운 조직에 규율을 부여한 '이성의 목소리'로 평가받아 왔다며, 그의 퇴장 이후 누가 이 역할을 맡을지 의문이 제기된다고 전했다.
이민 단속 '설계자' 밀러…"온 영혼으로 싸우겠다"
밀러(41)는 2016년 첫 대선 캠프에 연설문 작성자로 합류한 뒤 줄곧 트럼프 대통령 곁을 지켜 온 핵심 참모다. 특히 강경 이민정책의 설계자로 꼽힌다. 하루 3천 명 체포 목표를 내걸고 단속을 이끌었고, 그 과정에서 범죄 기록이 없거나 수십 년간 미국에 산 사람들까지 체포되는 사례가 늘었다.
밀러는 X(옛 트위터)에 "비서실장으로 일하게 돼 말로 표현할 수 없을 만큼 영광"이라며 "온 영혼을 다해 싸우며 대통령을 지원하고 공화국을 수호하겠다"고 밝혔다.
밀러는 이후 마러라고에서 열린 보수 진영 행사(CPAC 주최)에서 비서실장 지명자 신분으로 첫 연설에 나섰다. 트럼프 대통령은 이 영상을 트루스소셜에 직접 올렸고, 영상에서 "스티븐 밀러에게 한마디 부탁해볼까 한다"고 소개했다.
연단에 선 밀러는 "2015년 트럼프 대통령이 황금 에스컬레이터를 내려오며 출마를 선언했을 때 함께한 것은 평생의 영광"이라며 "이 사람이 미국을 구했다"고 말했다. 그는 트럼프 대통령이 "우리를 위해 총알을 맞았다"고 했고, "대통령께 절대적 충성과 흔들림 없는 헌신을 맹세한다"고 밝혔다.
민주 "역사적 패배서 아무것도 못 배워"
민주당은 일제히 반발했다.
척 슈머 상원 민주당 원내대표(뉴욕)는 X에 "트럼프는 역사적 패배에서 아무것도 배우지 못했다"며 "밀러는 이 행정부에서 가장 야만적이고 비인도적인 정책의 설계자"라고 비판했다. 이어 "민주당 다수당이 모든 단계에서 맞서 싸울 것"이라고 말했다.
차기 하원의장이 유력한 하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표(뉴욕)는 성명에서 밀러를 "위험한 외국인 혐오주의자이자 무모한 극단주의자"라고 규정하고 해임을 촉구했다.
차기 하원 감독개혁위원장이 유력한 로버트 가르시아 의원(캘리포니아)은 "밀러는 위헌적 이민세관단속국(ICE) 단속의 설계자"라며 "감독위가 밀러의 비위 의혹을 계속 조사할 것이고, 밀러는 변호사를 선임해야 할 것"이라고 말했다. 크리스 쿤스 상원의원(델라웨어)은 "국민은 물가를 잡으라고 호소하는데 트럼프의 답은 '더 많은 밀러'뿐"이라고 꼬집었다.
여권 환영 속 베이컨 "밀러, 경고 안 믿어"
J.D. 밴스 부통령은 X에 "스티븐 밀러는 훌륭한 애국자이며 큰일을 해낼 것"이라며 "당연한 승진을 축하한다"고 밝혔다. 피트 헤그세스 국방장관도 "애국자들이 장악했다(Patriots in control)"는 글을 올렸다.
반면 이번 임기를 끝으로 물러나는 돈 베이컨 공화당 하원의원(네브래스카)은 ABC뉴스 인터뷰에서 밀러의 이민정책 기조가 중간선거 패배의 원인이 됐다고 지적했다. 그는 "밀러는 민주당 지지가 전혀 없고 공화당 내 지지도 매우 약하다"며 "참모진에게 이대로 가면 선거에서 질 것이라고 직접 경고했지만 그는 믿지 않았다"고 말했다.
"노선 바꾸지 않는다"…대결 구도 심화 전망
언론은 이번 인사를 노선 전환이 아닌 기존 기조 강화의 신호로 해석했다. <로이터통신>은 타협을 꺼리는 밀러의 기용이 더 대결적인 접근과 이민 등 핵심 의제의 재추진을 뜻할 수 있다는 백악관 관계자들의 말을 전했다. 한 관계자는 "그는 노선을 바꾸지 않는다"고 말했다. <AP통신>은 밀러가 대통령 행정 권한에 대한 이해가 깊은 만큼 임기 마지막 2년간 행정명령이 쏟아질 가능성이 있다고 분석했다.
밀러와 긴밀히 연결된 이민 단속은 이번 선거에서 공화당의 부담으로 작용했다. <AP통신> 유권자 조사에서 응답자 약 60%가 단속이 지나치다고 답했다.