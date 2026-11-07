"하루 안 보이면 걱정되는 사이" 논산 주민자치가 맺어준 이웃들

큰사진보기 ▲김금자 논산시주민자치협의회 부회장(벌곡면 주민자치회장)이 6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 오른손을 높이 들어 개막을 선언하고 있다. 김 부회장의 힘찬 선언에 참석자들이 박수로 화답하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"취미와 건강을 위해 시작했지만, 주민자치 프로그램을 통해 우리는 또 다른 이웃을 얻었습니다."

큰사진보기 ▲논산시 부창동 주민자치 프로그램 수강생들이 6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 나훈아의 ‘고장난 벽시계’를 기타로 연주하고 있다. 익숙한 가락에 맞춰 기타 줄을 튕기는 참가자들의 손길에서 그동안 쌓아온 연습의 흔적이 묻어난다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 논산시의회 장진호 의원(국민의 힘)이 주민들과 함께 박수를 치며 무대 위 참가자들을 응원하고 있다. 공연이 이어질 때마다 객석에서는 환호성이 터져 나왔고, 관객들은 손뼉을 치며 흥겨운 시간을 보냈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김선광 논산시주민자치협의회장이 6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 개회사를 하고 있다. 김 회장은 이날 행사를 준비한 15개 읍면동 주민자치회 관계자와 프로그램 수강생, 강사들에게 감사의 뜻을 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 축사를 하고 있다. 백 시장은 15개 읍면동에서 운영하는 120개 주민자치 프로그램을 언급하며 시민들이 배움을 통해 삶의 즐거움과 행복을 찾아가길 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲노성면주민자치회장 출신인 이건창 논산시의회 의장이 6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 축사를 하고 있다. 이 의장은 한 해 동안 꾸준히 배움을 이어온 수강생들의 노고를 격려하고, 주민자치 프로그램이 이웃 간 정을 나누는 만남의 장이 되길 바란다고 말했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이일권 충청남도 주민자치협의회장이 6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 축사를 하고 있다. 이 회장은 주민들의 작은 아이디어와 실천이 지역을 변화시킬 수 있다며 논산의 관광자원과 축제를 활용한 지역 발전 방안에도 관심을 가져달라고 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김선광 논산시주민자치협의회장이 6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 백성현 논산시장에게 감사패를 전달한 뒤 15개 읍면동 주민자치회장들과 기념촬영을 하고 있다. 이날 주민자치회장들은 한자리에 모여 서로의 노고를 격려하고 협력을 다짐했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 논산국민체육센터에서 열린 ‘2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당’에서 부적면 주민자치위원과 수강생들이 응원 문구가 적힌 피켓을 들고 다른 읍면동 참가자들의 공연을 응원하고 있다. 자기 팀의 공연이 아닐 때도 박수와 환호를 보내며 함께 축제를 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

이건창 충남 논산시의회 의장은 6일 열린 주민자치 프로그램 발표회에서 이같이 말했다. 그는 "함께 배우던 사람이 하루라도 나오지 않으면 어디 아픈 것은 아닌지 궁금해진다"며 "서로를 챙기고 마음을 나누는 것이 공동체의 시작"이라고 했다.이날 오후 논산국민체육센터 3층에서는 기타와 색소폰 연주, 숟가락난타, 댄스스포츠 등 다양한 공연이 펼쳐졌다. 무대에 오른 주민들이 한 해 동안 갈고닦은 솜씨를 선보일 때마다 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다.논산시와 논산시주민자치협의회가 마련한 '2026 논산시 주민자치 프로그램 발표회 및 화합 한마당' 행사다. '함께하는 주민자치, 하나되는 논산'을 주제로 열린 이날 행사에는 15개 읍면동 주민자치센터 수강생과 주민자치위원, 시민 등 600여 명이 참석했다.주민자치센터는 주민들이 집 가까운 곳에서 취미와 건강, 문화생활을 즐길 수 있도록 다양한 강좌를 운영하는 곳이다. 논산에서는 15개 읍면동에서 모두 120개 프로그램을 운영하고 있다. 주민들은 이곳에서 악기를 배우고 노래와 춤을 익히며 평소 알고 지내지 못했던 이웃과도 만난다.이날 발표회에는 15개 읍면동 주민자치위원과 주민들이 참여했다. 부창·양촌·은진·연무·광석을 시작으로 연산·가야곡·상월·강경·벌곡, 채운·부적·성동·노성·취암 순으로 공연이 이어졌다.수강생들은 기타와 노래교실을 비롯해 오카리나, 색소폰, 아리랑장구, 에어로빅, 요가 등 평소 배운 실력을 무대에서 선보였다. 공연은 서로의 솜씨를 겨루는 자리가 아니라 함께 배운 즐거움을 나누고 이웃의 노력을 격려하는 자리였다.김선광 논산시주민자치협의회장은 개회사에서 주민들의 자발적인 참여를 강조했다.김 회장은 "주민자치는 주민 한 사람 한 사람의 관심과 참여에서 시작된다"며 "오늘 무대는 주민들이 흘린 땀과 열정으로 만들어낸 소중한 결실"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 주민들의 작은 목소리에도 귀 기울이며 주민이 주인이 되는 논산을 만드는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.백성현 논산시장은 주민자치 프로그램이 시민들의 일상에 가져오는 변화에 의미를 뒀다.백 시장은 축사에서 "주민자치 프로그램은 새로운 꿈과 목표를 갖고 자신의 삶을 변화시키는 기회"라며 "함께 배우는 과정에서 서로 소통하고 배려하며 이웃을 사랑하는 마음도 키울 수 있다"고 말했다.이어 "인생에서 중요한 것은 행복을 누릴 줄 아는 것"이라며 주민들이 배움과 여가활동을 통해 삶의 즐거움을 찾아가길 당부했다.이건창 의장은 주민자치센터가 이웃을 이어주는 역할에 주목했다. 그는 "올해 초 취미나 건강을 위해 프로그램을 신청한 주민들이 11월까지 꾸준히 배움을 이어왔다"며 "같은 취미를 가진 사람들이 서로를 챙기고 마음을 나누는 관계가 논산 전체로 넓어졌으면 좋겠다"고 말했다.이일권 충청남도 주민자치협의회장도 주민들의 역할을 강조했다.이 회장은 "주민자치는 누군가 대신 만들어주는 것이 아니라 주민 스스로 만들어가는 것"이라며 "한 사람의 힘도 소중하지만 두 사람, 세 사람, 열 사람이 모이면 지역을 바꾸는 더 큰 힘이 된다"고 말했다. 그는 지역의 관광자원과 축제를 활용해 주민들이 지역 발전에도 관심을 가져달라고 당부했다.이날 행사는 오후 1시 30분 식전공연에 이어 김금자 논산시주민자치협의회 부회장의 개막 선언으로 시작됐다. 개회식에서는 주민자치 활성화와 지역공동체 발전에 기여한 양원일, 최병웅씨 등 유공자 21명에게 표창이 수여됐다. 주민자치 발전에 힘을 보탠 백성현 시장에게는 김선광 회장 및 15개 읍면동 회장이 감사패를 전달됐다.행사에는 백성현 논산시장과 이건창 의장을 비롯한 시의원, 김종욱 충남도의원, 김선광 논산시주민자치협의회장과 읍면동 주민자치회장 등이 참석했다.논산시는 앞으로 주민자치센터의 문화·예술·체육 프로그램을 확대해 시민들의 여가활동과 주민 간 교류를 지원할 계획이다.이날 발표회는 주민자치센터가 단순히 취미를 배우는 곳만은 아니라는 점을 보여줬다. 처음에는 노래 한 곡, 악기 하나를 배우려고 찾아왔지만 함께 연습하고 서로를 격려하는 사이 이웃이 생겼다. 주민자치센터에서 맺어진 인연이 마을을 이어주는 힘이 되고 있다.