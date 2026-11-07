테슬라, 사이버트럭 단종 수순... 머스크 "한 시대의 끝"

큰사진보기 ▲사이버트럭. ⓒ 테슬라 관련사진보기

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테슬라가 야심차게 선보였던 전기차 픽업트럭 사이버트럭이 기대에 못 미친 성과로 단종되게 됐다.일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 소셜미디어 엑스를 통해 "내년 중순께 텍사스 기가팩토리에서 사이버트럭 생산을 단계적으로 줄여나갈 예정"이라며 "사이버캡 생산을 위한 공간을 확보하기 위한 결정"이라고 밝혔다.텍사스 기가팩토리는 사이버트럭 특수 부품을 제조할 수 있는 유일한 공장인 만큼, 이날 발표는 사실상 사이버트럭의 단종을 의미한다.테슬라가 사이버트럭 생산 시설을 다른 공장으로 이전할지, 아니면 완전히 단종할 계획인지는 밝히지 않았으나, 머스크는 "사이버트럭은 테슬라가 지금까지 만든 최고의 차량"이라며 "한 시대의 끝"이라며 테슬라의 생산이 종료될 것임을 알렸다. CNN 방송도 "사이버트럭의 시대는 끝난 것 같다"라고 전했다.2023년 공식 출시된 사이버트럭은 자동차 업계에서 호평과 논란을 동시에 불러왔다. 독특한 스테인리스 스틸 차체와 미래지향적인 디자인이 눈길을 끌었으나, 대중적인 소비자층을 확보하는 데는 한계를 드러냈다.출시 과정에서 가격이 당초 예고보다 높아졌고, 여러 품질 문제로 리콜이 반복됐다. 특히 유럽 시장에서는 안전 기준을 충족하는 데 어려움을 겪기도 했다.머스크는 사이버트럭이 기존 픽업트럭들과 경쟁하며 연간 50만 대를 판매할 것으로 기대했으나, 실제 판매량은 목표에 한잠 모자랐다. 로이터통신에 따르면 사이버트럭의 미국 판매량은 2024년 3만8천여 대에서 2025년 2만 대로 약 48% 감소했다.테슬라는 텍사스 기가팩토리의 생산 시설을 재배치해 사이버캡 생산량을 늘린다는 계획이다. 사이버캡은 운전대와 페달이 없는 2인승 완전자율주행 차량으로, 테슬라가 미래 핵심 사업으로 추진하는 로보택시 서비스의 핵심 모델이다.머스크는 "사이버캡을 테슬라의 다른 모든 차량을 합친 것보다 더 많이 생산하는 것이 목표"라며 "로보택시 서비스를 통해 미국 인구의 절반에게 완전자율주행 서비스를 제공할 것"이라고 밝힌 바 있다.이번 사이버트럭 생산 축소 결정도 전기 자동차 판매에서 벗어나 로보택시와 휴머노이드 로봇 개발에 집중하겠다는 전략의 연장선상으로 풀이된다.테슬라는 앞서 캘리포니아 공장에서도 프리미엄 전기차 라인이었던 모델S와 모델X의 생산을 중단하고 휴머노이드 로봇 옵티머스 생산 공간을 만든 바 있다.다만 사이버캡은 자율주행 안전성 검증과 규제 당국의 승인 등 상용화 과정에서 해결해야 할 과제가 남아 있으며, 휴머노이드 로봇도 여전히 개발 중이다. CNN은 "머스크의 야심 찬 계획은 아직 현실보다는 가능성의 영역"이라고 평가했다.