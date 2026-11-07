"K팝 통제한 비밀 계약"… NYT가 폭로한 뉴진스 계약서

큰사진보기 ▲뉴진스 ⓒ 어도어 관련사진보기

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"이건 영락없는 현대판 노예제도 같다. 게다가 그 노예는 어린 아이들이다. K팝이 보여주고 싶은 이미지가 이런 건가?"

"미국 음반사들의 계약 조건이 나쁘다고 생각했는데, 이것에 비하면 관대해 보인다"

"K팝은 예술이 아니라 기업이 만들어낸 상품이다. 모든 위험은 회사가 감수한다. 누구나 K팝 스타가 되고 싶어 하는 것은 아니다. 만약 K팝 스타가 되고 싶다면 그 대가를 치러야 한다"

"어디서든 연예계는 어리고 감수성이 예민한 아티스트를 착취하지만, 그들의 부모 역시 책임을 벗어날 수 없다"

'비밀 계약이 드러낸 K팝의 최정상 걸그룹에 대한 강력한 통제력'미국 뉴욕타임스(NYT)가 K팝 걸그룹 뉴진스 멤버가 10대 연습생 시절 소속사 하이브·어도어와 체결한 계약서를 입수해 공개하면서 해당 계약이 "유례없이 통제적"이라고 지적했다.계약서에는 한국 정부가 만든 표준계약서에 명시된 미성년자 대중문화예술인의 학습권과 수면권, 휴식권 등을 보장하는 내용이 빠졌다. 과도하게 장시간 활동을 제한하는 조항도 없는 것으로 나타났다.NYT는 "뉴진스는 차트 기록을 갈아치웠지만, 그 이면에는 소녀들이 스타덤을 꿈꾸던 시절 체결한 매우 엄격한(unusually restrictive) 계약이 있었다"라며 "이 계약서는 K팝 기획사가 아무리 유명한 가수라도 얼마나 엄격하게 통제하는지 보여주는 사례"라고 전했다.익명의 관계자들은 뉴진스 멤버들이 새벽 2시까지 연습하는 날이 적지 않았고, 트레이닝 공간도 비디오카메라로 녹화됐다고 전했다. 멤버 5명 중 4명은 연습생 생활 중 학교를 자퇴했다.성형수술과 피부 관리 등 미용 시술 비용을 멤버들이 추후 상환하도록 하는 내용도 있다. 멤버들은 데뷔 전 여러 각도에서 사진을 찍었고, 소속사 측이 멤버 가운데 몇 명에게 미용 시술을 제안한 것으로 알려졌다.멤버들의 일상생활을 제약하는 조항도 포함됐다. 범법 행위는 물론 불성실한 태도와 자기관리 소홀, 부적절한 연애, 차별 발언, 회사의 명예를 훼손할 수 있는 사실 또는 허위 사실을 적시해서는 안 된다고 명시했다.표준계약서에 따르면 계약이 종료될 때 대중문화예술인의 이름과 이미지, 목소리에 대한 레이블의 권리도 소멸해야 한다. 그러나 뉴진스 계약서에는 이러한 조항이 없어 소속사가 뉴진스의 초상 및 음성권을 계속 사용할 수 있으며, 인공지능(AI)으로 음성 복제본 또는 챗봇을 생성하는 것까지 가능하다고 NYT는 지적했다.뉴진스 멤버 부모 중 한 명은 계약서 서명 전에 일부 조항을 변경해달라고 요청했지만, 당시 어도어 부사장은 "초안에 동의하지 않는다면 계약 자체를 재고하는 것이 최선"이라며 사실상 협의를 거절했다고 전했다.NYT가 계약서 검토를 의뢰한 법률 전문가들은 계약서 내용의 표현이 모호해 회사가 계약 위반을 주장할 수 있는 범위가 지나치게 넓어질 수 있다고 평가했다. 해당 계약서를 검토한 노종언 변호사는 "최근 메이저 레이블 계약에서도 보기 드문 수준으로 아티스트의 자유를 제한하고 있다"라고 평가했다.하이브와 어도어는 입장문을 내고 "해당 계약은 2022년 1월 7일 계약서 초안이 공유된 이후 4월 들어 계약이 체결됐다"라며 "석 달에 걸쳐 질의응답 세션, 이메일 소통, 아티스트 측 변호사 검토를 거친 수정 논의 등 긴 대화가 이뤄졌다. 당시 계약이 양측의 충분한 논의 끝에 체결됐다는 점은 법원 결정을 통해서도 인정됐다"라고 반박했다.또한 "청소년 보호를 위한 별도 부속합의서와 인권 보호 조항을 통해 수면권·교육권·휴식권 등을 보장하고 있으며, 비용 분담과 위약벌 산정 방식도 아티스트에게 불리하게 변경된 것이 아니다"라며 "CCTV는 연습실 등 공용공간의 안전을 위한 목적으로만 설치했고, AI 콘텐츠에 목소리와 얼굴을 활용할 경우 아티스트의 개별 동의가 필요하다"라고 설명했다.이어 "계약 체결 과정에서 당시 어도어 대표이사였던 민희진과 민희진이 임명한 부대표, 멤버 및 부모, 일부 멤버의 법률대리인이 계약 문구를 조율하고 최종 서명했다"라며 "당사는 NYT에 이 같은 사실을 설명하고 기사에 민희진이 계약 주체였다는 점을 명시해 달라고 요청했으나 반영되지 않았다"라고 주장했다.반면에 민 전 대표 측은 별도의 입장문에서 "뉴진스 전속 계약서의 초안은 하이브 법무팀에서 작성했다. 계약서의 수정 작업 역시 하이브 법무팀을 통해 진행됐다"라며 "어도어는 하이브가 작성한 계약서를 바탕으로 아티스트 측과 소통하고, 부모들의 질문과 수정 요청을 하이브 법무팀에 전달하며 조율하는 역할을 담당했다"라고 하이브의 주장을 반박했다.그러면서 "하이브 대표이사가 승인하지 않으면 자회사 대표이사가 승인할 수 없는 구조를 설계한 뒤, 책임을 전가할 대상을 만들어 입장문을 배포한 것은 자기 얼굴에 침 뱉기"라고 비판했다.NYT는 "K팝은 오랫동안 아동 착취 의혹에 시달려 왔다. 소속사들은 어린 아이들을 모집하여 수년간 강도 높은 훈련을 시킨 후, 그 비용을 전가하는 경우가 많다"라며 "뉴진스의 계약은 수년간 약속된 대대적인 개혁과 정부 개입에도 불구하고, 가장 성공한 그룹 중 하나였던 뉴진스조차도 예외일 수 없다는 것을 보여준다"라고 설명했다.브리트니 스피어스, 카디 비 등을 담당하는 미국의 엔터테인먼트 전문 변호사 디나 라폴트는 "그런 계약은 미국에서 거의 사라진 유물"이라며 "하지만 K팝 기획사들은 레이블, 매니저, 에이전트 역할을 하며 가수의 삶을 통제한다"라고 말했다.K팝 업계에서는 뉴진스의 계약 내용이 그다지 나쁘지 않다는 평가도 나왔다. JYP 엔터테인먼트에서 마케팅 담당자로 일했던 한 관계자는 "기획사들이 투자하는 돈에 비하면 계약 조건은 공정해 보인다"라고 말했다.NYT는 "기획사들은 사실상 고위험 투자 펀드처럼 운용된다. 한 명의 스타가 성공하면 수십 건의 실패한 투자를 만회할 수 있기 때문"이라며 "그래서 가수들에 대한 강력한 통제권을 행사하고 매우 엄격한 계약을 체결한다"라고 전했다.독자들의 반응도 엇갈렸다. 대부분 뉴진스의 계약이 '현대판 노예제도'와 다름없다는 목소리가 많았다.반면에 기획사들의 위험 부담을 고려해야 하며, 어린 자녀를 스타로 만들기 위해 이런 계약을 체결한 부모들의 책임도 있다는 비판도 나왔다.한 독자는 "법적으로 다른 직업을 가질 수 있을 나이가 될 때까지는 어린 아이들이 연예계에 종사하는 것을 금지해야 한다"라며 "너무 어린 나이에 진로가 정해지는 것을 보면 씁쓸하다. 아이들을 대중의 소비 대상으로 이용당하고 착취당하게 만드는 것을 놔두면 안 된다"라고 지적했다.NYT는 "K팝은 지난해 3억 달러가 넘는 앨범 수출액을 벌어들이고 한국의 화장품, 패션, 식품, 관광 산업 성장을 견인하고 있다"라며 "한국 정부로서는 K팝 산업을 규제할 이유가 거의 없다"라고 전했다.