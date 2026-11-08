<가능한 사랑>, 탐하지 않는 사랑은 가능한가

이 글은 많은 스포일러를 포함하고 있습니다. 반드시 영화를 보고 난 후 읽기를 권합니다.

큰사진보기 ▲<가능한 사랑> 넷플릭스 공개 메인 포스터 ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호석은 말을 잃었고 불면증에 시달려 술의 힘을 빌려야 겨우 잠들 수 있게 된다. 호석의 실직과 트라우마는 호석과 미옥 가족의 삶을 가혹하게 바꿔 놓았다. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

큰사진보기 ▲예지는 호석이 트라우마로 무너지는 모습을 담기 위해 카메라를 들고 호석을 쫓다 미옥과 마주치게 된다. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

큰사진보기 ▲집으로 돌아온 호석과 미옥은 마당의 대리석 테이블에 앉아 물끄러미 달을 올려다 본다. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

호석(설경구)은 어쩌면 그때 죽은 것일까? 영화 속 그는 한때 SP 중공업을 다니던 사람이었다. 그런데 작중의 SP중공업의 상황은 2009년 실제 쌍용자동차의 사례와 자연스럽게 겹친다. 당시 쌍용차는 전체 임직원의 36%인 2646명을 구조조정 하기로 했다. 노조는 5월 22일 공장을 점거해 77일 동안 "해고는 살인이다"라는 구호를 걸고 버텼다.헬기에서 쏟아 붓는 최루액과 최루가루, 방패와 진압봉, 그리고 테이저 건과 고무탄 총으로 무장한 경찰 특공대의 무차별적인 폭행과 전례가 없는 진압. 살인 같은 해고를 막겠다던 파업은 공권력의 폭력에 폭행 당하고 뜯겨져 나갔다. 파업은 국가에 의해 과시적으로 진압 당했고 96명의 파업 참가 노동자들이 구속되었다.하지만 폭력이 작동하는 방식은 그렇게 단순한 차원에 머물지 않았다. 무엇보다 시간이 자본과 국가의 편이었다는 점에서 더 잔인했다. 해고 노동자들과 가족들은 실직 상황에 더해 자본과 경찰이 제기한 손배가압류로 생활고를 겪기 시작했으며 10여 년에 이르는 재판들이 이어졌다. 2018년 복직 합의가 발표될 무렵 이미 자살과 병으로 세상을 떠난 해고 노동자와 그 가족들은 서른 명이 넘었다. 다시, 호석은 어쩌면 그때 죽은 것일까?실제로 호석은 살아 움직이고 있기는 하지만 주변 관계에서 유령처럼 다뤄진다. 먼저 호석에게는 언어로써 이미 죽음이 부여되고 있다. 미옥(전도연)이 예지(조여정)에게 설명하듯 구조조정에 포함되지 않아 파업에도 참여하지 않고 회사에 남은 '산 자'들이 있다면, 호석은 구조조정 대상이 되어 파업에 참여했다 진압 당하고 해고된 '죽은 자'이다.영화 전반 부 옛 동료의 장례식(호석의 동료는 투신 자살했다)에서 순서대로 마주치게 되는 과거 함께 파업에 가담했던 동료들, 대리운전을 하는 절친했던 전 회사 동생, 아들 철이의 생일날 케이크 가게에서 마주친 해고되지 않은 '산 자' 동료와 그의 가족들까지. 호석이 마주치는 사람들에게 호석은 불편한 과거의 기억으로 여겨지거나 또는 이미 기억에서조차 지워진 존재다.트라우마는 단순하게 과거에 끔찍한 사건들을 겪었다는 의미가 아니라 과거의 사건이 과거로 지나가지 못하고 현재까지도 계속 반복되는 상태를 말하는 개념이다. 긴 시간이 흘렀지만 호석은 파업이 공권력의 폭력으로 진압 당하던 날 쓰러진 자신을 버려두고 동료들이 흩어져 도망치는 순간에 멈춰있다. 즉 <가능한 사랑>은 노동 또는 노동자에 관한 영화가 아니라 노동자에게서 노동이 박탈된 상황, 그리고 그것에 대한 저항조차 짓밟힌 트라우마에서 시작한다.호석이 가지고 있는 트라우마는 호석과 가족의 삶을 바꿔 놓았다. 호석은 파업으로 감옥에 다녀온 뒤 말을 잃었고 밤에 잠을 이루지 못해 술에 의존했다. 그럼에도 호석의 아내 미옥은 유령처럼 텅 비어버린 호석과 아직 어린 초등학생 아들 철, 세 가족이 무너지지 않도록 마스크 공장에서 일하며 가정을 건사하고 있다.미옥은 다정하고 쾌할하기는 하지만 약지에 꼭 맞았던 결혼 반지가 헐거워져 빠져버릴 만큼 생기를 잃어가고 때때로 가족에 대한 의지도 흔들리는 중이다. 이런 미옥과 호석에게 우연한 계기로 SP 중공업 사태를 다루는 다큐멘터리를 만들고 있는 예지와 그녀의 남편 상우가 다가 온다.이창동은 미옥과 호석 그리고 철이 가족과 부유한 예지, 상우 부부(그리고 예지와 상우가 기르는 개 블루)를 대비시킨다. 감독인 예지는 SP중공업 해고 노동자들의 이야기를 다큐멘터리 영화로 만들려고 한다. 예지의 남편 상우는 무슨 일을 하는지 설명되지 않는 미스테리하고 부유한 사업가다.예지는 해고 노동자와 그 가족인 호석과 미옥 가족을 자신의 피사체로 관계 맺으면서 그들을 정말로 사랑하려는, 단순하지만 나름대로는 진지한 태도를 지난 감독이다. 상우는 예지의 작업을 지지하고 다정하게 도움을 주는 모습을 보이기는 하지만 예지가 자신과 다른 처지의 미옥 가족을 대하는 태도를 '메소드 연기'라며 조롱하기도 한다.상우와 예지는 부부라기보다는 실은 역할을 나누는 파트너에 가깝다. 예지는 예술이라는 성과를 위해 피사체인 호석과 미옥을 공감하고 이해하려는 작업을 하고 상우는 거래하며 소유한 자본으로 이들에게 친절과 호의를 제공한다. 특히 예지는 이창동 감독 본인의 일부가 투영된 인물이다. <가능한 사랑>의 최초 버전은 쌍용자동차 해고 노동자를 직접 다루는 설정이었다고 알려졌다. 또한 이창동은 한 인터뷰에서 예지를 두고 영화를 만드는 자신도 결국 자본과 결혼한 삶일 수 있다고 밝힌 바 있다.<가능한 사랑>의 중심이 되는 사건은 미옥의 가족과 예지 부부가 여름휴가 겸 호석의 인터뷰 촬영을 위해 상우의 별장에서 머물며 벌어지는 관계의 균열이다. 두 가족이 모이게 되는 상우의 호사스러운 별장은 넓은 숲과 전용 해변까지 딸린 완전한 부르주아 프라이버시의 공간이다. 거주의 필요가 아닌 소유와 여가로서의 공간. 할아버지 때부터 대대로 쌓인 부와 함께 상속된 공간. 이렇게 극단적인 사적 공간이지만 역설적으로 누군가의 보이지 않는 노동들로 유지되는 공간이다.상우의 별장에는 할아버지와 아버지로부터 대대로 물려받은 물건들이 가득하다. 그 중 하나로 상우는 어린 시절 할아버지가 경찰로 근무할 때 쓰던 호루라기를 물려 받았고 그 호루라기를 불어 별장 정원사의 아들을 불러내 함께 놀았다는 이야기를 호석 부부에게 추억처럼 들려준다. 일제시대 상우의 할아버지가 일제의 질서 유지를 위해 불었던 호루라기는 그대로 계급으로서 상우에게 상속이 된 것이다.상우의 별장에서 지내는 동안 예지와 호석은 인터뷰 촬영을 진행하고 그때마다 미옥과 상우는 해변과 숲을 거닌다. 이창동은 이 두 커플의 각각 파트너들이 가진 욕망을 스윙잉(swinging) 시키며(예지는 피사체로 호석을 욕망하고, 미옥은 상우의 자유를 욕망한다.) '남의 것을 탐하지 말라'는 계명의 위태로운 경계들을 담담하게 포착한다.호석은 예지와 상우 부부가 제공하는 어딘가 미묘하게 불편한 그리고 긴장 어린 친절들 속에 예지의 카메라 앞에서 자신을 드러내기 시작하는 한 편, 그로 인해 다시 되새겨지는 폭력과 고립의 트라우마로 무너져 한 밤에 혼자 숲에서 이성을 잃고 울부짖기도 한다. 미옥은 걱정되는 마음으로 호석을 뒤쫓아 가지만 호석의 고통과 무너짐을 나누거나 개입하지 않는다.그런데 미옥이 물러나며 고개를 돌렸을 때 마주하게 되는 건 이 고통의 광경 마저 찍으려는 예지의 카메라다. 미옥도 차마 못 본 척 할 수 밖에 없는 호석이 적나라하게 무너지는 모습. 그걸 담아 착취하려는 카메라의 욕망. 그리고 그 욕망이 드러났을 때의 눈 앞이 캄캄해지는 수치심. 이창동은 자신이 무겁게 고뇌했던 윤리의 경계를 예지의 카메라를 롱 쇼트에 두고 담음으로써 확인한다.무너짐의 새벽이 지난 아침, 호석이 다시 예지의 카메라 앞에서 인터뷰를 준비하고 상우는 그간 준비했던 프로젝트가 성사되었다는 소식을 접하고 기뻐한다. 다시 호석의 고통을 착취하는 예지와 아무 고통 없이 이 세상이 너무나도 매끄러운 상우를 바라보며 미옥이 머금은 감정은 분노였을까. 경멸이었을까.미옥은 르상티망(ressentment)의 계급감정으로 그저 담담하게 예지와 상우를 노시(怒視)한다. 그리고는 문득 미옥은 상우에게 함께 해변으로 가자고 제안한다. 바다를 바라보던 미옥이 옷을 하나씩 벗고 물에 들어가 수영하고 이내 상우가 뒤따라 들어오자 미옥은 다시 바다 밖으로 나간다. 미옥을 욕망하는 상우는 미옥을 안기 위해 손을 뻗지만 미옥은 잡혀주지 않는다. 미옥은 짧게 나마 유혹의 자유 그리고 거절의 특권을 향유한다. 무산자인 미옥이 유일하게 과시 할 수 있는 것. 누구도 빼앗을 수 없는 것.결국 이렇게 벌어진 욕망의 균열들로 한 바탕 소동과 함께 촬영은 중단되고 미옥과 호석 그리고 아들 철이는 다시 집으로 돌아온다. 그리고 늦은 밤 언젠가 직장 동생들과 술을 마시며 고기를 구워 먹기 위해 만든 마당의 대리석 테이블에 앉아 소주 잔을 기울이며 달무리 진 둥근 달을 올려다 본다. 문득 미옥은 달 사진을 찍는다.어느덧 미옥과 호석과 함께 달을 물끄러미 올려다 보고 있는 우리는 자기도 모르게 혼잣말과 같은 질문들을 떠올리게 될 것이다. 미옥은 달 사진을 예지에게 보냈을까. 유일하게 호석을 특별한 사람으로 대했던 예지는 다큐멘터리를 완성할 수 있을까. 텅 비어버린 호석은 다시 치유될 수 있는가. 그리고 탐하지 않는 사랑은 가능한가.