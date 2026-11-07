트럼프 "초지능은 황금"… '데이터센터 규제' 민주당에 반격

큰사진보기 ▲지난 1일(현지시간) 미국 캔자스주에서 열린 중간선거 유세에 나선 트럼프 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI)을 전적으로 지지한다고 밝혔다.트럼프 대통령은 6일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "대통령으로서 나는 초지능(SI)을 100% 지지한다"라며 "이를 도입해 부유해지고 싶어 하는 미국의 많은 주들과 협력할 것"이라고 적었다.앞서 트럼프 대통령은 인공지능(AI)을 초지능(SI·Super Intelligence)으로 바꿔 불러야 한다면서 정부 문서에도 이를 고치라고 지시한 바 있다.트럼프 대통령은 "SI는 황금과 같다"라며 "어리석은 지도자만이 SI가 가져올 부를 거부한다"라고 주장했다.이는 AI 산업 규제를 공약으로 내세워 이번 중간선거에서 승리한 민주당을 겨냥한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 중국과의 AI 산업 경쟁에서 미국이 이겨야 한다면서 이른바 미국 AI 기업들의 데이터센터 건설을 촉구해 왔다.또한 빅테크 일각에서 AI 개발 속도를 늦춰야 한다는 요구에 대해서도 "중국에 이익이 되는 사기극이자 음모"라고 비판하며 데이터센터 유치가 지역 사회의 일자리 창출과 세금 인하에 도움이 될 것이라고 강조했다.전날에도 그는 민주당의 AI 산업 규제 우려로 뉴욕증시가 폭락하자 "기억하라, 이건 공화당이 아닌 '더모크랫'(Dumocrat·멍청한 민주당원)들 탓"이라고 주장했다.민주당 후보들은 이번 중간선거에서 AI 데이터센터가 전기요금을 올리고 환경에도 나쁘다는 유권자의 불만을 파고들면서 텍사스, 오하이오, 조지아, 미시간 등 경합 주에서 승리했다. 이 때문에 미국 내 데이터센터 건설 관련 인허가가 지연될 것이라는 우려가 나왔다.지나 이노호사 텍사스 주지사 당선인은 전날 CNN과의 인터뷰에서 "텍사스 주민들을 데이터센터로 인한 피해로부터 보호할 법안을 만들 것이고, 그러한 보호 장치가 마련될 때까지 데이터센터 관련 업무들은 중단해야 한다"라고 말했다.이어 "내가 데이터센터를 미워하는 것은 아니다"라면서도 "그들이 텍사스에서 단물만 취하는 것을 혐오하며, 내가 주지사가 되면 그런 일은 멈출 것"이라고 강조했다.<월스트리트저널>은 데이터센터 건설에 반대하는 민주당 후보들이 잇따라 승리하면서 AI 기업들이 새로운 데이터센터 부지를 찾기 위해 해외나 사막으로 눈을 돌리는 등 대책 마련에 고심하고 있다고 전했다.그러나 그러나 이번 중간선거에서 압승하며 상·하원 모두 과반 의석을 획득한 민주당이 연방 차원에서 AI 규제 법안을 내더라도 트럼프 대통령이 거부권을 활용해 막아설 가능성이 크다.또한 민주당도 미국이 AI 산업 주도권을 중국에 내주고 싶어 하지는 않기 때문에, 중장기적인 관점에서 데이터센터 확장의 큰 흐름은 바뀌지 않을 것이라는 관측이 많다.