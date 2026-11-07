민생회복, 정부의 성과와 국민의 체감은 왜 다른가

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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원서 공공기관리더십과정 책임교수이고 국무조정실 평가관리관과 한국조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했음

지난 3일 실시된 미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원의 다수당을 확보했다. 이번 선거에서는 물가와 생활비 부담이 중요한 쟁점으로 부각됐다. 출구조사에서도 유권자 10명 중 약 9명이 생활비 문제를 투표 결정의 주요 요인으로 꼽았다. 선거 결과에는 여러 정치·사회적 요인이 작용했지만, 경제지표의 개선과 국민이 체감하는 생활 형편은 별개의 문제일 수 있음을 보여준다.이는 한국에도 시사하는 바가 크다. 수출이 늘고 경제가 성장하더라도 가계의 생활 형편이 그만큼 나아지는 것은 아니다. 정부는 경제지표와 정책지원 실적을 제시하지만 국민은 월급에서 주거비와 식료품비, 공공요금을 지출하고 남는 돈으로 경제상황을 판단한다. 정부가 설명하는 경제회복과 국민이 체감하는 민생 사이에 간극이 발생하는 이유다.이재명 정부는 적극적인 재정운용과 내수 활성화, 취약계층 지원 등을 추진해 왔다. 이러한 정책의 필요성과 실제 성과는 구분해 평가해야 한다. 이제 중요한 것은 얼마나 지원했는가보다 그 지원이 국민의 생활을 얼마나 안정시켰는가이다.한국 경제의 구조적 과제는 성장의 성과가 산업과 계층에 따라 다르게 전달된다는 점이다. 수출 대기업의 실적이 개선되더라도 중소기업과 자영업자의 경영 여건이나 근로자의 실질소득이 같은 속도로 개선되는 것은 아니다.그 배경에는 대기업과 중소기업의 생산성 격차, 노동시장 이중구조, 자산 보유에 따른 경제적 여건의 차이가 있다. 특히 수출 증가가 국내 고용과 임금으로 충분히 이어지지 않는다면 경제성장과 국민의 체감경기 사이의 간극은 쉽게 좁혀지지 않는다.따라서 민생정책은 소비를 일시적으로 늘리는 데 머물러서는 안 된다. 성장의 성과가 임금과 고용, 중소기업의 생산성 향상으로 이어지도록 경제구조를 개선해야 한다. 단기적인 소비지원과 함께 지속적인 소득 창출 기반을 강화하는 것이 중요하다.2026년 10월 소비자물가는 전년 같은 달보다 2.8% 상승했다. 전월보다 상승률이 소폭 둔화됐지만 석유류 가격은 14.9%, 가공식품 가격은 2.9% 올랐다. 반면 신선식품 가격은 하락하는 등 품목별 차이도 컸다. 물가 상승률이 낮아졌다고 이미 높아진 가격 수준까지 내려가는 것은 아니다. 국민에게 중요한 것은 물가 상승률뿐 아니라 소득으로 감당해야 하는 실제 생활비 부담이다.여기서 공공요금 정책의 딜레마가 나타난다. 전기·가스·교통요금을 억제하면 당장의 생활비 부담과 물가 상승 압력을 줄일 수 있다. 그러나 원가 상승을 장기간 반영하지 못하면 그 비용은 공공기관의 손실과 부채, 정부의 재정지원 또는 미래의 요금 인상으로 이전될 수 있다.결국 공공요금을 동결한다고 비용이 사라지는 것은 아니다. 현재 소비자가 부담하지 않은 비용을 누가, 언제 부담할 것인가의 문제가 남는다. 정부가 물가안정을 위해 요금 조정을 억제하면서 그 부담을 공공기관에 전가한다면 정책 결정의 주체와 비용 부담의 주체가 달라진다.공공요금 정책은 단순한 동결이나 인상 여부를 넘어 비용 부담의 형평성과 세대 간 책임을 함께 고려해야 한다. 원가를 합리적으로 반영하되 조정 시기를 분산하고, 취약계층에 대한 직접 지원을 강화해야 한다. 정부의 정책적 결정으로 발생한 비용과 공공기관의 경영 비효율로 발생한 비용도 명확히 구분할 필요가 있다.가계가 체감하는 생활수준은 명목소득만으로 결정되지 않는다. 세금과 사회보험료 등을 제외한 가처분소득도 중요하지만, 실제 생활 여력은 여기서 주거비와 식료품비, 에너지비용 등 필수지출을 감당하고 얼마나 남는지에 따라 달라진다.특히 청년과 무주택 가구는 주거비 부담이 커질수록 소득이 증가하더라도 소비와 저축 여력이 줄어들 수 있다. 소상공인 역시 매출이 늘어도 임대료와 인건비, 원재료비가 더 빠르게 증가하면 실제 이익은 감소할 수 있다.정부의 민생지원은 이러한 부담을 일시적으로 완화할 수 있다. 그러나 지원이 끝난 뒤에도 필수생활비가 계속 상승한다면 정책 효과는 오래 지속되기 어렵다. 민생정책의 평가 기준을 지원금 규모와 수혜 인원에서 국민의 실질적인 생활 여력으로 확대해야 하는 이유다.이는 주거정책과 물가정책, 소상공인 정책을 별개의 사업으로만 다뤄서는 해결하기 어려운 문제다. 국민의 소득과 필수지출을 함께 살펴 정책을 설계하고 평가하는 접근이 필요하다.정부가 편성한 2027년도 예산안은 총지출 820조 9000억 원으로 전년 본예산보다 12.8% 증가했다. 반도체 경기 호조 등에 따른 세수 증가를 바탕으로 총수입도 880조 8000억 원으로 확대될 전망이다. 정부는 적극적인 재정투자와 함께 관리재정수지와 국가채무 비율의 개선을 예상하고 있다.재정지출을 확대하면서 재정건전성 개선을 함께 추진한다는 점은 주목할 만하다. 다만 이러한 전망이 실현되려면 세수 증가가 뒷받침되어야 하며, 확대된 재정투자가 국민의 생활안정과 경제의 생산성 향상으로 연결되는지도 확인해야 한다.재정정책의 핵심은 지출 규모보다 경제와 국민생활에 미치는 실질적인 효과다. 소득지원이 생활 여력을 높였는지, 주거지원이 실제 주거비 부담을 낮췄는지, 소상공인 지원이 경영의 지속가능성을 개선했는지를 평가해야 한다. 효과가 낮거나 중복되는 사업은 조정하고, 국민의 생활안정과 성장 기반을 함께 강화하는 분야에 재원을 집중해야 한다.이재명 정부의 민생정책은 경기회복과 취약계층 보호를 위해 적극적인 재정수단을 활용하고 있다. 그러나 정책의 지속가능성을 확보하려면 단기적인 지원과 구조적인 생활안정을 구분해야 한다.경제성장의 성과가 가계소득으로 전달되는 구조를 개선하고, 물가안정의 비용이 공공기관이나 미래 세대에 불투명하게 이전되지 않도록 해야 한다. 또한 재정지출의 성과를 예산 규모와 지원 실적뿐 아니라 국민의 실질구매력과 필수생활비 부담, 안정적인 소득 기반으로 평가해야 한다.미국 중간선거가 환기하는 문제도 경제지표와 국민의 생활 사이의 간극이다. 정부가 경제회복을 설명하는 것과 국민이 그 회복을 체감하는 것은 다른 문제다.민생정책의 진정한 성과는 국민에게 얼마를 지원했느냐가 아니라, 지원이 끝난 뒤에도 국민이 자신의 소득으로 안정적인 생활을 유지할 수 있는 경제구조를 만들었느냐에 달려 있다.