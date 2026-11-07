광주를 기억한 홍콩 시민들, 이제는 우리 차례

큰사진보기 ▲지난 2019년 9월 1일 홍콩 중앙정부청사 앞에서 시위대와 경찰이 대치하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

AD

"앞서서 나가니, 산 자여 따르라"

'계란으로 바위 치기'는 도저히 이겨낼 수 없거나 무모한 행동을 이르는 속담이다. 아무리 계란으로 바위를 내리친들, 계란은 무참하게 깨져 흘러내릴 뿐이기 때문이다. 하지만 깨진 계란은 바위 위에 무모한 용기의 흔적을 남기는 법이다.그리고 '계란으로 바위를 깨려 한' 죄로 여전히 탄압받는 사람들이 있다. 지난 5일, 홍콩 고등법원은 2014년 '우산 혁명'을 이끈 홍콩의 민주화 운동가 조슈아 웡(Joshua Wong·黃之鋒)에게 징역 10년을 추가로 선고했다. 당초 내년 1월까지였던 그의 형기는 2036년까지 연장될 전망이다.<가디언>은 조슈아 웡의 편지를 공개했다. 웡은 신념을 위해 대가를 치른 수많은 이들이 세상에서 잊히고, 사람들이 홍콩을 잊게 되는 게 가장 걱정된다고 편지에 적었다."어른들은 어디에 있습니까?"홍콩 민주화운동의 상징인 조슈아 웡이 다큐멘터리에서 던진 질문이다. 2014년 '우산혁명' 당시 그는 만 17세, 한국으로 치면 고등학교 3학년 학생이었다.당시 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회는 홍콩 행정장관을 주민들이 직접 선출하도록 하되, 친중 성향이 우세한 후보추천위원회의 심사를 거친 인사들만 출마할 수 있도록 하는 선거제도 개편 방침을 발표했다. 홍콩 시민들은 이를 사실상 중국 정부가 후보를 결정하는 '반쪽짜리 민주주의'라고 비판하며 거리로 나섰다.홍콩 경찰은 시위대에 최루탄을 발사하는 강경 진압을 택했고, 시민들이 이에 맞서 우산을 펼쳐드는 광경이 연출됐다. '우산혁명'이라는 이름도 여기에서 유래했다. 79일간 이어진 시위는 끝내 목표를 이루지 못했지만, 5년 뒤 홍콩 시민들은 다시 거리로 나섰다.2019년, 홍콩 행정부는 범죄인 인도법 개정을 추진했다. 홍콩과 범죄인 인도조약을 체결하지 않은 지역에도 범죄 혐의자를 송환할 수 있도록 하는 법안으로, 여기에는 중국 본토도 포함됐다.문제는 홍콩과 중국 본토의 사법체계가 다르다는 점이었다. 중국 본토에서는 사법부의 독립성과 공정한 재판이 충분히 보장되지 않는다는 비판이 제기돼 왔다. 홍콩 시민들은 이 법안이 중국 정부에 비판적인 인사들을 본토로 송환해 정치적으로 탄압하는 수단으로 악용될 수 있다고 우려했다.이에 수많은 시민들이 거리로 나섰다. 대규모 시위가 이어지자 홍콩 정부는 결국 2019년 10월 범죄인 인도법 개정안을 철회했다. 그러나 시위는 경찰의 강경 진압에 대한 진상규명과 보통선거 실시 등을 요구하는 민주화운동으로 확대됐다.5·18 민주화운동에서 목숨을 잃은 윤상원과 노동운동가 박기순의 사후 영혼결혼식을 위해 만들어진 노래 <임을 위한 행진곡>이 홍콩의 거리에서 울려 퍼졌다.2019년 6월 14일, 홍콩에서 열린 범죄인 인도법 반대 집회에서 한 여성이 이 노래를 광둥어와 한국어로 불렀다. 특히 '앞서서 나가니 산 자여 따르라'라는 구절에서는 참가자들의 환호성이 터져 나왔다.같은 해 10월, 1989년 천안문 민주화운동에 참여했던 왕단도 "오늘의 홍콩은 39년 전 광주가 되었다"고 말했다. 조슈아 웡 역시 2020년 5·18 민주화운동 40주년을 맞아 "어떤 이는 오늘의 홍콩이 40년 전 광주와 같다고 한다"며 이에 동의하고, 홍콩도 언젠가 한국처럼 민주주의를 누릴 수 있기를 바란다고 밝혔다.그해 7월 22일에는 전남도청에서 계엄군에 맞서다 숨진 문재학 열사의 모친과 영상통화를 하기도 했다. 이 자리에서 조슈아 웡은 1980년 광주의 경험이 홍콩 시민들에게 힘과 영감을 준다고 밝혔다.그러나 자유를 외친 홍콩 시민들의 목소리는 중국 정부의 강경한 대응 속에 짓밟혔다. 2020년 6월 홍콩 국가보안법 제정과 동시에 조슈아 웡 등이 활동했던 민주파 정당 '데모시스토'는 해산을 선언했다. 이후 민주파 인사들이 잇따라 체포됐고, 2021년 6월에는 대표적인 민주파 신문 <빈과일보>가 폐간되는 등 언론과 시민사회의 활동 공간도 급격히 좁아졌다.홍콩 민주화운동의 상징이었던 조슈아 웡 역시 2020년 11월 구금된 이후 자유를 되찾지 못했다. 같은 해 12월에는 2019년 집회와 관련해 징역 13개월 15일을 선고받았고, 2024년 11월에는 민주파의 비공식 예비선거에 참여한 혐의로 징역 4년 8개월을 선고받았다. 그리고 출소를 불과 두 달 앞두고 다시 10년의 징역형을 선고받은 것이다.1980년 광주에서의 희생과 참상이 오늘날까지 기억될 수 있었던 데에는 국내외 수많은 이들의 노력이 있었다. 당시 신군부는 5·18을 '폭동'으로 왜곡하며 참상을 은폐하려 했다.그러나 국내외 수많은 이들의 노력으로 진실이 알려졌다. 서독 출신 기자 위르겐 힌츠페터는 광주의 참상을 카메라에 담아 세상에 알렸다. 미국 평화봉사단원으로 광주에 머물던 팀 원버그, 한국 이름 원덕기 역시 부상자들을 돕고 외신기자들의 통역을 맡았으며, 자신이 목격한 참상을 기록하고 증언했다. 신군부가 지우고 싶었던 '계란으로 바위를 친 흔적'은 그렇게 세상 밖으로 드러났다.홍콩의 민주화운동도 절망적인 환경에 놓여 있었다. 중국은 미국과 쌍벽을 이루는 강대국이고, 홍콩은 그에 비하면 '한 줌'에 불과했기 때문이다. 더구나 중국 정부는 이들의 요구를 받아들일 생각 자체가 없었고, 결국 압도적인 힘으로 저항을 짓밟았다.조슈아 웡은 사람들이 홍콩을 잊는 것이 두렵다고 말했다. 모두가 홍콩을 잊는다면, 계란으로 바위를 깨려 했던 수많은 이들의 용기와 희생마저 역사에서 잊힐 것이기 때문이다. 그리고 그것이야말로 중국 정부가 바라는 바일 것이다.바로 그렇기 때문에 우리는 홍콩과 그곳의 자유를 위해 싸운 사람들을 잊지 말아야 한다. <블룸버그>는 홍콩의 저항의 시대가 끝났다고 평가했다. 우리가 홍콩을 기억한다고 해서 당장 그곳에 자유가 돌아오지는 않을 것이다. 그러나 누군가의 희생을 기억하고 기록하는 일은, 그 희생이 잊히지 않도록 하는 첫걸음이다.홍콩 시민들은 39년 전 광주를 기억했다. 이제는 우리가 홍콩을 기억할 차례다. 그것이 홍콩의 시민들뿐 아니라, 광주에서 민주주의를 위해 싸웠던 이들에 대한 예의이기도 하다.