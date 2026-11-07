'남도의 금강산' 월출산에 핀 국화 20만 점의 웅장한 자태

큰사진보기 ▲영암 월출산 기찬랜드 국화축제에서 만난 국화 아치 터널. 11월 6일 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲월출산 국화축제에서 만난 천문대 국화조형물. 11월 6일 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲월출산 기찬랜드에 있는 한국트로트가요센터. 입구에 트럼펫 국화조형물이 설치돼 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국트로트가요센터에서 만나는 하춘화 전용관. 가요센터 2층에 마련돼 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲월출산 기찬랜드에 있는 김창조 가야금산조 기념관. 기념관 입구가 국화로 단장돼 있다. 11월 6일 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲김창조 가야금산조 기념관 내부. 가야금과 가야금산조를 창조한 김창조에 대해 알려준다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲조훈현 바둑기념관. 월출산 국화축제가 열리고 있는 월출산 기찬랜드에 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

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큰사진보기 ▲월출산과 어우러지는 국화축제. 월출산 기찬랜드에서 열리고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

늦가을 월출산 자락이 진한 국화 향기로 물들었다. '남도의 금강산'으로 불리는 영암 국립공원 월출산 자락 기찬랜드에서 펼쳐지는 '2026월출산 국화축제'가 가을을 즐기려는 여행객들을 유혹하고 있다.최근 국가 명승으로 지정된 월출산의 웅장한 기암괴석을 배경으로 자리 잡은 기찬랜드에는 국화 20만여 점이 장관을 이룬다. 국화축제에선 거대한 마한문이 웅장한 자태를 뽐낸다. 신재생에너지를 주제로 한 대형 조형물과 낭만적인 국화 아치 터널도 멋스럽다. 정교한 국화 분재와 억새 포토존도 방문객들의 발길을 사로잡는다.월출산 허리춤을 따라 15킬로미터에 이르는 '기찬묏길'을 품은 기찬랜드는 단순한 자연 휴식공간에 그치지 않는다. 국화 향기를 따라 발길을 옮기다 보면 한국 대중문화와 전통예술, 승부의 역사를 한 자리에서 만나는 특별한 문화 기행이 시작된다.국화 꽃길을 따라 걷다 먼저 마주하는 곳은 한국 대중가요의 역사를 한눈에 품은 '한국 트로트 가요센터'다. 가요센터 1층에서는 1930년대부터 2000년대까지 한국 트로트가 걸어온 흥미진진한 흐름을 살펴볼 수 있다. 2층은 '리사이틀의 여왕' 하춘화의 생애를 다룬 전용관으로 꾸며졌다.6살 때인 1961년 '효녀 심청 되오리다'로 데뷔해 지금까지 2500여 곡을 발표한 하춘화의 수많은 LP와 공연 의상이 눈길을 끈다. 통산 8500여 차례 콘서트를 개최해 기네스북 개인 최다 공연 기록을 보유한 그녀의 열정과 200억 원이 넘는 기부를 이어온 훈훈한 삶의 궤적은 방문객들에게 깊은 감동을 안긴다.국화 분재 작품을 펼쳐놓은 가야금산조 기념관도 볼 만하다. 가야금산조 창시자인 악성(樂聖) 김창조(1865~1919)를 기리는 기념관이다. '흩어진 가락을 엮는다'는 뜻의 산조는 판소리의 극적인 요소와 시나위의 즉흥 가락을 가야금 선율로 끌어들인 한국 민속음악의 정수로 꼽힌다.가야금산조 기념관에서는 가야금 관련 유물과 전시 자료를 통해 김창조 선생이 틀에 짜인 즉흥성의 미학을 완성해 간 치열한 예술혼을 생생히 느낄 수 있다. 김창조 선생이 가야금을 연주했다는 월출산 깨금바위도 가까이에 있다.문화여행의 하이라이트는 한국 바둑의 산역사를 품은 '조훈현 바둑 기념관'이다. 전설적인 만9살 프로 입단, 한국 최초 9단, 세계대회 전관 제패 등 조훈현 9단의 치열했던 바둑 인생과 흑백판 위 승부의 역사가 한눈에 들어온다.1989년 제1회 응씨배 세계바둑선수권대회 우승 당시의 감격스런 순간을 담은 사료 등은 마치 그때 그 시간 긴박했던 승부처로 타임머신을 타고 들어간 듯한 몰입감을 선사한다. 직접 바둑을 둘 수 있는 체험 공간도 있어 여행객들에게 색다른 힐링과 승부의 감동을 선물한다.산세 깊은 월출산의 가을 풍광 속에서 국화 향에 취하고, 트로트의 가락과 가야금의 울림을 들으며, 반상(盤上)의 치열한 지혜까지 엿볼 수 있는 월출산 기찬랜드다.