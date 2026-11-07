눈 덮인 활화산, 에트나 산을 오르는 경이로운 경험

큰사진보기 ▲타오르미나의 고대 그리스 원형극장 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲그리스 원형극장에서 이오니아 해를 배경으로 ⓒ 김연순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲토마토와 올리브 오일이 듬뿍 들어간 홍합 요리. ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행자들의 사진 촬영 배경이 된 자동차 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲4월9일 광장과 산 조세페 성당 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈덮이 활화산 에트나 산 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈덮인 에트나 산을 향해 호기롭게 출발 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲앞 선 일행과 거리는 점점 멀어지고 ⓒ 김연순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

오늘은 시칠리아 동쪽 해안에 있는 타오르미나로 간다. 타오르미나의 원형극장, 기원전 3세기 경에 만들어졌다니 생각만 해도 가슴 벅차다. 버스로 한 시간 정도 달려 타우로 산(Monte Tauro) 입구에 도착했다. 가파른 언덕까지 올라가는 길이 구불구불 고갯길이다. 마치 강원도의 한계령을 넘듯 구불구불한 길을 넘어가는데 운전기사의 곡예 운전 솜씨가 보통이 아니다. 버스에서 내려 20여분을 걸어 올랐다. 고대 그리스 원형극장 입구는 전 세계에서 모인 관광객들로 가득하다. 입장권을 구매해 안으로 들어가니 얼마 지나지 않아 탁 트인 드넓은 원형극장이 나타난다.극장의 규모가 상상 이상으로 크다. 객석은 5천 명 이상이 들어갈 정도이고 너비는 109미터에 달한다. 처음 그리스인들에 의해 연극, 음악 공연 등을 위해 건축되었다가 이후 로마 제국 시대에 대규모로 확장되면서 검투사들의 경기나 동물 사냥 등의 오락 장소로도 사용되었다. 놀랍게도 기원전 3세기에 만들어진 이 공간, 현재는 영화제나 콘서트, 연극과 오페라 등 대규모 문화 행사장으로 사용된다고 한다. 매년 6월이면 국제영화제, 국제연극제, 뮤지컬 등 다양한 예술 행사가 열리고 있다니 타오르미나 여행 계획이 있는 사람들은 이 시기에 맞춰 찾아도 좋겠다.코린트식 기둥 일부가 남아 있는 무대 뒤편으로 시원하게 보이는 바다는 바로 이오니아 해다. 무대의 일부가 붕괴되어 바다가 더 많이 드러난다. 군데군데 허물어졌지만 아치의 원형이 그대로 남아 있고 대리석 둥근기둥도 비교적 잘 보존되어 있다. 2500여 년 전, 이곳에 모여 노래하고 춤추고 공연을 통해 자신들의 예술적 삶을 누렸을 사람들을 떠올리며 나도 관객이 되어 어느 한 계단에 앉았다. 누구의 방해도 받지 않고 한참을 그렇게 앉아 있는 고즈넉한 시간이 지극히 평화롭다.하늘과 구름, 이오니아 바다를 배경으로 한 예술 공간이 오랜 시간을 거쳐 일부 부서지고 풍화되고 소멸된다. 그럼에도 불구하고 여전히 햇빛과 바람, 따사로운 공기와 흙은 존재하고 있다. 돌계단 틈으로 피어난 초록의 풀들과 이름 모를 노란색 꽃들이 여전히 생명을 이어가고 있는 것은 그 덕분이다. 무심히 피어 있는 풀과 꽃들이 "사람들은 바뀌어도 2500년 동안 나는 이 자리에 무수히 피고 지고를 계속하고 있지"라고 말하는 것 같다.원형극장 외곽으로 돌아 맨 아래층으로 내려왔다. 아래층 무대에 서서 잠시 주인공이 되는 상상을 해 보았다. 문득 고등학교 음악시간에 배운 이탈리아 가곡 <돌아오라 소렌토로 (Torna a Surriento)>가 떠올랐다. 가사 외우느라 꽤 고생을 했는데 덕분에 지금까지 일부가 떠오르나 보다. 평소 노래하는 자리를 가장 어려워하지만, 상상이니까 그냥 한번 해본다."Guarda il mare com'è bello, spira tanto sentimento..." (바다를 보라, 얼마나 아름다운가! 솟아나는 이 짙은 감정이여...)원형극장은 설계 상 객석까지 소리가 잘 전달된다. 음치, 박치인 나는 그냥 읊조리는 걸로 만족했다.한 바퀴 돌며 발견한 카페에서 에스프레소를 한잔 했다. 짙푸른 바다에 침잠해 있는데 누군가 말을 걸어온다. 한국말이다. 우리처럼 부부가 자유여행을 왔단다. 이분들은 자동차를 빌려 40여 일 예정으로 여행 중이란다. 우리와 비슷한 연배로 보이는데 알고 보니 전 세계 곳곳을 다녀본 여행 마니아들이다. 이탈리아 여행담도 슬쩍 흘렸는데 바로 이틀 전에 길에서 강도를 당했단다. 소렌토를 지나는 도로에서 경찰복을 입은 사람들이 불심 검문을 하길래 차를 세웠는데 순식간에 가방을 뺏기고 현금을 강탈당했다고 한다. 경찰복을 입었기에 큰 의심 없이 차를 세웠는데 절대로 믿으면 안 된다고 우리에게 신신당부를 한다. 현지인의 도움을 받아 경찰서에 가서 신고는 했지만 찾을 방법은 없을 것 같단다. 그나마 사람 다치지 않은 것을 다행이라고 여긴다 해서 진심으로 동의했다. 남은 여행 무탈하게 잘하자고 서로 인사하며 헤어졌다.점심시간이 훌쩍 지나니 급격히 시장이 몰려온다. 밖으로 나와 식당을 찾았다. 홍합 요리, 파스타와 피자, 메시나 맥주를 주문했다. 음식이 나왔는데 양이 엄청 많다. 토마토와 올리브 오일이 들어간 뜨근한 홍합 국물이 싸늘한 날씨에 딱 맞춤이다. 연신 국물을 들이켰다. 식당 바로 맞은편은 성당인데 누군가 귀엽고 앙증맞은 자동차를 성당 앞에 세웠다. 오가는 관광객들이 이 자동차를 배경으로 사진을 찍는다. 홍보 이벤트로 광고 전단지를 앞에 붙여 두었는데 전단지에는 아무도 관심 없고 귀여운 자동차는 오로지 사진 배경으로만 활용된다.타오르미나의 중심가 4월 9일 광장으로 갔다. 4월 9일 광장 이름의 유래는 1860년 4월 9일, 시칠리아가 부르봉 왕가의 지배로부터 벗어난 이탈리아가 통일 과정에서 가리발디(Garibaldi)의 군대가 시칠리아에 상륙한 것을 기념한 것이다. 광장의 바닥은 체크 문양의 패턴이 이어져 깔끔해 보이는데 그 위로 성당과 도서관 같은 유서 깊은 건축물들이 즐비해 있다. 단정한 체크 문양 위로 부드러운 곡선의 파사드를 갖춘 산 조세페 성당(Chiesa di San Giuseppe)이 특히 편안해 보인다.움베르토 1세 거리(Corso Umberto)는 사람들로 가득한 쇼핑의 거리다. 다양한 소품들과 기념품 가게, 카페를 보며 걷는 것만으로도 즐기기에 충분하다. 그다지 넓지 않은 거리의 양쪽으로 즐비한 상점들이 사람들의 이목을 집중시킨다. 명품 브랜드 상점들도 늘어서 있어 구매력을 갖춘 유럽인들이 쇼핑 겸 관광으로 많이 찾는다고 한다. 명품과는 별 관계가 없는 우리는 눈으로 보며 지나쳤다.이솔라벨라 섬으로 가려는데 푸니쿨라는 운행을 안 한다. 셔틀버스가 있다길래 버스정류장으로 가서 한참을 기다리는데 역시 안 온다. 올라오는 길에 봤으니 굳이 내려가서까지는 보지 말자 순식간에 합의하고 돌아오는 버스를 탔다. 카타니아 숙소까지 돌아오는 한 시간 동안 버스에서 골아떨어졌다. 이제 여행의 긴장감은 거의 없어진 것 같다. 걷고 싶으면 걷고 쉬고 싶으면 카페나 공원의 벤치에서 쉬니 마음이 편안하다. 오후 6시밖에 안되었지만 내일의 에트나 산 트래킹을 위해 일찍 들어가 쉬기로 했다.다음 날, 활화산인 에트나 산행은 가이드 투어를 신청했다. 에트나 산은 개인이 따로 가지는 못하고 반드시 가이드 투어를 통해야 갈 수 있다. 아침 7시 40분에 카타니아 중앙역까지 가야 해 서둘렀다. 점심 도시락, 물, 모자, 선글라스를 필수로 챙겨 오라는 안내가 있어 중앙역에서 샌드위치를 사서 만나기로 한 장소로 갔다. 가이드를 만나 반갑게 인사하고 미니 버스를 탔다. 투어 신청한 또 다른 사람들이 오지 않고 연락조차 안 되어 30분을 넘게 기다리다 출발했다. 가는 길에 두 사람을 더 태우고 한 시간가량 달려 에트나 산 입구에 도착했다.높이 올라갈수록 차창 밖 풍경이 빠르게 변한다. 아래에서 보이던 초록색 나무들이 줄어들더니 짙은 잿빛 돌덩이들이 온 산을 덮어 간다. 잿빛은 어느덧 검은빛으로 변하고 더 올라가니 흰 눈이 곳곳에 쌓여 있다. 올라갈수록 눈 쌓인 면이 점점 늘더니 이제 온 세상이 눈 덮인 하얀색이다. 버스에서 내려 입구의 카페에서 에스프레소를 한잔하고 화장실도 들르고 마음가짐 단단히 하며 출발 앞에 만반의 준비를 했다.이윽고 산행을 위한 장비 대여소 앞에 도착했다. 시야에 들어오는 사방이 온통 설산이다. 여기서부터 다른 한 명의 가이드가 더 붙었다. 방한화와 눈길을 걸을 수 있는 아이젠과 등산 스틱을 갖추고 2500 미터까지 가는 케이블카를 탔다. 케이블카에서 내리면 원래는 지프를 타고 2900 미터까지 올라간 후 정상까지는 도보로 이동하는 일정이었으나 일기 상 지프 운행이 중단되었단다. 어쩔 수 없이 케이블카에서 내려 도보로 이동했다. 스틱을 집고 발에 아이젠을 채운 채 한발 한발 나아갔다.함께 산행하는 우리 팀은 11명인데 우리를 제외한 사람들은 모두 청년들이고 우리처럼 나이 많은 사람은 없다. 그래도 가보자, 정 안되면 중간에 멈추면 되지 하는 생각으로 출발했다. 처음 얼마 간은 걸을 만했다. 활화산 에트나산을 걷는 것도 신기하고 새로운 것에 대한 도전이라 해보고자 하는 마음이 컸다. 한 발 한 발 내딛는 것이 그리 어렵지는 않았다. 그런데 점점 속도에서 차이가 나기 시작한다. 앞에 가는 사람들과의 거리가 점점 멀어진다.앞에 가던 가이드가 멈춰 서서 일행에게 설명을 하는 동안 우리는 쉬지 않고 걸어 그 자리에 도착하면, 우리를 보고 "Are You O.K?" 묻는다. "O.K" 대답하면 "Good" 하며 잠깐 쉬고 출발한다. 추위에 둘렀던 머플러를 풀어도 콧등에 땀이 솟는다. 숨이 차오르며 절로 헉헉댄다. 남편은 잘 가는데 내가 체력이 방전이다. 급기야 오른쪽 무릎에 통증이 온다. 참아내며 조금 더 걸었는데 더 이상은 안 되겠다 싶어 멈추기로 했다. 눈길 산행한 지 대략 30분쯤 되었을 무렵이다. 앞으로 한 시간은 더 가야 한다는 가이드의 말이 멈추는 결심을 하게 했다.맨 뒤에서 서포트하던 가이드는 선두에서 안내하는 가이드에게 우리의 상황을 알린 후 우리와 함께 내려가기로 했다. 한발 한발 짚으며 천천히 내려왔다. 신발을 갈아 신고 카페에 들어와 커피를 마시며 몸을 녹였다. 점심으로 싸 간 샌드위치도 먹었다. 따근하고 달달한 카푸치노가 몸을 녹인다. 가이드와 짧은 영어로 이야기를 나눴다.시칠리아에 온 지 4년 되었고 가이드 일을 하지만 뮤지션으로 활동한단다. 기타와 만도린 연주자이고 종종 공연도 하는데 음악으로는 돈벌이가 되지 않는단다. 한국 영화에 대해서도 관심이 많아 영화감독 봉준호를 안다. <마더>와 <살인의 추억>을 보았단다. 너무 인상적이고 훌륭한 작품이라고 극찬한다. 온두라스 출신의 부인과 딸을 키우며 로마에 살다가 시칠리아로 이사했는데 그 이유는 시칠리아를 너무 사랑하기 때문이란다. 시칠리아의 역사와 문화를 사랑하고 고대 그리스부터 이슬람, 비잔틴, 노르만 등 여러 문화가 녹아있는 이곳에서 사는 것이 좋단다, 우리의 생각도 같다고 했다.우리는 현재 제주도에서 살고 있는데 대도시 서울에서 살다가 은퇴 이후 제주도로 이주해 자연과 함께 살아간다고 말해주었다. 그랬더니 제주도가 어디쯤인지 궁금한가 보다. 자신의 핸드폰을 열어 제주도 위치를 알려달란다. 우리는 혹시 기회가 되면 한국과 제주도에 놀러 오라고 했다. 그러고 싶단다.에트나 산은 활화산으로 2026년 1월에도 화산 폭발이 있었다. 우리가 현재 화산섬 제주도에 살아 그런지 활화산인 에트나 산을 경험하는 것이 왠지 더 친근하게 느껴졌다. 경이로운 화산과 용암, 화산재 같은 것들이 뭇 생명들에 미치는 엄청난 영향을 떠올리니 인간은 그저 자연의 일부라는 사실이 새삼 실감 나는 시간이었다.