바늘 끝에서 피어난 꽃, 반세기 이어온 강릉자수의 숨결

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큰사진보기 ▲강릉아트센터 제2전시실에 전시된 전통자수 작품과 전시장 전경 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 강릉자수의 보존과 전승에 힘써 온 김순덕 자수장 ⓒ 진재중 관련사진보기

"한 땀 한 땀 정성을 담아 완성한 작품에는 강릉 여인들의 규방문화에서 전해 내려온 전통이 담겨 있다고 생각합니다. 단순히 아름다운 무늬를 수놓는 것이 아니라 우리 선조들의 삶과 정서를 이어가는 일이기도 합니다."

"강릉의 대표적인 여성 예술가인 신사임당의 얼을 이어가는 분이 나와 주기를 바랍니다. 우리가 지켜온 전통자수가 다음 세대에도 이어졌으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲꽃과 나비 등 자연을 소재로 한 강릉 전통자수 작품 ⓒ 진재중 관련사진보기

"강릉이 예향의 도시라고 하지만, 이렇게 오랫동안 전통자수를 지켜오신 분이 계신 줄은 잘 몰랐어요. 작품을 보니 정말 대단하다는 생각이 듭니다. 이런 전시회가 자주 열려서 시민들도 우리 지역의 전통문화를 더 많이 알고 즐길 수 있었으면 좋겠어요."

"작품 하나를 만드는 데 얼마나 많은 시간과 정성이 들어갔겠어요. 그런데 이런 기술을 배울 사람이 없다면 결국 사라지는 것 아니겠습니까."

큰사진보기 ▲전통자수 작품을 감상하는 시민들 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲전통적인 색채와 기하학적 구성이 돋보이는 조각보 등 현대적 감각의 작품 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오죽헌강릉 오죽헌 율곡기념관에서는 초충도와 글씨 등 유물 70여 점을 통해 신사임당의 예술 세계를 살펴볼 수 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

바늘 끝을 따라 색색의 실이 천 위를 오간다. 한 땀 한 땀 수를 놓을 때마다 노란 꽃이 피어나고, 푸른 잎사귀가 가지를 뻗는다. 수없이 반복된 바느질 끝에 평범했던 천 조각은 어느새 한 폭의 그림으로 변해간다.10일 오후 2시, 강릉아트센터 제2전시실에서 '강릉자수 맥을 이어서' 전시회가 막을 올렸다.전시장에 들어서자 꽃과 나비, 나무와 새 등 자연을 소재로 한 전통자수 작품들이 눈길을 끌었다. 천 위에 수놓인 꽃잎은 색색의 실이 겹쳐지며 입체감을 드러냈고, 가느다란 줄기와 잎맥까지 섬세하게 표현돼 있었다.멀리서 보면 한 폭의 그림 같지만 가까이 다가서면 촘촘하게 이어진 바느질의 흔적이 드러난다. 작은 꽃잎 하나에도 수많은 손길이 닿았음을 짐작하게 한다.작품마다 문양과 색채는 달랐지만 그 속에는 공통된 이야기가 담겨 있었다. 바늘과 실로 가족의 행복을 기원하고, 자연의 아름다움을 표현했던 강릉 여인들의 삶이다.이번 전시의 주인공은 반세기 넘게 강릉자수를 지켜온 김순덕(80) 자수장이다. 전시장은 그의 오랜 작품 활동을 돌아보는 공간이자, 강릉의 규방문화가 오늘날 어떤 모습으로 이어지고 있는지를 살펴보는 자리였다.김순덕 자수장이 강릉자수의 보존과 전승에 나선 것은 1973년이다.당시 강릉에는 혼례용품과 생활용품에 수를 놓는 전통이 남아 있었다. 그러나 산업화와 생활방식의 변화로 손수 바느질하는 일이 줄어들면서 전통자수 역시 점차 설 자리를 잃어가고 있었다.김 자수장은 강릉 여인들의 생활 속에서 이어져 온 자수문화가 사라지는 것을 안타깝게 여겼다. 그는 강릉 선교장의 종부였던 성기희 교수, 당시 강릉시청 부녀과장이었던 김미자 회장 등과 뜻을 모아 강릉자수 보존 활동을 시작했다.지역 여성들에게 전통자수 기법을 가르치고 강릉 고유의 문양을 연구했다. 작품을 제작하는 일뿐 아니라 자신이 익힌 기술을 다른 사람에게 전하는 데도 힘을 쏟았다.강릉전통자수회를 설립한 것도 이러한 노력의 하나였다. 개인의 솜씨로 남아 있던 전통자수를 함께 배우고 이어갈 수 있는 기반을 마련한 것이다.그 공로를 인정받아 김 자수장은 2017년 강원도 무형문화재 전통자수장으로 지정됐다. 1998년 제24회 사임당 대상을 비롯해 강원도 공예품대전 대상(2003·2009년), GTI 국제무역투자박람회 우수상품 금상과 강원도 민속공예품 개발 공모전 대상(2014년), 낭중지추전 문화상(2016년) 등도 수상했다.하지만 그가 걸어온 길에서 무엇보다 의미 있는 것은 수상 경력보다 50년 넘게 한 분야를 지키며 전통의 맥을 이어왔다는 사실이다.전시장에 걸린 작품에는 유난히 자연을 소재로 한 문양이 많았다.꽃잎 사이를 날아다니는 나비, 가지에 앉은 새, 잎과 줄기가 어우러진 나무까지. 주변에서 흔히 볼 수 있는 자연이 바늘과 실을 만나 새로운 모습으로 태어났다.이러한 문양은 단순한 장식만을 위한 것이 아니었다. 꽃과 나비에는 아름다움과 행복을 바라는 마음이, 생활용품에 놓인 수에는 가족의 건강과 평안을 기원하는 정성이 담겨 있었다.강릉자수는 여성들의 생활공간이었던 규방에서 발전해 온 문화다. 혼례를 준비하거나 가족이 사용할 물건을 만들면서 한 땀씩 수를 놓았고, 그 과정에서 자신만의 솜씨와 미적 감각을 드러냈다.특히 강릉은 신사임당의 예술정신이 깃든 고장이다. 풀과 곤충, 꽃과 열매 등 자연을 섬세하게 관찰하고 표현했던 신사임당의 초충도는 강릉의 전통자수를 이해하는 데에도 중요한 문화적 배경이 된다.김순덕 자수장은 자신이 지켜온 자수의 의미를 이렇게 설명했다.그는 앞으로 강릉자수를 배우고 발전시킬 새로운 세대가 나오기를 바란다고 했다.전시장을 찾은 시민들도 작품 앞에서 발걸음을 멈췄다.멀리서 작품 전체를 감상하다가 가까이 다가서서 바느질의 흔적을 살펴보는 모습도 눈에 띄었다. 작은 문양 하나까지 실로 표현했다는 점이 관람객들의 관심을 끌었다.강릉 시민 전찬길씨는 지역에서 오랫동안 전통자수를 지켜온 장인이 있다는 사실이 자랑스럽다고 말했다.전통자수 작품의 아름다움에 감탄하면서도 앞으로 누가 이 기술을 이어갈지 걱정하는 목소리도 나왔다. 이날 행사장을 찾은 박경난 강릉시의원은 전통자수를 배우려는 젊은이가 드문 만큼, 후계자를 키우려면 교육 기회부터 넓혀야 한다고 말했다.박 의원은 젊은 세대가 전통자수를 배우고 그 기술을 이어갈 수 있도록 시의회 차원에서 지원 방안을 모색하겠다고 밝혔다.시민들의 반응은 강릉자수가 단순히 전시장에 걸린 옛 작품이 아니라 지역이 함께 지키고 가꿔야 할 문화유산임을 보여줬다.이번 전시에서 눈길을 끈 것은 전통자수가 지닌 현대적인 아름다움이었다.특히 크기와 색깔이 서로 다른 천 조각을 이어 붙인 조각보는 독특한 분위기를 자아냈다.네모나고 길쭉한 천 조각들이 서로 맞물리며 만들어낸 기하학적 문양은 현대 추상미술을 떠올리게 했다. 색의 대비와 균형도 돋보였다.조각보는 본래 남은 천을 버리지 않고 이어 붙여 생활용품으로 활용하던 데서 발전한 전통 규방공예다. 작은 천 조각 하나도 소중하게 여기던 옛 여인들의 생활 지혜가 담겨 있다.그런 조각보가 전시장에서는 독립된 예술작품으로 관람객을 맞았다.강릉자수 역시 전통적인 기법과 문양을 현대적인 디자인에 접목한다면 의류와 생활소품, 실내장식 등 다양한 분야로 활용 범위를 넓힐 수 있다.오래된 것을 그대로 보존하는 데 그치지 않고 오늘날의 생활 속에서 새롭게 쓰이도록 하는 것. 그것이 전통공예가 앞으로 나아갈 또 하나의 길이라는 점을 이번 전시는 보여주고 있었다.전시장에 놓인 작품들을 다시 바라보면 꽃잎 하나, 나뭇잎 하나에도 오랜 시간이 스며 있음을 느끼게 된다.그 속에는 수를 놓았던 여인들의 생활이 있고, 사라져 가던 전통을 지키려 했던 장인의 노력이 있다.김순덕 자수장이 1973년부터 이어온 길은 강릉의 전통문화를 보존해 온 반세기의 기록이기도 하다.이제 남은 과제는 그가 지켜온 기술과 정신을 다음 세대에 전하는 일이다. 전통자수를 배울 수 있는 교육 기회를 넓히고, 젊은 세대가 새로운 작품 활동에 참여할 수 있는 여건을 마련하는 것이 중요하다.전통문화는 박물관이나 전시장에 남아 있는 것만으로 생명력을 이어갈 수 없다. 누군가 다시 바늘을 들고 천 위에 수를 놓을 때 비로소 살아 있는 문화가 된다.한 땀 한 땀 이어온 50여 년의 세월.김순덕 자수장의 손끝에서 피어난 강릉자수의 꽃이 다음 세대의 손끝에서도 다시 피어날 수 있을까.'강릉자수 맥을 이어서' 전시회는 오는 15일까지 강릉아트센터 제2전시실에서 열린다.