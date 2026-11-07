동복댐 증축 앞두고 실향민들 다시 모였다... '1985년 비극 반복 안 돼'

큰사진보기 ▲김광진 동복댐이주민협회장이 인사말과 진행상황을 설명하고 있다(좌),실향민 노루목 정채호 어르신(95세)과 안심마을 조주환 어르신(91세), 월산 오정도 어르신(88세)(좌측부터) ⓒ 화순저널 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동복댐 증축에 관한 내용을 공유하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲오찬 중인 실향민들과 참석자(위)실향민 정채호 어르신, 조주환 어르신 오정도 어르신과 이민기 전 부읍장, 강만섭 부회장(아래) ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

제12회 화순적벽 애향축제를 하루 앞둔 6일, 화순군 이서면 동복댐실향민쉼터에 고향을 그리워하는 실향민 어르신들과 지역 관계자들이 모여 애향의 정을 나누고 동복댐 증축에 따른 주민 생존권 보장 방안을 논의했다.이번 만남은 7일 열리는 제12회 화순적벽 애향축제를 앞두고 축제 당일 참석이 어려운 실향민과 지역 주민, 관계자들이 미리 만나 고향의 추억을 되새기고 서로의 안부를 나누기 위해 마련됐다.이날 자리에는 실향민 노루목 정채호 어르신(95세)과 안심마을 조주환 어르신(91세), 월산 오정도 어르신(88세)을 비롯해 이광우 전국댐연대 대표, 이서면 오병식 이장단장, 손홍규 번영회장, 김숙희 이서면장, 조재윤 전 목포부시장, 정찬보 전 이양면장, 이서면 주민과 동복댐 이주민협회 관계자, 전국 각지에서 찾아온 참석자들이 함께했다.특히 한강과 금강, 낙동강 유역 등에서 찾아온 참석자들도 자리를 함께해 고향을 떠난 이들의 오랜 그리움과 실향민 공동체의 유대를 되새기는 시간이 됐다.이날 만남에서는 고향을 향한 애틋한 마음과 함께 동복댐 증축이라는 새로운 현안도 주요 화두로 떠올랐다.김광진 동복댐이주민협회 회장은 동복댐 증축과 관련해 주민들의 생존권 보장과 지역 발전을 위한 협의가 진행되고 있다고 설명했다.김 회장의 설명에 따르면 현재까지 다섯 차례의 관련 회의가 진행됐으며, 주민들의 요구사항은 크게 세 가지 방향으로 정리되고 있다.첫 번째는 동복댐 증축으로 영향을 받는 주민들의 안정적인 생활을 위한 생계보장 대책이다. 김 회장은 "가구당 월 150만~200만 원 수준의 연금 형태 지원방안을 요구하고 있으며, 이주단지 조성과 임대주택 지원 등 주민들이 삶의 터전을 옮기더라도 안정적으로 생활할 수 있는 실질적인 대책이 필요하다"는 입장을 밝혔다.두 번째는 화순적벽의 보전과 활용을 통한 지역의 문화·관광 기반 확충이다. 적벽 일대 약 1만 평을 대상으로 상수원보호구역 해제 등 활용 방안을 검토하고, 수위 상승에 따른 경관 훼손을 최소화하기 위한 차수벽 설치와 공원 조성, 물문화관 건립 등을 주민 측 요구안으로 제시했다.세 번째는 화순군의 지속 가능한 발전을 위한 소재·부품·장비 산업 유치다. 김 회장은 "광주·전남의 반도체 관련 산업 육성 움직임과 연계해 화순군에도 관련 기업을 유치함으로써 일자리 창출과 지역경제 활성화를 도모해야 한다"고 강조했다.특히 "광주 시민의 식수 공급을 위해 오랜 세월 희생을 감내해 온 화순군이 물 공급에 따른 부담만 떠안을 것이 아니라, 이에 상응하는 지역 발전의 기회도 확보해야 한다"는 점을 역설했다.오는 7일 개최되는 화순적벽 애향축제에는 임지락 화순군수와 신정훈 국회의원, 민형배 전남광주통합특별시장 등이 참석할 예정인 것으로 전해졌다.특히 축제 당일 동복댐 증축 문제와 관련해 이서, 백아, 담양 가사문학로 주민 대표들과 민형배 전남광주통합특별시장이 별도의 비공개 간담회를 갖는 방안이 추진되고 있어 관심이 모아지고 있다.김광진 회장은 이날 참석자들에게 민형배 시장과의 면담 일정에 대해 설명하면서, 동복댐 증축과 관련한 주민 요구사항을 전달하고 생계보장 대책에 관한 입장을 확인할 계획이라고 밝혔다.또한 김성환 기후에너지환경부장관과의 후속 면담 계획도 언급하며, 정부와 관계기관을 상대로 주민들의 요구사항을 지속적으로 전달하겠다는 뜻을 나타냈다.주민 대표들은 과거 동복댐 건설 과정에서 발생했던 강제적인 이주와 보상 문제를 되풀이하지 않기 위해서는 증축 추진에 앞서 주민들의 생존권과 주거안정 대책이 구체적으로 마련돼야 한다는 입장이다.특히 이번 간담회가 주민들의 요구를 관계기관에 직접 전달하는 계기가 될 수 있다는 점에서 향후 협의 결과에 관심이 쏠리고 있다.이날 동복댐 건설로 삶의 터전을 떠나야 했던 주민들의 이주 역사도 다시 언급됐다. 김광진 회장의 설명에 따르면 1968년부터 1971년까지 184가구, 약 1천 명이 이주했으며, 1981년부터 1985년 사이에도 약 5천 명이 고향을 떠나는 등 전체 이주민 규모가 약 6천 명에 이른다.또한 과거 수몰 과정에서 일부 토지와 재산에 대한 보상 문제가 충분히 해결되지 못했다는 점을 지적하며, 향후 댐 증축이 추진될 경우 기존의 미해결 문제와 추가적인 주민 피해에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 주장했다.김 회장은 "1985년과 같이 주민들이 삶의 터전에서 쫓겨나는 상황은 절대 다시 만들어서는 안 된다"는 입장을 밝히며, 이주민들의 생계와 주거안정을 보장하고 남아 있는 주민들의 생활 기반까지 지켜낼 수 있는 대책이 선행돼야 한다고 강조했다.이어 화순군민들이 물 공급에 따른 희생만 감내하는 것이 아니라, 물을 매개로 지역이 함께 발전할 수 있는 방안을 마련해야 한다고 덧붙였다.이날 만남은 단순한 축제 전야의 친목 행사를 넘어, 수몰로 고향을 잃은 실향민들의 삶을 돌아보고 그 아픔이 다시 반복되지 않도록 지역사회가 함께 고민하는 자리라는 점에서 의미를 더했다.한편, 사단법인 동복댐이주민협회가 주최하는 제12회 화순적벽 애향축제는 오는 7일 오전 10시 30분부터 오후 3시 30분까지 화순군 이서면 적벽로 630-1 망향정 일원에서 개최된다.행사는 적벽과 수몰마을의 옛 모습을 담은 사진전시회를 시작으로 마을별 대표 노래경연 및 장기자랑, 점심식사, 기념식, 초청가수와 음악밴드 공연 등 문화행사, 시상식 및 경품 추첨 순으로 진행될 예정이다.이번 축제는 고향을 떠나 전국 각지에 흩어져 살아온 실향민들이 다시 만나 서로의 안부를 살피고, 사라진 마을과 이웃들의 기억을 되살리며 애향정신을 이어가는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대된다.무엇보다 동복댐 증축 문제가 지역의 주요 현안으로 떠오른 시점에 열리는 만큼, 과거 수몰의 아픔을 되풀이하지 않고 주민들의 정당한 권익과 화순의 미래를 함께 지켜나가는 계기가 될 것으로 보인다.