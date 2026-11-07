"기존 송전선로까지 지중화해야" 천동마을 주민들, 국비 지원 확대 촉구

큰사진보기 ▲신정훈 국회의원실 신현만 보좌관과 한국전력 전력망입지처 입지선정부 이승연 차장 등 관계자들이 이충원 주민대책위원장의 설명을 듣고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순군 동면 천동마을의 오랜 현안인 송전선로 지중화 문제를 해결하기 위해 정치권과 한국전력 관계자들이 지난 5일 현장을 찾아 주민들의 요구사항을 청취하고 해결 방안을 모색했다.이날 신정훈 민주당 국회의원실 신현만 보좌관과 한국전력 전력망입지처 입지선정부 이승연 차장 등 관계자들은 천동마을 주민들과 간담회를 갖고 송전선로 지중화 사업의 추진 상황과 재원 확보 방안 등을 논의했다. 이어 지중화 대상지 현장을 방문해 송전선로와 주변 지형을 살펴봤다.주민들은 신규 송전선로뿐 아니라 마을 주변에 설치된 기존 송전선로까지 지중화해야 한다며, 이를 위한 국비 확보와 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다.천동마을은 송전탑과 변전소 등 전력시설이 주거지역과 인접해 있어 주민들이 오랫동안 경관 훼손과 생활환경 문제를 호소해 온 지역이다.주민들은 신규 송전선로가 지중화되더라도 기존 송전탑과 송전선로가 그대로 남는다면 실질적인 환경 개선 효과가 제한적일 수밖에 없다고 지적했다.이충원 주민대책위원장는 "우리가 처음부터 지중화만 요구한 것은 아니다. 당초에는 변전소 이전을 요구했지만 현실적인 어려움 때문에 지중화를 대안으로 받아들인 것"이라며 "기존 송전선로까지 지중화해 주민들이 마음 편히 살아갈 수 있는 환경을 만들어 달라는 것"이라고 강조했다.이어 "사업이 늦어지고 안 늦어지고를 떠나 평생 이곳에서 살아갈 주민들이 안심할 수 있어야 한다"며 "주민들이 요구하는 방향으로 충분한 협의가 이뤄져야 일상생활에 마음 놓고 전념할 수 있다"고 호소했다.특히 주민들은 송전시설이 밀집한 지역의 특수성을 고려해 일반적인 지중화 사업과는 다른 지원 대책을 마련해야 한다고 주장했다.이날 간담회에서는 기존 송전선로 지중화에 필요한 사업비 확보와 지중화 시설의 설치 위치가 핵심 쟁점으로 논의됐다. 한국전력 측은 기존 송전선로 지중화를 위한 두 가지 시공 방안을 검토하고, 시설 위치 등에 따라 약 170억 원과 210억 원의 공사비를 산출했다고 설명했다. 기존 송전탑 인근을 활용하는 방안은 약 170억 원, 지중화 시설을 다른 위치로 옮겨 마을 경관에 미치는 영향을 줄이는 방안은 약 210억 원이 소요되는 것으로 논의됐다.주민들은 공사비 절감도 중요하지만 지중화 이후 남게 되는 시설의 규모와 위치까지 고려해야 한다며, 장기적인 정주환경 개선에 적합한 방안을 요구했다.이충원 위원장은 "기존 송전탑 주변에 지중화 시설을 설치하면 시설이 크고 웅장해 미관상 좋지 않을 수 있다"며 "기존 시설을 철거하고 마을에서 떨어진 곳으로 옮겨 주민들의 불편을 최소화해 달라"고 요청했다.사업비 분담 문제도 해결 과제로 떠올랐다. 한전 측은 기존 송전선로 지중화의 경우 관련 법령과 사업 기준에 따라 통상 지방자치단체가 공사비의 50%를 부담한다고 설명했다.이에 주민들은 화순군의 재정 여건과 지역의 특수성을 고려해 국비 지원을 확대해야 한다고 주장했다.이충원 주민대표는 "우리 마을은 변전소와 송전탑이 주거지역에 인접한 특별한 상황에 놓여 있다"며 "일률적인 비용 분담 기준만 적용하지 말고 주민들이 겪어 온 불편과 희생을 고려해 국비를 최대한 확보해 달라"고 호소했다.신현만 보좌관은 "주민들의 요구에 공감을 표하며 송전시설로 인한 지역의 부담을 고려한 지원 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.신 보좌관은 "여러분들의 안전이나 건강권이 우선이라고 본다"며 "사람이 먼저지 기계나 설비가 먼저일 수는 없지 않느냐"고 강조했다.이어 "농촌지역의 지중화 사업은 일반적인 도심지역 사업과 여건이 다를 수 있다"며 "비용 분담 기준을 동일하게 적용해야 하는지, 별도의 지원 방안을 마련할 수 있는지 국회로 돌아가 검토하겠다"고 했다.또한 "다른 지역의 지중화 사례나 도면, 사진 등을 주민들에게 보여드려 충분히 이해하고 판단할 수 있도록 해야 한다"며 "한전과 긴밀하게 협의하고, 검토할 수 있는 부분은 최선을 다해 살펴보겠다"고 밝혔다.한국전력 측은 신규 송전선로와 기존 송전선로의 지중화 사업은 추진 체계가 다르다고 설명했다. 신규 송전선로는 지중화 방식으로 추진하는 방향이 마련됐으며, 앞선 현장 답사를 통해 지중화 구간을 당초 검토 지점보다 약 300m 연장하는 방안이 정해졌다는 설명이다.반면 기존 송전선로는 광주·전남지역본부 등 관련 부서의 관할 사항으로, 사업 추진을 위해서는 별도의 협의와 비용 분담 검토가 필요하다고 밝혔다. 이승연 차장은 "기존 선로의 지중화에 대해서는 두 가지 안의 공사비를 산출해 드렸고, 관련 내용도 담당 부서에 전달한 상태"라며 "기존 선로는 지역본부 관할이기 때문에 해당 부서와 추가적인 협의가 필요하다"고 설명했다.또한 "사업에 합의하더라도 한전의 재정 여건과 전국적인 지중화 사업 수요, 사업 우선순위 등에 따라 시행이 늦어질 수 있다"고 덧붙였다.이에 주민들은 기존 선로 지중화가 이번 민원의 핵심인 만큼 담당 부서가 직접 참여해 구체적인 추진 방안을 설명해 줄 것을 요청했다.이날 주민들은 송전선로 지중화 외에도 기존 변전소의 소음과 경관 문제, 향후 전력설비 확충 가능성 등에 대한 우려를 전달했다. 특히 비가 오는 날 발생하는 변전소 소음과 차폐시설 부족으로 인한 불편을 호소하며 방음·차폐시설 보강과 조경 개선 등을 요구했다.한전 관계자는 화재 예방과 설비 안전 기준을 고려해야 한다고 설명하면서도 "주민들이 요청한 조경수목 보강 등 개선 방안을 관련 부서와 다시 협의해 검토하겠다"고 답했다.주민들이 우려한 에너지저장장치(ESS) 설치와 변전소 추가 증설 가능성에 대해서는 이날 구체적인 추진 계획이 확인되지 않았으며, 한전 측은 관련 사항을 담당 부서에 확인할 필요가 있다고 설명했다.간담회 이후 신현만 보좌관과 한전 관계자들은 주민들과 함께 지중화 대상지 현장을 방문해 송전선로와 주변 시설의 위치 등을 살펴봤다.이번 방문은 천동마을 주민들의 숙원인 기존 송전선로 지중화 문제를 정치권과 한전 관계자들이 직접 확인하고, 재원 확보와 사업 추진 방안을 논의했다는 점에서 의미가 있다.다만 최대 210억 원에 이르는 사업비 확보와 관계기관 간 비용 분담, 지중화 시설의 위치 선정 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.국가 전력망 구축 과정에서 오랫동안 불편을 감내해 온 천동마을 주민들의 요구가 실질적인 사업 추진으로 이어질 수 있을지 주목된다.