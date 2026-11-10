'할머니표 일일 어린이집'에서 대박 난 수업은?

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"놀이로 아이의 기운을 끌어올려 보자!"

큰사진보기 ▲아침을 열어주는 국어 수업 엄마가 미리 준비해둔 따라쓰기 학습지를 보며 얌전히 앉아 글자를 따라 써보고 큰소리로 읽어보는 둥둥이. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲넘버블럭스는 못 말려 죽 몇 숟가락을 받아먹고 기운을 차린 둥둥이가 스스로 책상에 앉아 숫자 교재를 풀고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲상상력 폭발 미술 시간 숫자 '2'로 시작된 오리와 고래 그림에 몰입해 앙증맞은 손으로 색칠을 해나가는 모습. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"우와, 둥둥아! 어떻게 이런 생각을 했어? 이 오리는 다리가 아주 길어서 성큼성큼 잘 걷겠는 걸. 입이 커서 먹이도 한꺼번에 꿀꺽 잡아먹겠어!"

"고래에게 다리가 있다니, 정말 놀랄 노 자네! 입 위에 숨구멍을 만드니까 세상에 하나밖에 없는 둥둥이만의 고래가 되었어."

큰사진보기 ▲'입 큰 다리 긴 오리'와 '다리 있는 고래' 둥둥이가 직접 그린 특별한 동물들과 거꾸로 정성스레 따라 쓴 귀여운 글씨들. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 오려 붙이기 <나뭇잎 손님과 애벌레 미용사> 그림책을 읽은 후 산책길에 주워온 단풍잎을 정성스레 가위로 오려보는 시간. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲단풍잎 속 주인공은 나! 직접 오린 단풍잎 프레임 너머로 귀여운 포즈를 취하며 깔깔 웃어보는 아이들. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 3일 저녁부터 솟구친 열이 좀처럼 내려가지 않았다. 급기야 목까지 부어오르고 세균성 감염까지 더해지면서 네 살배기 큰손주 둥둥이의 일주일은 문밖을 나서지 못하는 '집콕'으로 묶였다. 고열로 며칠을 침대에서 끙끙 앓다가 간간이 해열제를 먹고 열이 내리면 거실로 나와 동생과 놀거나 좋아하는 '넘버블럭스'를 푸는 게 일상의 전부였다.그렇게 맞이한 5일째. 나 역시 여독이 채 풀리지 않은 몸에 감기 몸살까지 겹쳐 겨우 세 끼 밥을 챙기고 청소기를 돌릴 뿐, 하루 종일 맥을 못 추는 신세였다. 둥둥이와 나는 그야말로 동병상련의 처지였다. 딸아이 역시 24시간 밀착 케어에 들어갔다.가장 애를 태운 것은 아이의 식사였다. 목이 심하게 부어 침조차 삼키기 힘든 탓인지 평소 잘 먹던 음식을 하나씩 권해봐도 고개만 절레절레 흔들었다. 물조차 마시려 하지 않아 배도라지즙 몇 모금으로 간신히 버티는 형국이었다.삼키기 편하도록 묽게 죽을 쑤고 누룽지탕과 흰죽도 끓여 대령했지만, 둥둥이는 몇 숟가락 겨우 뜨다 포기했다. 그토록 좋아하던 과일도 과자도 마다했다. "먹자"고 달래면 "좀 있다가"라는 말만 반복해 속을 까맣게 태웠다.오늘 아침도 사정은 크게 다르지 않았다. 약 기운 덕분인지 열은 조금씩 안정되어 가는데 식욕은 돌아올 기미가 없었다. 아이가 아침 메뉴로 직접 주문한 '계란새우옥수수볶음밥'을 서둘러 만들었건만, 막상 상을 차리자 단 한 숟가락도 뜨지 않았다. 부드러운 바나나를 까서 내밀어도 처음엔 고개를 끄덕이다 이내 가로저었다. 결국 아침 식사는 포기하고 물만 몇 모금 마시게 한 뒤 상을 물렸다.딸아이가 잠시 외출한 사이, 나는 마음을 단단히 먹었다.그간 내 몸살 기운도 조금씩 회복되고 있었기에 가능한 결단이었다. 본격적인 놀이에 앞서 제 엄마가 만들어둔 따라쓰기 학습지를 꺼냈다. 글자를 따라 쓰고 큰소리로 읽어보는 시간이었다. 아침을 여는 앙증맞은 '국어 수업'에 아이의 눈빛도 조금씩 살아나기 시작했다.다음은 체육 활동이었다. 몸을 가볍게 움직이면 위장 운동도 활발해지고, 자연스레 식욕도 돌아오지 않을까 하는 나름의 계산이었다. 마침 나도 스트레칭이 필요했던 차라 유튜브 영상을 틀었다. 평소 하던 어깨 운동과 근육 스트레칭을 3세트 이어가자 이마에 송골송골 땀이 맺혔다.곁에서 유심히 지켜보던 둥둥이가 슬그머니 자세를 따라 하기 시작했다. 아이가 따라 하기에는 동작이 조금 어려워 보여 곧바로 어린이용 '키커 체조' 영상으로 전환했다. 좋아하는 핑크퐁 캐릭터가 화면에 등장하자 둥둥이의 눈빛이 반짝이며 즐겁게 동작을 맞춰 나갔다.운동으로 땀을 흘렸으니 이제 음식을 먹어볼 차례다. 새우죽을 묽게 쑤어 그릇에 담았다. 그냥 내밀면 분명 거부할 게 뻔했기에 '타이밍 맞추기 게임'을 도입했다. 아이가 1부터 10까지 숫자 중 하나를 지정하면, 내가 박자에 맞춰 숫자를 세다가 그 숫자에 도달했을 때 아이가 입을 벌리는 아주 간단한 규칙이었다.별것 아닌 게임이었지만 과장된 리액션과 함께 "최고, 최고!"를 연발하자 둥둥이가 오랜만에 까르르 웃음을 터뜨렸다. 그 기분 좋은 웃음소리 사이로 죽 몇 숟가락이 쏙쏙 들어갔다. 기운을 좀 차렸는지 아이는 스스로 책상으로 이동해 넘버블럭스 교재를 펼쳐 들었다. 순식간에 세 쪽을 가볍게 해결하더니 "나머지는 내일 하자"고 한참을 달랜 후에야 겨우 책을 덮었다. 숫자 사랑 하나는 정말 말릴 수가 없다.이어진 교시는 미술 활동이었다. 숫자를 좋아하는 둥둥이에게 "숫자로 그림 그리기 해볼까" 물으니 대번에 좋단다. 어떤 숫자로 그릴지 고르라고 하자 망설임 없이 숫자 '2'를 선택했다.함께 관련 영상을 찾아본 뒤 숫자 2를 변형해 오리와 고래를 그려보기로 했다. 스케치북 위에서 둥둥이가 완성한 그림은 그야말로 독창적이었다. 아직 크기와 비율을 가늠하는 감각이 익숙하지 않은 아이의 오리는 거대한 입과 길쭉한 다리를 가지고 있었다.칭찬 세례에 신이 난 둥둥이는 오리의 깃털을 길게 늘어뜨려 다리 밑까지 내려오도록 쓱쓱 그려 넣었다. 이어진 고래 그림은 한술 더 떴다. 고래 몸통 아래에 다리를 달아주고, 물을 뿜는 숨구멍은 머리 위가 아닌 입 위에 큼지막하게 그렸다.내 감탄에 아이는 신이 나서 알록달록 색칠까지 마쳤다. 완성된 그림에 이름을 붙여주기로 하자 "입 큰 다리 긴 오리", "다리 있는 고래"라는 직관적인 이름을 건넸다. 내가 받아쓰기용 글자를 써주자 아이는 앙증맞은 손으로 따라 쓰기 시작했다. ㄹ을 거꾸로 뒤집어 쓰고 ㄱ도 반대로 썼지만, 그 상상력과 시도만큼은 만점이었다.미술 활동을 마무리할 무렵 외출했던 딸이 돌아왔다. 둥둥이는 방금 그린 작품을 자랑스럽게 내보였다. 한바탕 신나게 놀며 힘을 뺀 덕분인지 아이는 딸기 주스 한 컵을 비워냈다. 이후에는 그림책 읽기 시간이 이어졌다.나와 함께 <갈매기 경찰 스티븐>을 읽고, 엄마와는 <나뭇잎 손님과 애벌레 미용사>를 읽었다. 아이는 책이 정말 재미있다며 나에게 다시 들고 와 꼭 읽어보라고 권하기도 했다. 오전 수업을 성공적으로 마친 뒤 간식으로 건빵을 오물거리는 모습을 보니 비로소 마음이 놓였다. 무엇이든 먹어주기만 한다면 더 바랄 것이 없었다.둥둥이가 낮잠에 든 사이, 나와 남편은 집 근처로 가벼운 산책을 다녀왔다. 오전에 함께 읽은 그림책 <나뭇잎 손님과 애벌레 미용사>의 주인공이 되어보는 오후 놀이를 준비하기 위해서였다. 길가에 떨어진 깨끗하고 붉은 단풍잎들을 정성스레 주워 왔다.오후에 잠에서 깬 아이와 함께 가위로 단풍잎을 오리고, 오려낸 나뭇잎 프레임 사이로 얼굴을 비추며 사진을 찍는 놀이를 진행했다. 카메라 초점을 맞추는 일은 사위가 도와주었다. 화면에 쏙 들어온 자신의 귀여운 모습에 아이는 또 한 번 까르르 웃음꽃을 피웠다.어느덧 하루가 알차게 흘러가고 있었다. 저녁 목욕을 시킨 뒤에는 '할머니표 미용실'을 개장했다. 지난번 미용실 잔혹사를 치른 둘째 손주 에그를 위해 미리 사둔 미용 가위 세트 덕을 첫째 손주 둥둥이가 톡톡히 보고 있다. 의자에 얌전히 앉아 잘 기다려준 덕에 둥둥이의 머리는 깔끔하게 정리되었다. 다만 가위만 대면 자지러지게 울어대는 둘째 에그의 머리는 내일 조용히 시도해 봐야겠다.5일 동안 답답한 집 안에 갇혀 기운 없이 누워만 있던 손주를 위해 준비한 '할머니표 일일 어린이집'. 아이의 식욕을 되살리고 웃음을 찾아주기 위해 동분서주했던 하루는 손주의 해맑은 웃음과 함께 성공적으로 막을 내렸다. 아픈 아이를 돌보는 일은 고되었지만, 스케치북 위에 그려진 '다리 달린 고래'처럼 내 마음속에도 오래도록 잊히지 않을 특별한 추억 한 장이 얹혀졌다.