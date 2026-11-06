경기도 예산 37조 원인데 자체사업은 9%… 추미애 "세출 구조 바꿔야"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 이광재 국회 예결위원장을 만나 소방재정 국가책임 확대와 안정적 재원 확충의 필요성에 대해 역설하고 건의서를 전달했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 급증하는 복지 수요 대비 취약한 세수 구조에 대한 제도 개선을 요청했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

경기도 예산이 37조 원을 넘어섰지만 도가 정책적 판단에 따라 자유롭게 쓸 수 있는 재원은 전체 예산의 10%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 국가가 정한 복지사업과 시군·교육청 등에 의무적으로 이전해야 하는 법정경비가 세출의 대부분을 차지하면서 경기도 자체 정책사업을 추진할 여력이 갈수록 줄어들고 있다는 분석이다.추미애 경기도지사가 재정위기의 원인을 세입 부족에서 세출 구조의 문제로 확장해 진단하고, 국가와 지방의 재정 부담을 재조정하는 데 목소리를 높이는 배경이다. 단순한 예산 절감이 아니라 재정 운용의 자율성을 확보하고 도민에게 필요한 사업에 재원을 배분할 수 있도록 지출 구조를 바꾸겠다는 문제의식이 담겼다.경기도는 6일 이 같은 내용을 담은 '경기 재정브리프' 제3호를 공개했다. 앞서 창간호에서 재정위기의 전반적인 원인을, 제2호에서 취득세 중심의 세입구조를 분석한 데 이어 이번에는 세출 여건과 가용재원 부족의 구조적 원인을 집중적으로 다뤘다.보고서가 제시한 핵심 수치는 경기도 일반회계 세출구조다. 2026년 제2회 추가경정예산 기준 일반회계 세출예산 37조 6,115억 원 가운데 국고보조사업은 20조 9,000억 원으로 55.5%를 차지했다. 시군 조정교부금과 교육청 전출금 등 법정 이전지출도 8조 2,000억 원으로 21.9%에 달했다.두 항목을 합치면 전체 예산의 77.4%다. 반면 경기도가 자체적으로 기획하고 추진하는 투자사업은 3조 4,000억 원, 9% 수준이다. 예산 대부분이 국가가 정한 사업이나 법적으로 지출해야 하는 항목에 묶여 있어 도가 정책적 판단으로 재원을 배분할 수 있는 공간이 좁다는 의미다.특히 국고보조사업에 따른 도비 부담이 국비보다 빠르게 증가하고 있다는 점이 눈에 띈다. 본예산 기준 국고보조금은 2022년 11조 5,423억 원에서 2026년 16조 5,865억 원으로 43.7% 늘었다. 같은 기간 도비 매칭 비용은 1조 6,222억 원에서 2조 5,219억 원으로 55.5% 증가했다. 국비 증가율보다 11.8%포인트 높은 수치다. 2025년에서 2026년 사이에만 도비 매칭 부담이 4,016억 원(18.9%) 늘었다.문제는 국고보조사업이 단순히 지방비 매칭으로 끝나지 않는다는 데 있다. 사업 대상과 지원 단가를 국가가 정하는 만큼 지방정부가 지출 규모를 조정하기 어렵고, 시설 건립 이후 운영·보수비나 국비 지원 종료 후 사업 유지비까지 지방정부가 부담하는 경우가 적지 않다. 국가 정책이 확대될수록 지방정부의 재정 자율성은 오히려 줄어들 수 있는 구조다.경기도의 특수한 인구구조도 재정 부담을 키우고 있다. 2026년 5월 기준 경기도 인구는 1,424만 명으로 전국 인구의 4분의 1 이상이다. 특히 65세 이상 인구는 2021년 188만 명에서 2026년 6월 253만 명으로 65만 명 늘었다. 전국 노인 인구의 22.5%가 경기도에 거주한다.전국 어린이집의 31%(2026년 9월), 노인요양시설의 36.3%(2025년)가 경기도에 집중돼 있다는 점도 눈여겨볼 대목이다. 노인 돌봄뿐 아니라 영유아 돌봄 수요까지 함께 늘어나는 구조다.이에 따라 복지예산은 2022년 14조 528억 원에서 2026년 19조 6,007억 원으로 증가했다. 전체 예산에서 차지하는 비중도 41.8%에서 49.0%로 높아졌다. 보고서는 경기도의 전망을 인용해 2031년 복지예산이 31조 1,920억 원으로 늘어나고, 전체 예산의 60.5%를 차지할 것으로 내다봤다.시군과 교육청 등에 의무적으로 이전해야 하는 법정경비도 가용재원을 제약한다. 경기도는 인구 50만 명 이상 도시가 13곳으로 늘면서 조정교부금 부담이 커졌고, 교육청 전출금 비율도 보통세의 5%로 다른 도(3.6%)보다 높다. 2010년부터 2025년까지 수도권 지역상생발전기금 출연액도 누적 3조 4,786억 원에 달했다.경기도가 자체적으로 추진하는 투자사업의 재원 구성도 불안정하다. 보고서에 따르면 2026년 제2회 추경 기준 자체 투자사업 3조 4,000억 원 가운데 약 1조 5,000억 원은 지역개발기금과 지방채, 통합계정 차입 등으로 마련했다. 이를 제외하면 도 자체 재원으로 선택할 수 있는 투자사업 규모는 전체 예산의 약 5% 수준에 그친다. 여기에 지방채와 기금 차입금 상환 부담까지 더해지면 향후 가용재원은 더 줄어들 수 있다.보고서는 대안으로 국가와 지방의 재정 부담을 합리적으로 나누는 제도 개선을 제시했다. 국고보조사업을 신설하거나 확대할 때 지방비 부담에 대한 사전 협의를 강화하고, 국가 복지사업의 기준보조율을 높여 지방비 부담을 줄여야 한다는 것이다. 인구 규모와 재정 여건, 실제 사업량에 따라 국고보조율을 차등 적용하거나 여러 소규모 보조사업을 묶어 지방이 자율적으로 집행하는 포괄보조 방식도 대안으로 제시했다.경기도 자체적인 세출 관리도 주문했다. 사업의 필요성과 성과, 중복 여부를 평가해 유지·축소·종료를 결정하고, 민생사업을 본예산에 우선 반영해야 한다는 것이다. 특히 장기간 활용하는 시설 투자와 해마다 반복되는 운영비를 구분해 차입 여부를 판단하고, 재정지출의 우선순위와 가용재원 배분 과정을 도민에게 투명하게 공개할 필요가 있다고 강조했다.추미애 지사가 이번 재정브리프를 통해 던진 질문은 예산을 얼마나 줄일 것인가에 그치지 않는다. 국가가 결정한 정책을 지방이 함께 수행하면서 발생하는 비용을 누가 얼마나 부담할 것인지, 지방정부가 지역 실정에 맞는 정책을 추진할 재정적 권한을 어떻게 확보할 것인지가 핵심이다.추 지사는 "단순하게 예산 규모가 크다고 해서 실제로 활용할 수 있는 재원까지 넉넉한 것은 아니다"라며 "도민의 삶에 꼭 필요한 사업을 안정적으로 이어갈 수 있도록 지출의 우선순위를 면밀히 살피고, 국가와 지방의 재정부담을 합리적으로 나누는 방안에 대해서도 도민의 이해와 공감대가 넓어지기를 기대한다"고 밝혔다.결국 경기도의 재정 운용 과제는 두 방향에서 풀어야 한다. 국가에는 국고보조사업의 지방비 부담을 합리적으로 조정하도록 요구하고, 도 내부에서는 기존 사업의 성과와 필요성을 따져 재원을 재배분하는 것이다. 국가의 재정 책임 확대를 요구하는 동시에 경기도 스스로도 예산 편성의 우선순위를 바꾸는 실행력을 보여줘야 한다는 의미다.