[주장] 농민의 농협으로 돌아가는 길, 농협법 개정안이 답이다

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덧붙이는 글 | 필자정보 : 경제학박사, 전 농협중앙회 상무





최근 국회 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위에서 통과된 농협법 개정안을 두고 일부에서 속도조절론과 위헌·자율성 훼손 우려를 제기하고 있다. 개정안이 충분한 공론화 없이 추진되었다거나, 조합원 직선제와 외부 감사기구 설치가 조직의 법적 타당성을 흔든다는 비판이다. 그러나 이러한 지적은 수십 년간 누적되어 온 농협의 구조적 폐단과, 진정한 주인이 누구인가라는 본질적 질문을 간과한 본말전도(本末轉倒)의 시각이다.이번 개정안의 핵심은 다음과 같이 명확하다. 농협운영과 지배구조를 중앙회와 일부 조합장으로부터 주인인 200만 농민 조합원에게 돌려주고, 셀프 감사의 한계를 넘어 투명한 농협지배구조를 확립하는데 있다.첫째, 조합원 직선제는 협동조합의 민주적 정통성을 회복하는 가장 확실한 길이다. 일각에서는 중앙회가 회원조합의 연합체라는 이유로 개별 조합원의 투표권 행사가 법적 모순이라고 주장한다. 하지만 이는 껍데기뿐인 형식 논리에 불과하다. 그간의 간선제(조합장 직선제)는 조합장들의 권력 담합과 금권·깜깜이 선거를 초래하였고 이를 통해 선출된 중앙회장은 무소불위의 권력이 되어 방만 경영, 인사전횡과 부정부패 등 농협중앙회를 부도덕한 국민적 지탄의 대상으로 만들었다. 농협의 뿌리이자 재원, 그리고 사업의 모든 기반은 출자자인 200만 농민조합원이다. 따라서 주인인 농민조합원이 중앙회장을 직접 뽑는 것이야말로 협동조합의 기본 정신인 아래로부터의 민주주의를 실현하는 일이다.둘째, 외부 감사기구 설치는 농협의 자율성을 훼손하는 것이 아니라 전횡과 부패를 막기 위한 최소한의 안전장치다. 그동안 농협 내부 감사위원회는 무소불위 회장의 권력을 감시·견제하지 못하고 횡령·배임·방만 경영 사건이 터질 때마다 제 식구 감싸기식 솜방망이 처벌로 농민조합원과 국민적 불신을 자초해 왔다. 농협은 자율적인 협동조합인 동시에 국가의 막대한 정책 자금과 세제 혜택을 받는 준 공공 조직이다. 독립된 외부 감사기구를 통해 감사의 객관성을 확보하는 것은 농협중앙회의 지배구조를 투명·선진화하고 신뢰도를 제고하는데 필요한 시대적 요구다.셋째, 이번 개정안은 갑작스러운 밀어붙이기 입법이 아니다. 조합원 직선제와 감사기구 개편은 수년 전부터 농민단체, 학계, 정치권이 한목소리로 촉구해 온 오랜 숙원 과제였다. 이해관계자들의 반발과 타협을 핑계로 차질을 빚어온 개혁을 언제까지 마냥 미룰 수는 없다. 무한정 합의만 기다리기에는 농촌 소멸 위기와 농협의 구조적 문제 해결이 너무나 시급하다.농협중앙회 개혁의 정당성은 기득권의 기득권 지키기가 아닌 200만 농민조합원의 실익에서 나와야 한다. 선거 비용이나 운영상의 부작용은 세부 제도 보완으로 충분히 관리가 가능하다. 국회와 농업계는 변화를 거부하는 명분 쌓기에 집착하기보다, 이번 개정안을 발판 삼아 농협이 진정 농민조합원을 위해 봉사하는 조직으로 거듭날 수 있도록 함께 힘을 모아야 한다.