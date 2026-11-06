화성 MARS 2026, 1조 1,228억 투자 성과… 정명근 "AI 도시 현실로 만들겠다"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 3일 ‘MARS 2026’ 개막식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 글로벌 AI 엑스포 「MARS 2026」 개막식에 참석한 여야 주요 국회의원들이 무대에 올라 화성특례시의 AI 미래도시 비전을 응원하며 축하 인사를 건네고 있다 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시가 3일 개최한 ‘화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식 및 포럼’에서 참석자들이 단상에 올라 손을 쥐어 올리는 포즈로 화성형 우주항공 산업 클러스터 조성을 향한 결의를 다지고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 3일 ‘화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식 및 포럼’에서 인사말을 통해 우주와 AI, 반도체를 연결하는 화성형 우주항공 산업의 미래 청사진을 발표하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 교수가 ‘MARS 2026’에서 ‘AI의 미래, 한국이 세계를 이끌 수 있는가’를 주제로 기조연설을 하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲「MARS 2026」 메인 전시장 내 조성된 화성특례시 미래 도시 디오라마 전경. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 ‘MARS 2026’ 전시장 부스를 찾아 장비를 살펴보고 관계자들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(왼쪽 세 번째)이 ‘MARS 2026’ 전시장에서 관내 기업인 (주)아주모빌리티라이프 관계자로부터 AI 주차 관제 및 어시스턴트 솔루션에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시와 삼성생명이 MARS 2026에서 함께 선보인 ‘시니어 커넥티드 케어’ 부스의 모습. ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시가 개최한 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'이 1만 5,693명의 참가자와 1조 1,228억 원 규모의 투자 관련 성과를 기록하며 사흘간의 일정을 마무리했다. 단순히 최신 AI 기술을 전시하는 데 그치지 않고 반도체·제조업 기반에 AI를 접목해 미래 산업을 육성하고, 우주항공과 스마트 돌봄 등 도시의 새로운 성장 동력까지 모색했다는 점에서 주목된다. 정명근 화성특례시장은 이번 엑스포에서 구축한 기업·기관 간 협력 네트워크를 실제 투자와 사업화, 시민이 체감하는 AI 행정으로 연결하겠다는 구상이다.화성특례시는 지난 3일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열린 'MARS 2026'에 총 1만 5,693명이 참가했다고 6일 밝혔다. 슬로건은 'AI CITY IN ACTION(AI 시티, 현실이 되다)'이었다.전시관 순수 참관객은 첫날 5,258명, 둘째 날 4,063명, 마지막 날 3,467명으로 사흘간 1만 2,788명에 달했다. 개막식을 비롯한 9개 주요 포럼과 프로그램에도 2,905명이 참석했다. 전시관에는 62개 기관·기업이 참여해 182개 부스를 운영했다.이번 행사의 가장 큰 성과는 투자와 비즈니스 분야에서 나왔다. 시는 엑스포 기간 투자유치설명회와 투자유치 홍보부스를 통해 65개 기업으로부터 1조 523억 원의 투자의향금액을 접수했다. 'AI 인베스트데이'에서는 38건, 705억 원 규모의 투자상담이 이뤄졌다. 이를 합산한 투자 관련 성과는 총 1조 1,228억 원이다.특히 4일에는 글로벌 반도체 장비기업 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 코리아의 한국지사 화성 이전을 위한 투자협업 업무협약(MOU)이 체결됐다. 화성시가 보유한 반도체 산업 기반과 기업 입지 경쟁력을 미래 AI 산업 투자로 연결하려는 시도다.AI 수요기업과 공급기업을 연결하는 비즈니스 매칭 프로그램 'MAX-UP'도 운영됐다. 기업 관계자 78명이 참여해 33건의 일대일 기술 상담을 진행했고, 이 가운데 15건은 후속 컨설팅 신청으로 이어졌다. 투자유치뿐 아니라 기술을 보유한 기업과 실제 도입을 원하는 기업을 연결해 사업화 가능성을 높이는 데 초점을 맞췄다.지역 기업들의 반응도 긍정적이었다. 지난해에 이어 참가한 동탄 소재 로보케어의 이부재 차장은 삼성생명 등 대기업이 참여하고 행사가 확대되면서 많은 바이어와 관람객이 부스를 찾았고, 현장에서 AI 로봇 협업 제안도 받았다고 밝혔다.드론 무인 솔루션 기업 디알티(DRT)의 장승기 대표는 화성시의 지원으로 대형 AI 박람회에서 기술력을 알리고 지방정부와 기업 관계자들과 접점을 넓혔다고 설명했다. 동탄 소재 AI 스타트업 다몽의 박도철 부대표도 지난해 행사에서 만난 발주처와 계약 협의를 이어가고 있으며, 올해는 새로운 기업들과 AI 솔루션 도입을 논의했다고 전했다.지역 기업의 전시 참여를 지원해 대기업과 스타트업, 기술 공급기업과 수요기업 사이에 새로운 사업 기회를 만드는 것은 MARS의 중요한 역할이다. 행사 참가 자체보다 현장에서 형성된 관계가 실제 계약과 매출, 지역 기업의 성장으로 이어지도록 후속 지원을 하는 것이 화성시의 다음 과제가 됐다.개막식에서는 화성시가 추진하는 AI 산업 협력의 구체적인 방향도 제시됐다. 3일 코엑스 오디토리움에서 열린 개막식에는 여야 전·현직 국회의원 10명을 비롯해 산·학·연·관 관계자와 시민 등 1,213명이 참석했다.피지컬 AI 기술을 적용한 휴머노이드 로봇의 발레 퍼포먼스와 어린이 합창단의 교감 공연으로 시작한 개막식에서는 현대차·기아·삼성생명·대웅제약·신세계프라퍼티·이노스페이스 등 주요 기업 관계자 20여 명이 무대에 올라 '2026 MARS 얼라이언스' 출범을 선포했다. 기업과 기관이 기술 실증과 산업 혁신을 위해 협력하는 실행 중심의 네트워크를 구축하겠다는 취지다.화성특례시 우주항공산업 추진단도 공식 출범했다. 국가우주위원회와 한국항공우주연구원, KAIST, KT SAT 등 분야별 전문가 60명으로 구성됐다. 강왕구 한국항공우주연구원 단장과 김민석 뉴데일리 부사장이 공동단장을 맡았다.이어 열린 'SPACE AI 포럼'에서는 화성형 우주항공 클러스터 구축을 위한 청사진이 공개됐다. 화성시가 반도체와 제조업 중심의 산업 기반을 우주항공 분야로 확장하고, AI 기술과 결합한 미래 산업 생태계를 조성하겠다는 방향이다. 추진단 출범이 실질적인 산업 육성과 기업 유치로 이어지려면 전문가 네트워크를 구체적인 사업과 투자로 연결하는 후속 실행력이 중요하다.전시관에서는 산업용 AI뿐 아니라 시민 생활에 직접 적용할 수 있는 기술도 소개됐다.특히 국내 최초로 공개된 바이오닉 로봇 포토존에는 관람객들의 발길이 이어졌다. 사람과 유사한 형태의 로봇과 함께 사진을 찍으려는 관람객들이 줄을 서면서 피지컬 AI 기술에 대한 높은 관심을 보여줬다.화성시가 삼성생명과 협력해 추진하는 AI 기반 시니어 통합돌봄 모델 '시니어 커넥티드 케어(Senior Connected Care)'도 주목받았다. 동탄구보건소와 삼성생명, 동탄시티병원이 함께 참여하는 이 사업은 어르신들이 살던 곳에서 건강하게 노후를 보내는 'AIP(Aging in Place)'를 실현하기 위한 실증사업이다.주거 센서와 웨어러블 기기를 활용해 일상적인 건강 상태를 관리하고, 이상 징후가 발견되면 화성시 보건소와 지역 거점병원으로 연결하는 방식이다. 오는 12월까지 동탄 지역에서 실증을 진행한다. AI 기술을 기업의 생산성과 산업 경쟁력 향상에만 활용하는 것이 아니라 지역 보건·의료 체계와 연결해 공공서비스를 개선하겠다는 점에서 의미가 있다.지속가능한 도시를 만드는 AI를 주제로 한 전시관에는 화성시와 현대자동차그룹이 협력해 제작한 미래 도시 디오라마도 설치됐다. 수소 밸류체인을 기반으로 자율주행차와 드론, 데이터 기반 지능형 교통망 등이 유기적으로 작동하는 미래 화성의 모습을 구현했다. AI 기술을 도시 인프라와 교통, 에너지 체계 전반에 적용하겠다는 구상을 시각적으로 제시한 것이다.정명근 시장은 이번 엑스포의 성과를 바탕으로 AI 산업 육성과 행정 혁신을 본격화하겠다는 뜻을 밝혔다.정 시장은 "MARS 2026을 방문해 주신 1만 5,693명의 참관객과 시민, 기업인, 전문가 여러분의 뜨거운 성원에 가슴 깊이 감사드린다"며 "이번 엑스포에서 거둔 역대급 성과를 바탕으로 대한민국 AI 수도 '화성특례시'의 위상과 무한한 잠재력을 전 세계에 확실히 증명해 보였다"고 말했다.이어 "총 1조 1,228억 원에 달하는 투자 성과는 화성의 제조업 인프라와 AI 혁신이 결합한 실질적인 결실"이라며 "엑스포를 통해 구축된 산·학·연·관의 단단한 네트워크가 시민 삶을 바꾸는 AI 행정과 기업의 지속 가능한 성장으로 이어질 수 있도록 아낌없는 행정적 지원을 이어가겠다"고 강조했다.이번 MARS 2026은 화성시가 구상하는 AI 도시의 범위를 산업 현장에 한정하지 않고 우주항공, 에너지, 교통, 의료·돌봄 등 도시 전반으로 확장해 제시했다는 점에서 의미가 있다. 대기업 중심의 투자유치와 함께 지역 중소기업의 판로 개척, 기술 협력 기회를 마련하려는 시도도 눈에 띈다.결국 MARS 2026의 진정한 성패는 엑스포가 끝난 뒤 결정된다. 투자 의향을 실제 기업 유치로 연결하고, MAX-UP에서 이뤄진 기술 상담을 사업화로 발전시키며, 시니어 커넥티드 케어와 같은 실증사업을 시민이 체감하는 서비스로 정착시켜야 한다. 정 시장이 내세운 'AI CITY IN ACTION'이 행사 슬로건에 머물지 않고 화성의 산업 경쟁력과 시민의 일상을 바꾸는 정책으로 이어질 수 있을지 주목된다.