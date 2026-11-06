GH, 가평달전 전원주택용지 25필지 공급…1억 5,000만 원대부터

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 가평달전 전원주거단지 내 주거전용 단독주택용지 총 25필지를 공급한다. 사진은 가평달전 전원주택단지 전경. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

AD

경기주택도시공사(GH)가 가평군 가평달전 전원주거단지 내 주거전용 단독주택용지 25필지를 공급한다. 필지당 1억 5,000만 원 안팎의 가격에 2년 무이자 분할납부와 선납할인 혜택을 제공해 전원주택을 마련하려는 실수요자의 관심이 예상된다.GH는 가평달전 전원주거단지 내 단독주택용지 25필지를 공급한다고 6일 밝혔다.이번 공급은 신청 자격 제한 없이 실수요자를 대상으로 하며, 추첨 방식으로 진행된다. 필지별 공급예정금액은 1억 4,944만 원에서 2억 6,118만 원까지다. 전체 25필지 가운데 14필지는 1억 5,000만 원대로 책정됐다.토지 매입 부담을 낮추기 위한 금융 조건도 마련했다. 매수자는 2년 무이자 분할납부 방식으로 대금을 납부할 수 있으며, 할부금을 미리 납부하면 선납할인 혜택도 받을 수 있다. 토지 대금을 완납하면 즉시 토지를 사용할 수 있다.1인당 2필지 이상 신청도 가능하며, 신청예약금은 필지당 500만 원이다.청약 절차는 한국자산관리공사(KAMCO)의 전자자산처분시스템 '온비드(OnBid)'를 통해 진행한다. 신청 접수는 오는 24일부터 26일까지이며, 27일 추첨을 통해 공급 대상자를 선정한다. 계약은 30일부터 다음 달 2일까지 체결할 예정이다.가평달전 전원주택단지는 경춘선 신가평역에서 약 1.5㎞ 떨어져 있어 대중교통 이용이 가능하다. 북한강을 비롯해 남이섬과 자라섬 등 자연·관광 명소도 가까워 전원생활과 관광·여가 환경을 함께 누릴 수 있는 입지적 장점을 갖췄다.GH는 공급 관련 세부 사항을 공식 홈페이지와 온비드 부동산 공고문을 통해 안내하고 있다.