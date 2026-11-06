교육감협 '교육재정 상생안', 7월 교육부 장관 제안과 비슷

'지방교육재정교부금(교육교부금)의 내국세 연동률 20.79%를 유지하되, 내국세 초과분을 정부 여당이 추진하는 미래대응기금 재원으로 활용하자'라는 대한민국교육감협의회 '교육재정 상생 제안'이 지난 7월 최교진 교육부장관이 제안한 내용과 비슷한 것으로 나타났다.
권칠승 더불어민주당 정책위의장은 "교육감협의회 대안을 면밀히 검토할 것"을 약속했고, 교육대개혁국민운동본부는 "이 상생안으로 대타협을 위한 결단을 내려야 한다"라고 촉구했다.
7월 최 교육부 장관도 "연동제 유지하고 초과분 전출해야"
교육교부금 연동제 폐지를 놓고 정부 여당과 교육사회단체들이 세 달 넘게 맞서고 있는 가운데, 교육감협의회는 지난 4일 '내국세 연동제 유지와 재정 변동 완충 상생안'을 제안했다.
현행 내국세 20.79% 연동률을 유지하면서 내국세가 전년 대비 5% 초과하여 늘어나면 교부금 초과 증가분의 3분의 2를 미래대응기금 재원으로 활용하자는 내용이다. 반대로 내국세가 5% 넘게 줄어들면 감소분의 3분의 1을 국가가 보전하도록 하는 방안이다.
국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)은 이 상생안 내용을 교육교부금법 개정안으로 대표 발의할 예정이다. 조국혁신당은 이미 이 개정안을 당론으로 정했다(관련 기사: "교육교부금, 연동제 유지하되 미래기금 분담" 상생법안 발의
https://omn.kr/2kdwo).
지난 5일, 권칠승 민주당 정책위원회 의장은 "교육감협의회가 제시한 교부금 개편 대안을 당 정책위원회 차원에서 면밀히 검토하고 논의할 것"이라고 말했다. 정근식 교육감협의회장(서울시교육감) 등 5명의 교육감과 만난 자리에서다.
그런데 이 상생안의 핵심 내용이 최교진 교육부장관의 지난 7월 21일 제안과 거의 일치하는 것으로 나타났다(관련 기사: '교육재정-내국세 연동 폐지' 시도에 맞선 최교진 교육부장관
https://omn.kr/2j50q).
최 장관은 당시 페이스북에 올린 글에서 "교육부가 생각하는 방향은 교육교부금의 내국세 연동 제도는 유지되어야 한다는 것"이라면서 "교육부는 내국세 연동 체계는 유지하되, 학령인구 감소를 일부 반영하면서 일정 수준을 초과하는 재원은 향후 미래대응기금으로 전출하는 방안을 검토하고 있다"라고 밝혔다. "이는 교육재정의 안정성은 지키면서도 국가가 꼭 필요한 미래 교육 분야에 보다 전략적으로 투자하기 위한 균형 있는 대안"이라고도 평가했다.
하지만 이 글을 올린 뒤 최 장관과 교육부는 태도를 바꿔 박홍근 기획예산처장관 주장을 받아들여 연동제를 폐지해서 만든 교육재정을 미래대응기금으로 돌리는 방안에 동의했다.
서울시교육청 "교육부가 상생의 길 함께 할 것 기대"
6일, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육시민단체와 정부의 입장을 감안해 교육감협의회가 상생안을 마련했는데, 공교롭게도 최교진 장관이 애초에 제안한 방안과 거의 비슷한 내용"이라면서 "교육부가 이제는 당초 최 장관 제안과 비슷한 상생안을 받아들이고, 교육감협의회와 함께 교육 상생의 길에 함께할 것이라 기대한다"라고 밝혔다.
이날 교육대개혁국민운동본부는 성명에서 "교육감협의회가 발표한 '교육재정 상생안'은 교육현장을 살려내면서도 미래대응기금을 조성하려는 정부의 노력에 협력하겠다는 의지를 담은 합리적인 제안"이라면서 "이재명 대통령과 박홍근 기획예산처장관, 정부 여당과 국회는 소모적인 재정 대결을 끝내고 대한민국 교육을 위해 대타협을 위한 결단을 내려야 한다"라고 촉구했다.