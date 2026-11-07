덕질에도 '서울 공화국'이 있다

▲캐리어 위에 또 가방, 상경 길에 오른 코스플레이어의 짐의상과 가발, 소품 등 부피가 큰 짐이 많아 대형 캐리어와 보조 가방을 함께 끌고 열차와 지하철을 오가야 한다 ⓒ 독자 제공 관련사진보기