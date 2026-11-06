울산 반구대병원 폐원 이후 대책 마련 목소리

큰사진보기 ▲이은주 울산시의원이 6일 진행된 울산시의회 문화복지환경위원회의 복지보건국 소관 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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6일 열린 울산시의회의 울산시 행정사무감사에서는 반구대병원 폐원 이후 발생하는 지역의 정신장애·최중증 발달장애인 돌봄 공백에 대한 대책 마련을 요구 목소리가 나왔다.이은주 울산시의원은 문화환경복지위원회 2일차 행정사무감사(복지보건국, 복지가족진흥사회서비스원 대상) 에서 반구대병원 폐업 후 문제 외에도 '20년간 열악한 환경에 놓인 점자도서관의 조속한 이전 대책', '전국 최하위 통합돌봄 서비스 연계율에 따른 인력 확충과 현장 중심 개선', '수어통역센터 운영비 현실화 및 통역서비스 개선', '달팽이학교 예산 20% 삭감 시정 촉구' 등의 목소리를 냈다.울산 울주군 두동면 소재 정신의료기관인 반구대병원은 최근 지난 2021년부터 올해까지 7명의 환자가 숨진 사실이 알려지면서 지난 9월 폐업했다. 당시 입원 중이던 환자 159명은 전국 정신의료기관과 시설로 옮겨졌다.하지만 가족과 반구대정신병원공동대책위원회는 보건복지부의 실효성 있는 대책을 요구하고 있고, 지난 달 국회의 울산시 국정감사에서도 다뤄진 바 있다.이은주 의원은 이날 "울산지역 발달장애인이 2024년 5867명에서 2026년 6150명으로 지속적으로 증가하고 있지만, 정신병원 입원이나 시설 입소, 지역사회 거주 현황조차 제대로악되지 않고 있다"고 지적했다. 이어 "특히 반구대병원 폐원 이후 정신장애인과 최중증 발달장애인의 돌봄 공백에 대한 지역사회의 대응이 시급하다"며 대책 마련을 요구했다.이은주 의원은 ▲정신병원 입원 발달장애인 현황 ▲시설 입소 및 지역사회 거주 실태 ▲광역·구군 정신건강복지센터의 예산·기능·전문인력 배치 현황 등에 대한 종합적인 실태조사를 요구했다.이에 울산시는 "관련 의료기관과 협의해 실태 파악 방법을 찾고, 발달장애인의 지역사회 자립 방안을 마련하겠다"고 답변했다.이 의원은 "지역사회 돌봄의 사각지대에 놓인 정신장애인과 최중증 발달장애인을 위한 울산시 차원의 체계적인 실태조사와 중장기 지원대책이 필요하다"고 강조했다.