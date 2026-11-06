안민석 "이제는 국회의 시간"… 교권 보호 3법 개정 촉구

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 6일 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '교육활동 보호를 위한 법률 개정 촉구 국회토론회'에서 서영교 국회의원, 홍기원 국회의원, 백승아 국회의원, 교원3단체, 교권보호전담관 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 6일 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '교육활동 보호를 위한 법률 개정 촉구 국회토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 6일 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '교육활동 보호를 위한 법률 개정 촉구 국회토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 6일 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 서영교 국회의원, 홍기원 국회의원, 백승아 국회의원, 교원3단체, 교권보호전담관 등이 참석한 가운데 '교육활동 보호를 위한 법률 개정 촉구 국회토론회'를 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 교사의 정당한 교육활동을 보호하기 위한 법률 개정을 국회에 촉구했다. 아동학대 신고를 받은 교사가 장기간 조사·수사에 시달리고, 혐의가 없다고 결론 나도 관련 기록과 법적 부담이 남는 현실을 바꾸려면 교육청 차원의 지원을 넘어 법률과 수사 절차를 손질해야 한다는 것이다.경기도교육청은 6일 국회에서 '교육활동 보호를 위한 법률 개정 촉구 국회 토론회'를 열었다. 안민석 교육감과 서영교 국회 법제사법위원장, 홍기원·백승아 의원, 교원단체 관계자 등이 참석해 교권 보호를 위한 입법 방향을 논의했다.이번 토론회는 무분별한 아동학대 신고와 장기간의 수사·소송으로 교사의 교육활동이 위축되는 문제를 살피고, 신고부터 사건 종결과 회복까지 교원을 보호하는 법적·제도적 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 특히, 경기교총, 경기교사노조, 전교조 경기지부 등 교원 3단체가 함께해 교육 현장의 목소리를 법률 개정 논의에 담았다.안민석 교육감은 "교권 회복을 위해 교육청이 노력하고 있지만, 현행 제도만으로는 한계가 있다"라며 "이제는 국회의 시간이다. 교권 보호를 위한 3법 개정이 반드시 이루어져야 한다"고 말했다.경기도교육청이 제시한 입법 과제는 아동학대 신고부터 조사·수사, 사건 종결 이후 기록 관리, 교원의 법률적 회복과 지원까지 네 단계로 나뉜다. 신고를 받는 순간부터 교사에게 과도한 부담이 집중되는 구조를 바꾸겠다는 취지다.첫 번째 과제는 아동학대 신고 단계에서 정당한 교육활동과 학대를 구분할 수 있도록 법적 판단 기준을 구체화하는 것이다.경기도교육청은 아동복지법 제17조의 정서적 학대행위 구성요건을 명확히 하고, 교원의 교육활동에 대한 아동학대 판단 기준을 별도 조항으로 신설하는 방안을 제안했다. 교육활동의 정당성을 판단할 때 교육적 필요성과 상당성, 교육활동의 목적과 방법 등을 고려하도록 하자는 것이다. 초·중등교육법에는 정당한 교육활동의 판단 요소와 금지행위를 구체화하고, 유아교육법에도 유아의 발달 특성을 반영한 기준을 마련하는 방안이 포함됐다.이는 학교에서 이뤄지는 생활지도와 가정에서의 양육행위를 동일한 기준으로 판단하는 데서 발생하는 문제를 줄이려는 것이다. 다만 교육활동이라는 이유만으로 학대 책임을 면제하는 것은 아니다. 교육적 필요성과 상당성을 벗어난 중대한 학대와 신체적·성적 학대에 대해서는 형사책임을 유지하고 아동 보호의 공백이 생기지 않도록 해야 한다는 점도 명시됐다.두 번째는 아동학대 신고 이후 수사 절차를 개선하는 것이다. 경기도교육청은 현행 '신고→조사·수사→교육활동의 정당성 판단' 순서를 '신고→교육청의 신속한 사안 확인→수사기관의 초기 판단→조사·수사 개시 또는 종결'로 바꾸는 방안을 제시했다.교육활동과 관련된 신고가 접수되면 교육청이 먼저 사안을 확인하고, 교육감이 정당한 교육활동이라는 의견서나 확인서를 제출한 데다 객관적 자료에서도 범죄 혐의를 인정할 구체적인 사정이 없다면 경찰이 조사·수사를 시작하지 않거나 입건 전 조사 단계에서 종결할 수 있도록 법적 근거를 마련하자는 것이다.이를 위해 아동학대처벌법 제24조를 개정해 사법경찰관의 사건 종결 권한을 확대하고, 검찰 송치 여부를 결정할 때 교육감 의견을 검토하도록 하는 방안도 포함됐다. 교육감 의견을 사건 기록에 남기도록 해 교육적 판단이 수사 과정에서 실질적으로 고려되게 하자는 취지다.세 번째 과제는 수사 결과 무혐의로 종결된 교원의 관련 정보를 삭제하는 것이다. 경기도교육청은 아동복지법 제28조의2를 개정해 아동학대 혐의가 없다는 결론으로 수사가 종결된 교원의 정보를 아동통합정보시스템에서 삭제할 수 있도록 하자고 제안했다.현재는 수사 결과 혐의가 없더라도 관련 정보가 남을 수 있어 교원에게 불이익으로 작용할 가능성이 있다는 문제의식이다. 신고와 조사·수사 자체가 교사에게 부담이 되는 상황에서, 혐의가 없다는 결론 이후에도 기록이 남는다면 교육활동 복귀와 교원 보호가 충분히 이뤄졌다고 보기 어렵다는 것이다.네 번째는 신고 이후 교원이 겪는 법률 분쟁과 회복 과정에 대한 지원을 제도화하는 것이다. 경기도교육청은 교원지위법에 '무고 등에 대한 조치' 조항을 신설해 정당한 교육활동에 대한 보복성·무고성 아동학대 허위 신고가 범죄에 해당한다고 판단되는 경우 교육감이 고발할 수 있도록 법적 근거를 명확히 하자고 제안했다.또 교육활동 관련 소송이나 분쟁이 발생하면 관할청이 변호사를 선임하고 소송 수행을 지원하는 조항을 신설하는 방안도 담았다. 국가나 지방자치단체가 배상책임을 부담하는 사안에서는 국가 또는 지방자치단체가 소송 당사자로서 소송을 벌이도록 하는 내용도 제시됐다. 단순히 소송비용을 보조하는 수준을 넘어 교사가 직접 감당해야 하는 법률 대응과 행정적 부담을 줄이겠다는 것이다.아울러 교육감의 교육활동 보호 지원과 교권보호전담관 등 전문인력 운영을 법률에 명시해 초기 대응부터 법률·심리 지원, 교육활동 복귀까지 지원 체계를 강화하는 방안도 포함됐다.경기도교육청 자료에 따르면 2023년 9월 25일부터 2025년 8월 31일까지 교원 대상 아동학대 신고는 1천439건이었다. 이 가운데 교육감이 정당한 교육활동이라는 의견을 제출한 사례는 1천23건으로 전체의 71%였다. 그러나 의견서 제출만으로 교사가 조사·수사 부담에서 벗어나는 것은 아니었다. 교육감 의견이 수사기관을 구속하지 않는 현행 제도의 한계가 이번 입법 요구의 배경이다.이날 토론회에서 발제를 맡은 김민석 김민석교권상담소 소장은 '교권보호를 위한 3법 개정의 필요성 및 추진 방향'을 주제로, 정당한 교육활동 보장과 아동 보호의 조화를 위한 법률 개정 방향을 제시했다.김 소장은 "학생의 학습권 보장은 공교육의 핵심 과제"라며 "이를 위해서는 교권이 실질적으로 보호될 수 있도록 법률과 제도를 개선해야 한다"라고 강조했다. 이어 "교권보호전담관 제도의 안정적인 운영과 관련 법률의 개선이 학생 인권과 교권이 상호 존중되는 교육공동체를 구현하는 데 이바지하기를 기대한다"라고 말했다.이유진 교사노동조합연맹 교권위원장, 조윤섭 경기도교원단체총연합회 운영규칙분과위원장, 모정하 전국교직원노동조합경기지부 부지부장, 신호재 경인교육대학교 교수, 문나연 경기도교육청 교권보호단 변호사, 한미숙 교권보호단 장학사도 이날 토론에 참여했다.참석자들은 아동복지법과 아동학대처벌법, 교원지위법 개정 방향을 놓고 현장의 경험과 법률적 쟁점을 논의했다. 특히 교권 보호를 교사 개인의 권리 보장에만 한정하지 않고 학생의 안정적인 학습권을 지키기 위한 공교육의 제도적 기반으로 접근해야 한다는 점이 주요하게 다뤄졌다.토론회에 참석한 서영교 국회 법제사법위원장도 교권보호를 위한 법률 개정의 필요성에 공감하며, 관련 법안이 국회에서 조속히 논의될 수 있도록 적극 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.경기도교육청은 토론회에서 제시된 의견을 법률 개정안에 반영하고, 국회와 후속 논의를 이어갈 계획이다.